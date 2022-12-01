一線搜查｜天文台料星期五降至13度　消委會14款高分保暖內衣　$99買到高性價比款式

消委會保暖內衣Heattech評測｜氣溫急降，天文台預料星期五（12月2日）市區最低溫度只有攝氏13度，大家記得做好保暖措施，穿上足夠禦寒衣物。消委會早前測試了市面上20款保暖內衣（Heattech），當中包括Baleno、Bossini、Giordano及Uniqlo等，各樣本保暖程度懸殊，以下14款為評分較高，獲4分以上的保暖內衣，最平只需$99，性價比十分高！

天氣將顯著轉涼，大家記得注意保暖，準備好禦寒衣物。（freepik）

消委會測試20款保暖內衣

氣溫急降，保暖內衣又是時候出動了！不過市面上有各式各樣的保暖內衣，到底應該如何選擇？哪一款又是最保溫？消委會早前測試了20款保暖內衣，價錢由$99至$559不等，惟各個樣本的保暖程度懸殊，最高與最低保溫值更相差約1倍。其中保暖值較低的是「Topvalu」及「Gunze」，平均保溫值僅有0.12clo。而保暖值最高的為「Baleno」 ，平均保溫值有 0.23clo。

消委會早前測試了20款保暖內衣，價錢由$99至$559不等。（freepik）

另外，消委會又模擬用家在整個冬季穿著樣本30次，再測量其布料的熱阻，結果發現有多個樣本均會愈洗愈暖，當中有6款的保溫值更比洗濯前高20%以上。保溫值升幅最多的「Thermo-wave」，平均保溫值由洗濯前的0.10clo增至0.28clo，前後相差約1.8倍，這可能是由於樣本經多次洗濯後，布料的蓬鬆度增加，令纖維間能保存更多空氣所致。相反，「音樂肌着」的保暖能力於洗濯30次後下降6成，平均保溫值則由0.15clo下降至0.06clo。

消委會模擬用家在整個冬季穿著樣本30次，再測量其布料的熱阻。（freepik）

香港醫學會會董及皮膚專科醫生陳厚毅提醒，大家不宜選購尺寸過小的內衣，以免身體與衣物經常磨擦而容易出現皮膚痕癢。此外，建議在穿著新買的內衣前，先清洗一至兩次便最穩妥。

消委會14款高評分保暖內衣

綜合各項測試項目的表現，以下14款為消委會評分較高，獲4分以上的保暖內衣。當中保暖值最高為「Baleno」 ，而且只需$99，性價比十分高，大家不妨參考一下。

1. 破無素足 Masami 生姜力の肌著 KUG-21A(9-sleeve)

破無素足 Masami 生姜力の肌著 KUG-21A(9-sleeve)

2. Martini Heat On UXT7104

Martini Heat On UXT7104

3. 馬莎 Marks & Spencer Everyday Warmth Thermal Heatgen Long Sleeve /T61/9100

馬莎 Marks & Spencer Everyday Warmth Thermal Heatgen Long Sleeve /T61/9100

4. B.V.D. Heat-Biz / GR058PS

B.V.D. Heat-Biz / GR058PS

5. Baleno Thermal Extra 男裝圓領長袖超暖內衣

Baleno Thermal Extra 男裝圓領長袖超暖內衣

6. Giordano G-Warmer 男裝針織上衣

Giordano G-Warmer 男裝針織上衣

7. Topvalu Peace Fit 瞬間溫感男裝 V領長袖/TV158SA2347H

Topvalu Peace Fit 瞬間溫感男裝 V領長袖/TV158SA2347H

8. Bossini Ztay Warm 男裝圓領T恤 /11-21100-20

Bossini Ztay Warm 男裝圓領T恤 /11-21100-20

9. Uniqlo 極暖 Heattech Extra Warm Crew Neck Long Sleeve T-Shirt (Men’s)

Uniqlo 極暖 Heattech Extra Warm Crew Neck Long Sleeve T-Shirt (Men’s)

10. mont-bell Zeo-Line Middle Weight Round Neck Tee Women’s / 1107577

mont-bell Zeo-Line Middle Weight Round Neck Tee Women’s / 1107577

11. Wed’ze FreshWarm Women’s / 2128806

Wed’ze FreshWarm Women’s / 2128806

12. The North Face Flashdry Baselayer Warm L/S Crew Neck (Men’s) / NF00CL72KX7

The North Face Flashdry Baselayer Warm L/S Crew Neck (Men’s) / NF00CL72KX7

13. Columbia Omni-Heat Midweight Stretch Baselayer (Men’s) / AE6323

Columbia Omni-Heat Midweight Stretch Baselayer (Men’s) / AE6323

14. Thermo- wave Originals Active Base Layer (Men’s)

Thermo- wave Originals Active Base Layer (Men’s)

＊由於此為消委會2018年之測試報告，部分產品現時可能或已停售，購買前最好先向有關店舖查詢。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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（全文完）