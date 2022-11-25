一線搜查｜BBQ食物接觸火焰更快熟？食安中心警告：或有潛在致癌物｜附5大燒烤安全貼士

踏入秋冬，除了打邊爐，相信不少人都會三五成群相約一起燒烤BBQ。不過食安中心提醒，燒烤時除了要留意食物是否徹底燒熟外，亦要避免將食物直接接觸到火焰和將油脂滴到炭上，否則會令食物增加更多的潛在致癌物「多環芳香族碳氫化合物」（PAHs）。以下5大安全貼士，可降低BBQ時攝入致癌物風險。

踏入秋冬，相信不少人都會三五成群相約一起燒烤BBQ。（資料圖片）

食安中心在Facebook發文指，燒烤十分講求技巧，除了要將食物徹底燒熟外，同時亦要減低食物在燒烤過程中產生的污染物，包括「多環芳香族碳氫化合物」（PAHs）及「雜環胺」（HCAs）。

PAHs、HCAs如何產生？

經常有人說燒烤會致癌，其中一個原因正正就是在燒烤食物的過程中，會產生PAHs及HCAs。而部分PAHs及HCAs已被證實或懷疑具致癌性。

在燒烤食物的過程中，會出現PAHs及HCAs。（jaco＠unsplash）

那麼PAHs是如何產生？食安中心指出，燒烤時，如果食物的表面接觸到超過攝氏200度的火焰，食物中的油脂便會受熱分解，從而產生PAHs，而當油脂滴到炭上面，升起的煙則會將更多的PAHs帶到食物上。除此之外，如果炭或柴火等燒烤燃料在未充分燃燒下，亦有機會形成PAHs。

至於HCAs，食物的蛋白質成分，特別是肌酸或肌酸酐，在高溫烹調時則會形成HCAs。

食物的表面接觸到超過攝氏200度的火焰，食物中的油脂便會受熱分解。（freepik）

5大貼士減少攝入污染物

食安中心5大貼士，可減少燒烤時攝入污染物的機會：

1. 燒烤時應將食物提高一點，避免令食物接觸到火焰。

2. 由於燒烤時升起的煙會將更多的PAHs帶到食物上，因此有外皮或外殼包住的食物如蕃薯、雙貝類及帶皮的粟米等，能減少PAHs滲入食用部位，不妨多吃這類食物。

3. 要注意食物燒烤的時間、溫度，不宜太長和太高溫。

4. 可選用氣體爐或電爐，因炭爐燒烤所產生的PAHs相對較多。

5. 少食多滋味，避免進食過多燒烤食物。

要注意食物燒烤的時間、溫度，不宜太長和太高溫。（Bruno Kelzer＠unsplash）

10大燒烤食物卡路里

食物（每100克） 卡路里（Kcal） 豬頸肉 577 芝士腸 328 棉花糖 321 雞翼 290 牛扒 218 香腸 196 番薯 102 粟米 95 魚蛋 76 茄子 36 （食安中心．食物營養素計算器）

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（全文完）

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