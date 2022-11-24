一線搜查｜集運公司揭發有人網購活狗運港　網民怒斥買家無腦　小狗去向曝光

內地網購出名甚麼都可以買。近日，有集運公司於社交平台上載數張照片，並寫道：「邊條友仔玩咁大」。原來有人網購活狗後，嘗試經集運公司偷運到港！幸好職員及時發現，事件被揭發後引起大批網民熱議，紛紛怒轟該買家行為無腦，亦擔心小狗的健康和去向。涉事集運公司接受《一線搜查》查詢時指，會保留法律追究權利。

載著小狗的紙箱有動靜，事件才被揭發。（FB專頁＠BuyUp 一站式網購資訊平台）

紙箱有動靜揭發事件

11月21日，香港集運公司BuyUP於其Facebook專頁上載數張圖片，並寫道：「邊條友仔玩咁大」。BuyUP回覆查詢時指，內地倉庫職員於收貨時，發現到紙箱有「嗚嗚、嗚嗚」的聲音和動靜，拆開後竟看到內有一隻白色小狗，因而揭發有人欲透過集運將小狗運到香港。寄出小狗的包裹箱上的快遞單顯示，小狗是於11月18日寄出，更寫明：「鮮活產品，優先配送」。

有集運公司倉庫職員於收貨時，發現到紙箱有動靜和怪聲。（FB專頁＠BuyUp 一站式網購資訊平台）

小狗4天未有進食 暫養集運倉

從小狗寄出至被發現已有4天，途中一直未有進食，負責人表示一開始發現小狗時，牠身體發抖。由於倉庫內沒有狗糧，職員立即外出購買並餵飽牠。負責人當時於專頁上表示，為了不讓小狗流浪，或退回去再次被當作貨物運送會有生命危險，因此先暫養於集運倉，並透過專頁再次呼籲客戶，請勿集運活體動植物／生鮮食品到香港。

包裹箱上的快遞單寫明：「鮮活產品，優先配送」。（FB專頁＠BuyUp 一站式網購資訊平台）

網民怒斥買家無腦

看到楚楚可憐的小狗，不少網民都留言怒斥：「好嬲， 無人性」、「有冇攪錯呀！傻的嗎？」；更有人質疑此舉屬於走私，集運公司應該報警。根據BuyUP官方網站資料，「運輸及倉儲違禁品」一欄清楚列明，動物、種子或繁殖材料象牙、犀牛角等均屬於違禁品，負責人亦表示已經封鎖欲偷運小狗的買家帳號。

BuyUP官方網站資料，「運輸及倉儲違禁品」一欄清楚列明，動物屬於違禁品。（BuyUP官網截圖）

小狗已被領養

此外，不少網民都很擔心小狗的健康和去向：「好彩狗狗無事，感謝你們把關，否則狗狗一定缺水或者焗死」、「希望有人可以領養到佢」。BuyUP負責人指小狗最後由一位舊同事主動領養了，亦說舊同事有足夠養狗經驗，所以比較合適及放心，著網民不用擔心。負責人更指，除了小狗，過往集運倉都有收到過其他活物，包括魚蝦類、兔子、倉鼠等，一般都會由公司同事或附近市民領養。

不少網民都很擔心小狗的健康和去向。（FB專頁＠BuyUp 一站式網購資訊平台）

負責人：保留法律追究權利

就今次事件，BuyUP表示會保留法律追究權利。據香港漁護署網站資料，除非事先已得到漁護署簽發的特別許可證，否則不得把任何貓狗輸入本港（不論是進口或轉口）。而根據香港法例421章《狂犬病條例》，任何人將違禁動物輸入香港，或促使、任由或准許他人將牠輸入香港，即屬違法，最高可判罰款$50,000及監禁1年。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

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