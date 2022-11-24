一線搜查｜內地抽查揭27款尿袋「肥佬」　9款遇高溫環境或爆炸　附消委會7大使用貼士

尿袋雖然方便，但不時都會聽聞外置充電器爆炸或起火的意外發生，因此須小心選購。日前，國家市場監管總局測試了市面上108款移動電源（尿袋），結果發現有27款不合格，其中9款更可能起火爆炸。消委會建議市民，應把尿袋儲存在陰涼地方、如尿袋在充電或使用時過熱或電池膨脹，應立即停用。

不時都會聽聞外置充電器爆炸或起火的意外發生。（freepik）

內地抽查108款尿袋

國家市場監管總局抽查了內地9個省市，一共107間企業生產的108款尿袋，主要對產品的轉換效率、發熱要求及無線電騷擾等16個項目進行測試，結果發現當中27個樣本不合格，佔整體約25%。不合格的尿袋主要有5大問題，包括轉換效率、常溫下的有效輸出容量、熱濫用、過度充電和無線電騷擾。

國家市場監管總局抽查了108款尿袋，當中有27個樣本不合格。（央視網 影片截圖）

8款尿袋未能通過「過度充電」測試

由於尿袋充電一般需要幾個小時以上，很多人都不會特別留意是否充滿電，甚至放著過夜，不拔除電源。因此，其中一項測試為過度充電，測試尿袋在失去保護功能的情況下，內部電池受過電壓、連續充電時會否存在起火和爆炸的風險。結果有8款尿袋在此項測試中，被評為不合格。

由於尿袋充電一般需要幾個小時以上，很多人都不會特別留意是否充滿電。（freepik）

9款尿袋有起火爆炸風險

最多尿袋未能通過的測試項目為熱濫用。此項測試，檢測人員會將尿袋的電池組取出，然後放入試驗箱，在130℃高溫下測試30分鐘，看看電池會否起火、爆炸。結果有9款尿袋不合格，其中1款在測試開始6分鐘後，便出現鼓脹，20分鐘後更開始冒煙，隨後起火爆炸。

檢測人員指，這些不合格的尿袋，如果在使用過程中遇到高溫環境，有可能會起火爆炸，例如夏天車廂的溫度特別高，如將尿袋放在汽車內，則有機會出現意外。

檢測人員會將尿袋的電池組取出，然後放入試驗箱。（央視網 影片截圖）

其中1款尿袋在測試開始6分鐘後，出現鼓脹，隨後電池更起火爆炸。（央視網 影片截圖）

使用尿袋 7大注意事項

消委會曾分享使用尿袋7大注意事項，大家不妨參考一下。

消委會曾分享使用尿袋7大注意事項，包括儲存位置及充電方法等。（freepik）

1. 由於電池曾否使用過，都會出現老化問題，因此在選購尿袋時，最好購買生產日期較近的產品。

2. 尿袋的擺放位置亦要留意，為了減緩電池老化，應將尿袋儲存在陰涼的地方，另外亦應避免於極端氣候下使用，例如0°C以下或35°C以上。

3. 大部分尿袋均有顯示電量，大家使用時盡量把電量維持在10%至90%之間，避免電池完全放電或長期充滿電。另外，尿袋充完電亦應盡快將插頭拔掉。

4. 若尿袋將會放置一段較長時間不用，電量最好處於較低水平。

5. 有些尿袋支援快速充電，雖然充電速度較快，但效率相對較低，使用時電池亦較熱，會加快電池老化的速度。

6. 若尿袋在充電時或使用時，出現過熱或電池膨脹的情況，應立即停用。

7. 為尿袋充電時，應使用原廠合規的USB電源供應器。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

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