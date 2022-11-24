李小龍死因新發現　西班牙最新研究：或因過量喝水有關　一招教正確飲水免「中水毒」

李小龍真正死因｜國際功夫巨星李小龍於1973年在香港逝世，終年32歲。當年曾一度傳出他服用止痛藥出現過敏，而導致腦水腫，但真正的死因至今仍是一團謎。近日有西班牙研究推測，李小龍有可能因過量喝水而引發低血鈉症死亡。

國際功夫巨星李小龍於1973年在香港逝世，終年32歲。（《精武門》劇照）

李小龍在1973年7月20日，於女星丁珮位於九龍塘的家中昏迷，終年32歲。當年死因庭裁定李小龍「死於非命」，認為可能是他服用止痛藥後出現敏感反應所致。當時不少人認為法庭裁定太含糊。因此李小龍真正的死因仍然未拆解。

西班牙聖尼塔利亞基金會衛生研究中心，近日在國際醫學期刊《Clinical Kidney Journal》中發表名為《誰殺死李小龍？低鈉血症假說》（Who killed Bruce Lee? The hyponatraemia hypothesis）的論文，提出新理論，認為李小龍是死於「低血鈉症」（Hyponatremia）。

西班牙聖尼塔利亞基金會衛生研究中心，認為李小龍是死於「低血鈉症」。（《精武門》劇照）

專家推測李小龍的腎功能有機會出現障礙，令他無法排出足夠的水分來維持體液平衡，從而導致低血鈉症（俗稱水中毒）、腦水腫等。若果患者未能及時將過量的水分排出，則可能會在數小時內死亡，研究指出，這個情況與李小龍的死亡時間線吻合。

專家推測李小龍的腎功能有機會出現障礙。（《精武門》劇照）

報告又指，多項證據顯示李小龍生前有多個構成低鈉血症的風險因素，包括長期攝取過多水份、曾吸食大麻導致口渴，加上服用有機會影響腎臟功能的止痛藥和酒精等。而李小龍的太太亦曾表示，李小龍生前以流質飲食為主，例如飲用胡蘿蔔汁及蘋果汁。另外，2018年《李小龍傳》的作者波利（Matthew Polly）亦指出，李小龍離世當晚曾多次喝水。

李小龍的太太曾表示，他生前以流質飲食為主。（《精武門》劇照）

世衛專家：日飲超過4升水或會中毒

世界衛生組織專家曾指出：「每天飲用超過4升水可能會中毒」，「建議男性不宜超過3.7升，女性則不宜超過2.7升」。若喝水量超出每日標準，過多的水份或會稀釋體內鹽份，導致體液電解質失衡，使人出現「低血鈉症」，亦即是「水中毒」。

世界衛生組織專家曾指出：「每天飲用超過4升水可能會中毒」。（freepik）

飲水宜慢不宜快

另外，喝水的速度亦不宜太快，最好用約十幾分鐘「一啖一啖飲完一杯水」。因為喝水速度太快，會刺激腦部和腸道等多個調節系統，並將水分立即排走，這樣反而令身體補不了水。

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