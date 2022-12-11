淺草8間必住酒店　最平$178！免費溫泉／1分鐘到車站／無印風／特大家庭房

東京旅行住在淺草是一個不錯的選擇，不但鄰近必去熱門景點晴空塔、淺草寺，而且交通十分方便，成田和羽田機場都能直達。《有線生活》為大家精選了8間淺草酒店，除了能欣賞絕景，更有天然溫泉、日系無印風、特大房型等，最平人均低至$178，性價比超高！

東京旅行住在淺草是一個不錯的選擇，鄰近必去熱門景點淺草寺，而且交通方便。（yoav＠unsplash）

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8間必住淺草酒店

1. 禦宿野乃淺草天然溫泉

2. 里士滿淺草國際酒店

3. THE GATE酒店雷門by HULIC

4. MIMARU東京淺草STATION

5. 淺草九俱樂部酒店

6. 淺草站前阿曼內克酒店

7. 淺草豪景酒店

8. 淺草旅籠酒店

1. 禦宿野乃淺草天然溫泉（Onyado Nono Asakusa Hot Springs）

禦宿野乃淺草天然溫泉是一間十分受歡迎的日式溫泉酒店，以日系風格為主，全館以塌塌米設計，十分舒適。酒店交通便利，距離淺草站僅4分鐘步行路程。酒店設有室內浴場、露天浴池、男女桑拿等，其溫泉與別不同，是帶有黑褐色的黑湯天然溫泉，含豐富礦物質，可使肌膚變得水潤嫩滑。另外，亦備有迎賓飲品、水果，晚上亦提供免費拉麵、浴後雪條等，有種賓至如歸的感覺。

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禦宿野乃淺草天然溫泉是一間十分受歡迎的日式溫泉酒店。 （booking.com）

酒店以日系風格為主，全館以塌塌米設計。（禦宿野乃淺草天然溫泉）

酒店溫泉與別不同，是帶有黑褐色的黑湯天然溫泉。（booking.com）

地址：東京都台東區淺草2-7-20

交通：淺草站，步行4分鐘

價格：HK741起／晚（人均HK$370.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

2. 里士滿淺草國際酒店（Richmond Hotel Premier Asakusa International）

里士滿淺草國際酒店不但交通方便，距離淺草站僅1分鐘步行路程，而且附近包羅萬有。酒店樓下為百貨公司，對面則是24小時營業的Donki，亦有不少餐廳。另外，酒店全部房間均有落地窗，部分房間更可從窗戶看到淺草寺及晴空塔，景觀極佳。

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里士滿淺草國際酒店不但交通方便，距離淺草站僅1分鐘步行路程。（hotel.com）

酒店全部房間均有落地窗，部分房間更可從窗戶看到淺草寺及晴空塔。（hotel.com）

部分房間更可從窗戶看到淺草寺及晴空塔，景觀極佳。（hotel.com）

地址：東京都台東區淺草 2-6-7

交通：淺草站，步行1分鐘

價格：HK446起／晚（人均HK$223）

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3. THE GATE酒店雷門by HULIC（The Gate Hotel Asakusa Kaminarimon by Hulic）

THE GATE酒店雷門by HULIC的地理位置十分優越，距離淺草站僅3分鐘步行路程，而且鄰近觀光景點雷門，樓下亦有超市、藥妝店等。酒店的景觀餐廳、頂樓天台及部分房型均能看到晴空塔，而且房間寬敞舒適。值得一提的是，這是一間親子友善酒店，未滿12歲以下的兒童，若不加床可免費入住，一家大細親子遊，不妨考慮這間。

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酒店的景觀餐廳、頂樓天台及部分房型均能看到晴空塔。（booking.com）

THE GATE酒店雷門by HULIC是一間親子友善酒店，未滿12歲以下的兒童，可免費入住。（trip.com）

酒店的景觀餐廳、頂樓天台及部分房型均能看到晴空塔。（booking.com）

地址：東京都台東區雷門2-16-11

交通：淺草站，步行3分鐘

價格：HK867起／晚（人均HK$433.5）

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4. MIMARU東京淺草STATION（MIMARU TOKYO ASAKUSA STATION）

MIMARU東京淺草STATION以日式木系裝修為主，地理位置優越，距離淺草站僅步行1分鐘，1樓亦有便利店。酒店提供多種房型，最多可以10人（8大2小）同住，當中部分房間更能眺望隅田川。另外，房間不但寬敞，而且全部均配備廚房與餐桌，讓住客能夠感受到像在自己家一樣舒適，十分適合家庭旅行。

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MIMARU東京淺草STATION地理位置優越，距離淺草站僅步行1分鐘。（booking.com）

MIMARU東京淺草STATION以日式木系裝修為主。（booking.com）

房間不但寬敞，而且全部均配備廚房與餐桌。（booking.com）

地址：東京都台東区雷門2-20-4

交通：淺草站，步行1分鐘

價格：HK1364起／晚（人均HK$682）

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5. 淺草九俱樂部酒店（asakusa kokono club hotel）

淺草九俱樂部酒店是一間充滿設計感的酒店，提供多種房型，單人房甚至雙床房都有。每間房間都以淺草街景的日系風格為主題，部分房間更設有大浴缸和露台，可以眺望淺草街景。酒店距離淺草站步行10分鐘，鄰近淺草寺，附近亦有不少餐廳和藥妝店等。

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淺草九俱樂部酒店是一間充滿設計感的酒店。（booking.com）

每間房間都以淺草街景的日系風格為主題。（booking.com）

部分房間更設有露台，可以眺望淺草街景。（booking.com）

地址：東京都台東區淺草2-16-2

交通：淺草站，步行10分鐘

價格：HK961起／晚（人均HK$480.5）

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6. 淺草站前阿曼內克酒店（Hotel Amanek Asakusa Ekimae）

淺草站前阿曼內克酒店別具現代感設計，而且地理位置優越，距離淺草站僅步行1分鐘，而且可以步行前往多個觀光熱點，例如：雷門、淺草寺，附近亦有超市和藥妝店，十分方便。酒店最大特點是頂樓擁有無敵美景，能夠將隅田川、晴空塔一次過飽覽無遺。

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淺草站前阿曼內克酒店別具現代感設計，而且地理位置優越。（booking.com）

酒店距離淺草站僅步行1分鐘，而且可以步行前往多個觀光熱點。（booking.com）

酒店最大特點是頂樓擁有無敵美景。（booking.com）

地址：東京都台東區淺草2-7-2

交通：淺草站，步行1分鐘

價格：HK759起／晚（人均HK$379.5）

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7. 淺草豪景酒店（Asakusa View Hotel）

淺草豪景酒店是當地的老字號酒店，據指亦是淺草地區最高的酒店，擁有無敵絕美市景，可以眺望晴空塔的全景，不會被高樓遮擋視野，每逢東京祭典煙花大會，更是一房難求。酒店距離筑波快線淺草站僅2分鐘步行路程，亦可從機場直接乘搭利木津巴士直達，十分方便。酒店提供多種房型，其中晴空塔景觀房特別受歡迎，能夠坐在落地窗前欣賞晴空塔景色。另外，亦設有泳池和頂樓酒吧等。

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淺草豪景酒店是當地的老字號酒店，據指亦是淺草地區最高的酒店。（trip.com）

酒店提供多種房型，其中晴空塔景觀房特別受歡迎，能夠坐在落地窗前欣賞晴空塔景色。（trip.com）

酒店亦設有泳池和頂樓酒吧等，環境優美。（trip.com）

地址： 東京都台東區西淺草3-17-1

交通：筑波快線淺草站，步行2分鐘

價格：HK588起／晚（人均HK$294）

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8. 淺草旅籠酒店（Asakusa Hotel Hatago）

淺草旅籠酒店距離淺草站僅2分鐘步行路程，酒店從外到內都擺放著燈籠，而且全館充滿著濃厚的日式風味。酒店一共有30間客房，有單人、雙人、三人等房型，全部房間的地板都鋪上榻榻米，十分舒適。值得一提的是，酒店9樓設有展望台，另外亦提供免費早餐，可以一邊吃，一邊欣賞晴空塔和隅田川的景色。

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酒店從外到內都擺放著燈籠，而且全館充滿著濃厚的日式風味。（trip.com）

酒店有單人、雙人、三人等房型，全部房間的地板都鋪上榻榻米，十分舒適。（trip.com）

酒店設有展望台，亦提供免費早餐，可以一邊吃，一邊欣賞晴空塔和隅田川的景色。（trip.com）

地址： 東京都台東区駒形2-6-8

交通：淺草站，步行2分鐘

價格：HK356起／晚（人均HK$178）

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（全文完）