一線搜查｜港媽貪平買$25膠鑊鏟一炒即熔　事主：食死人　消委會提醒或釋放致癌物

難道真的是「平嘢無好嘢」？近日有網民於社交平台上載數張照片，並寫道：「真係會食死人！」。相中只見一個膠鑊鏟的鏟頭位置疑似溶化。原來該網民從商場購買了一個25元的膠鑊鏟，回家第一次用它煮飯便已熱溶變形，令她非常失望。不少網民都認為事主錯誤使用膠鑊鏟。消委會曾經提醒，膠鑊鏟遇高溫可能會熱熔、變形和起泡，甚至有可能釋放致癌物。

網民從商場購買了一個25港元的膠鑊鏟，回家第一次用它煮飯便已熱溶變形。（FB群組＠藍田 藍田）

貪平買$25膠鑊鏟 一炒即溶

日前一名網民於Facebook群組「藍田 藍田」中上載數張圖片，並發文寫到：「諗住貪平$25買嚟試，點知一用就溶晒，真係會食死人！」。事主指，在藍田啟田商場購買了一個25元的膠鑊鏟，回家使用一次就立即熱熔變形。從她上載的照片所見，膠鑊鏟表面還留有煮飯時的菜汁，而鏟頭位置明顯溶化和變形。事主感到非常失望和憤怒，更說會帶住變形膠鑊鏟去向賣家討回公道：「唔好同我講呢個價錢就一定會係咁嘅廢話！」。

事主在藍田啟田商場購買了一個25港元的膠鑊鏟。（FB群組＠藍田 藍田）

回家使用一次卻立即熱熔變形。（FB群組＠藍田 藍田）

膠鑊鏟表面還留有煮飯時的菜汁，而鏟頭位置明顯溶化和變形。（FB群組＠藍田 藍田）

網民笑無知：呢隻鏟唔係咁用

不少網民都指出事主因為「買錯鏟、用錯鏟」才導致它溶化：「呢隻鏟唔係用嚟煎嘢炒嘢，矽膠料先可以炒嘢」、「膠鏟只喺用嚟攪拌用途，唔可以停留喺高溫鑊上面」；有人則認為「一分錢一分貨」，指事主應盡量購買認知度和安全性都高的牌子，不要貪平；更有人建議她停用塑膠類廚具，避免吸食過多化學物質。

有網民建議事主停用塑膠類廚具，避免吸食過多化學物質。（Unsplash圖片）

消委會：膠鑊鏟使用不當會釋出有害毒物質

消委會早前提醒，膠鑊鏟下廚使用不當，隨時會令膠鑊鏟熱熔或變形，甚至釋出雜質或有害毒物質，隨時有健康風險。消委會指，膠鑊鏟在加熱情況下，或接觸酸性、含酒精及油膩食物時間太長，可能會釋出不同雜質和化學物，並沾到烹調中的食物，當中包括對呼吸系統、肝或腎臟造成不良影響的己內酰胺或己二胺，還有致癌化學物質初級芳香胺等。

（Unsplash圖片）

膠鑊鏟的選購和使用，消委會提供5大貼士：

購買前，看清膠鑊鏟表面是否光滑平整、邊緣有沒有尖角

應選擇通過測試，雜質釋出量不超出國際標準的膠鑊鏟

應避免把膠鑊鏟放於煮食器皿內與食物一同加熱

切勿把膠鏟頭浸泡在熱油中過久，以免產品損壞／加速老化

遇到油炸或加熱過程中需要長時間攪拌食物，建議改用木製／竹製廚具

（全文完）

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