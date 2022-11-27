熄火後即關抽油煙機超錯　專家警告3煮食壞習慣恐致肺癌　不洗鑊炒下一道菜好毒？

煮菜熄火後，千萬別立即關掉抽油煙機！有資深護士指出，一般人煮食的3大壞習慣，包括熄火立即關掉抽油煙機，不洗鑊便煮下一道菜，還有油冒煙後才下鍋，都會增加患肺癌風險。想知箇中原因？即看下文了解。

煮食所產生的油煙，原來是致癌物。世界衞生組織（WHO）將高溫油炸所產生的油煙列為2A組別，即是「可能令人類患癌」。香港中文大學公共衞生及基層醫療學院亦曾發表研究指，煮食油煙為香港女性患肺癌的主因之一。台灣林口長庚臨床毒物科護士譚敦慈，更在當地一個健康節目中指出，煮食產生的油煙具致癌性，還列出3大煮食壞習慣，或增加患肺癌風險。

煮食壞習慣1. 熄火後立即關抽油煙機

譚敦慈引述國立臺灣大學公共衛生研究所資料指，煮食後的廚房空間PM2.5含量仍很高，如果大家在熄火後立即關掉抽油煙機，污染物便會被人體吸收，因此她建議熄火後繼續抽氣至少5分鐘。她又提醒，抽油煙機旁的窗戶千萬別在煮食期間一直開著，因為會影響抽油煙機的吸力，正確的做法是打開遠處的門，這樣做便可避免吸入有毒物。

專家建議熄火後不要立即關掉抽油煙機。

煮食壞習慣2. 不洗鑊便煮下道菜

有些人為一時方便，不洗鑊便直接煮下一道菜，但上一道菜留下的燒焦食物加熱後會出問題。譚敦慈舉例，有些人喜歡煎魚後所釋出的油，會直接用來炒菜，但她不建議，原因是煎魚會才留下燒焦物，最終沾在菜上。另外，如果不洗鑊便炒下一道菜，鑊的表面會積了一層厚油，當鑊底再加熱時，會便釋出大量致癌毒霧。

使用易潔鑊或琺瑯鍋的朋友也要注意，千萬別在煮食後立即放到鋅盤清洗，因為這類煮食用具太熱加水的話，除了會破壞其塗層，亦會釋出毒霧。

煮食壞習慣3. 油冒煙後落鍋

譚敦慈表示，為免煮食有過多油煙，她從不會爆香食材，反而改為用水炒的方式煮食，這樣做一來減少油煙產生，同時廚房亦較乾淨。

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