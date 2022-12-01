聖誕自助餐優惠2022｜11間酒店推介　$321起回本必食生蠔、波士頓龍蝦、Häagen-Dazs雪糕

聖誕自助餐優惠2022｜12月快到了！每年聖誕節和除夕，不少人都會喜歡吃自助餐，以下為你整理了全港11間酒店聖誕自助餐優惠，最平$321起就可以任食新鮮法國生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹等海鮮冷盤，更有聖誕節慶特色美食，例如聖誕火雞和傳統聖誕樹頭蛋糕！辛苦了一年，相約一班與親朋好友暢聚吃大餐，獎勵下自己吧！

每年聖誕節和除夕，不少人都會喜歡吃自助餐。（KKday圖片）

11間酒店聖誕自助餐優惠

最平$321起就可以任食！（KKday圖片）

【1】六國酒店｜ 聖誕火雞、波士頓龍蝦、雪花蟹腳

六國酒店12月1日起推出「華麗盛宴‧自助晚餐」節日版， 將供應充滿肉汁的聖誕火雞配雞肝汁、蜜汁菠蘿焗火腿、波士頓龍蝦、加拿大雪花蟹腳、紐西蘭藍青口、美國麵包蟹等。而喜歡吃牛扒的你一定要試試美國特級有骨肉眼！還有現場即煎鐵板虎蝦、鴨肝、牛柳粒、燴花膠、蠔皇扣鮑魚、蝦籽海參及淮山杞子瘦肉燉花膠、自家製片皮鵝等美食。甜品方面有樹頭蛋糕、聖誕杯子蛋糕、聖誕布甸、士多啤梨拿破崙、焦糖燉蛋、即製香脆窩夫配上Häagen-Dazs雪糕等。

預訂六國酒店自助餐： 【KKday】

六國酒店12月1日起推出「華麗盛宴‧自助晚餐」節日版。（KKday圖片）

將供應充滿肉汁的聖誕火雞配雞肝汁、蜜汁菠蘿焗火腿（KKday圖片）

還有現場即煎鐵板虎蝦、鴨肝、牛柳粒（KKday圖片）

喜歡吃牛扒的你一定要試試美國特級有骨肉眼！（KKday圖片）

「華麗盛宴‧自助晚餐」節日版

供應時間：第一時段 17:45 – 19:45／第二時段 20:15 – 22:15

收費（每位）：成人 $649起 / 兒童（3－11歲） $394起

預訂六國酒店自助餐： 【KKday】

六國酒店

地址：香港灣仔告士打道72號

電話：28662166

【2】港島海逸君綽酒店｜任食龍蝦、蟹腳、生蠔、超過20款聖誕甜品

港島海逸君綽酒店於12月準備了豐盛自助晚餐，除了必食的即開生蠔、波士頓龍蝦、蟹腳、黃金螺等，還有多種特色菜餚包括烤美國牛肋排、香煎鴨肝、烤新西蘭羊脾、30頭鮑魚燉湯及德國豬手等。當中還包括聖誕節限定燒火雞及超過二十款聖誕甜品，例如有士多啤梨雲呢拿巴伐利亞蛋糕、藍莓朱古力聖誕蛋糕、法國蒙布朗巴黎泡芙圈及多達十二款口味的Mövenpick雪糕，絕對令你捧腹而回！

預訂港島海逸君綽酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

港島海逸君綽酒店於12月準備了豐盛自助晚餐。（KKday圖片）

自助晚餐

收費（每位）：成人$657起／兒童（4－11 歲） $461起（包括加一服務費）

供應時間：18:30 – 22:00

12月24至26日：17:30 – 19:45 / 20:15 – 22:00

預訂港島海逸君綽酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

港島海逸君綽酒店

地址：北角油街23號

電話：21212688

【3】歷山酒店｜暢食生蠔、小龍蝦、蟹腳、頂級美國西冷牛扒

歷山酒店將於12月9日起，供應聖誕及新年自助午餐和晚餐，多款美食包括即開新鮮生蠔,、蒔蘿小龍蝦、蟹腳、紐西蘭青口、翡翠螺和各種魚生等；還將會有現場烹調24個月西班牙杜洛豬後腿伴蜜瓜、 日式清酒煮海鮮 （蠔、蜆、大蝦、鮑魚）、香煎鴨肝伴法包和焦糖栗子釀餡的慢烤火雞配金巴利汁、頂級美國西冷牛扒等。此外，還有聖誕粟子蛋糕、聖誕布丁蛋糕、聖誕玉桂朱古力蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、聖誕傳統意大利芝士蛋糕杯多款精緻甜品。

預訂歷山酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

歷山酒店將於12月9日起，供應聖誕及新年自助午餐和晚餐。（KKday圖片）

還將會有現場烹調24個月西班牙杜洛豬後腿伴蜜瓜（KKday圖片）

璀璨聖誕及新年自助午餐

收費（每位）：成人$407起／兒童（4－11 歲）$350起（包括加一服務費）

供應時間：11:30am – 2:30pm (星期六、星期日、公衆假期及節慶日) / 12:00pm –

2:30pm (星期一至五, 公衆假期及節慶日除外)

預訂歷山酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

聖誕樹頭蛋糕（KKday圖片）

還有聖誕粟子蛋糕、聖誕布丁蛋糕、聖誕玉桂朱古力蛋糕、聖誕傳統意大利芝士蛋糕杯多款精緻甜品。（KKday圖片）

璀璨聖誕及新年自助晚餐

收費（每位）：成人$663起／兒童（4－11 歲）$530起（包括加一服務費）

供應時間：6:30pm – 10:00pm

2022年12月24、25、31日 第一輪 5:30pm to 8:00pm／第二輪 – 8:30pm to 11:00pm

預訂歷山酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

歷山酒店

地址：北角城市花園道32號

電話：38932888

【4】北角海逸酒店｜聖誕老人派發禮物

而北角海逸酒店將於2022年12月24至26日，及12月31日、2023年1月1日，供應聖誕自助午餐和晚餐，特色美食包括聖誕火雞、鵝肝多士、扒羊腿、避風塘龍蝦拑、香辣蒜香焗扇貝、一品香辣雞煲、芝士焗釀蟹蓋等；時令凍海鮮就有波士頓龍蝦、即開生蠔、長腳蟹、藍青口等。應節甜品包括雪白城堡蛋糕、聖誕樹頭蛋糕、巨型火焰雪山和Häagen-Dazs 雪糕等。12 月 24 及 25 日兩天，聖誕老人會於自助餐期間向小朋友派發聖誕禮物！

預訂北角海逸酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

聖誕火雞（KKday圖片）

北角海逸酒店將供應聖誕自助午餐和晚餐（KKday圖片）

雪白城堡蛋糕、聖誕樹頭蛋糕等（KKday圖片）

巨型火焰雪山（KKday圖片）

節慶自助午餐

收費（每位）：成人$398起／兒童（5－11 歲）及長者（65歲及以上） $328起（包括加一服務費）

節慶自助晚餐

收費（每位）：成人$668起／兒童（5－11 歲）及長者（65歲及以上） $498起（包括加一服務費）

預訂北角海逸酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

北角海逸酒店

地址：北角英皇道665號

電話：21878888

【5】柏寧酒店｜任食傳統聖誕沙律、即開生蠔、龍蝦、麵包蟹

香港柏寧酒店12月12日將推出日本冬日祭自助晚餐，提供包括即開生蠔、龍蝦、麵包蟹、青口等海鮮和各款刺身，現場還會供應即煎鴨肝和慢煮燒汁豚軟骨。日本美食方面，就有灸燒和牛壽司、味噌蟹膏甲羅燒、鹽燒三文魚鰭、醬燒鯖魚、明太子雞翼、照燒雞軟骨、日本豬腩串燒等。而為慶祝聖誕節，屆時將會有傳統聖誕沙律、烤聖誕火雞、烤聖誕蜜糖火腿配蜜糖燒汁、聖誕樹幹蛋糕，聖誕節布甸等美食。

預訂香港柏寧酒店自助餐： 【KKday】

香港柏寧酒店推出日本冬日祭自助晚餐（KKday圖片）

提供包括即開生蠔、龍蝦、麵包蟹、青口等海鮮和各款刺身（KKday圖片）

還有聖誕樹幹蛋糕，聖誕節布甸等美食。（KKday圖片）

柏寧酒店－日本冬日祭自助晚餐

收費（每位）：成人$729起／兒童（3－11 歲） $491起

供應時間：18:30 – 21:30（2022年12月12日至23日、12月28日至30日、2023年1月1日）

17:30 – 19:30／20:00 – 22:00（2022年12月24日至27日、12月31日）

預訂香港柏寧酒店自助餐： 【KKday】

香港柏寧酒店

地址：銅鑼灣告士打道310號

電話：22938888

【6】九龍香格里拉酒店｜食盡聖誕火雞、芝士焗蟹、烤羊架

九龍香格里拉酒店會於2022年12月24至26日及31日，推出聖誕節日優惠自助午餐和晚餐，供應特色聖誕火雞、香甜蜜汁火腿、冰鎮海鮮等，還有精美節日甜點。其他美味佳餚包括香烤羊架 、味噌鱈魚 、芝士焗蟹腳 、西班牙海鮮飯 、龍蝦湯 、香烤火雞 、准山杞子燉雞湯 、金菇海鲜燴伊麵 、魚肚鲜菇炆鴨掌等。

預訂九龍香格里拉酒店自助餐： 【KKday】

九龍香格里拉酒店推出聖誕節日優惠自助午餐和晚餐。（KKday圖片）

精美節日甜點（KKday圖片）

冰鎮海鮮（KKday圖片）

即開生蠔（KKday圖片）

節日優惠自助午餐

收費（每位）：成人$456起

供應時間：12:00（2022年12月24至26日及31日）

節日優惠自助晚餐

收費（每位）：成人$755起

供應時間：18:00 – 21:30（2022年12月24至26日及31日）

預訂九龍香格里拉酒店自助餐： 【KKday】

九龍香格里拉酒店

地址：尖沙咀麼地道64號

電話：27212111

【7】荃灣如心酒店｜2送1、逢週末獲贈烤波士頓龍蝦

荃灣如心酒店將於12月10日起推出節日自助餐，餐廳供應冰鎮海鮮、各式冷盤熱葷、即叫即燒肉類以及精緻甜點等。而逢星期五至日晚上，大廚更會準備多款應節美食，包括聖誕烤火雞、燒美國頂級肉眼、香煎鴨肝及海膽刺身飯等，每位食客更可獲贈烤波士頓龍蝦半隻。而甜品方面，將會有傳統聖誕樹頭蛋糕、聖誕布甸及聖誕果餡金寶批等。節日自助午餐和晚餐都在進行買2送1的優惠，平均一位321港元起！

預訂荃灣如心酒店自助餐： 【KKday】

荃灣如心酒店將於12月10日起推出節日自助餐。（KKday圖片）

每位食客更可獲贈烤波士頓龍蝦半隻。（KKday圖片）

聖誕烤火雞（KKday圖片）

節日自助午餐

收費（每位）：$963＠3 人均HK$321（包括加一服務費)）

供應時間：12:00－14:30（星期一至五；不適用於2022年12月24至27、2023年1月1、2）

節日自助晚餐

收費（每位）：星期一至四$1,29＠3 人均HK$431；星期五至日$1,44＠3 人均$483（包括加一服務費)）

供應時間：18:30－21:30（星期一至日）

2022年12月24至26、31日：第一輪用餐時段 17:30 – 20:00 / 第二輪用餐時段 20:30 – 23:00

預訂荃灣如心酒店自助餐： 【KKday】

荃灣如心酒店

地址：荃灣楊屋道8號

電話：22802898

【8】海景嘉福洲際酒店｜限定加拿大蟹腳、麵包蟹、龍蝦、聖誕蛋糕

海景嘉福洲際酒店會在12月24至26日，及12月30、31日這幾天，推出節慶自助午餐及晚餐。節慶美食包括加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、波士頓龍蝦（12月24日及25日限定）、烤牛肋骨、烤火雞、香煎鴨肝配覆盆子醬 （12月24日至27日限定）、栗子聖誕蛋糕、朱古力蛋糕、即製意大利芝士蛋糕等等。

預訂海景嘉福洲際酒店自助餐： 【KKday】

海景嘉福洲際酒店推出節慶自助午餐及晚餐。（KKday圖片）

節慶美食包括加拿大鱈場蟹腳、麵包蟹、波士頓龍蝦（12月24日及25日限定）（KKday圖片）

烤牛肋骨（KKday圖片）

烤火雞（KKday圖片）

節慶自助午餐

收費（每位）：成人$605起／兒童（4－11 歲） $326起（包括加一服務費）

節慶自助晚餐

收費（每位）：成人$676起／兒童（4－11 歲） $439起（包括加一服務費）

預訂海景嘉福洲際酒店自助餐： 【KKday】

海景嘉福洲際酒店

地址：尖沙咀麼地道70號

電話：27215161

【9】九龍酒店｜特色北歐節日美饌＋聖誕造型甜品

九龍酒店12月將會提供節慶自助午餐和晚餐，節慶自助午餐將供應包括生蠔、雪花蟹腳、青口、海蝦等海鮮；即切烤肉、刺身、熱葷、素食專區以及深受客人喜愛的芒果拿破崙、多款口味的Häagen-Dazs雪糕和一系列充滿節日氣氛的造型甜品。

預訂九龍酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

節慶自助午餐（KKday圖片）

節慶自助午餐

收費（每位）：成人$349起／兒童（3－11 歲）及長者（65歲及以上）$322起（包括加一服務費）

供應時間：12:00－14:30（(2022年12月1-2,5-9,12-16,19-23,28-30日及2023年1月3日）；第一輪 11:00－13:15（2022年12月3-4,10-11,17-18,24-27,31日及2023年1月1-2日）；第二輪 13:45－16:00（(2022年12月3-4,10-11,17-18,24-27,31日及2023年1月1-2日）

預訂九龍酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

節慶自助晚餐（KKday圖片）

而節慶自助晚餐除了供應新鮮即開生蠔、各款刺身、即切烤肉外，更由行政總廚精心準備多款北歐特色節日美饌，包括自家製香草三文魚配鵝肝慕士窩夫、丹麥魔鬼太陽 – 牛肉韃靼、炭燒黑椒香草挪威三文魚、芬蘭香草烤羊腿等。而甜品方面，將會有一系列充滿節日氣氛的造型甜品，包括栗子朱古力樹頭蛋糕、雪人草莓北海道忌廉蛋糕、肉桂蘋果金寶撻、法國馬卡龍及聖誕曲奇，還有多款口味的Häagen-Dazs雪糕等。

節慶自助晚餐

收費（每位）：成人$583起／兒童（3－11 歲）及長者（65歲及以上）$430起（包括加一服務費）

供應時間：18:00－21:30（2022年12月1-22,26-29及2023年1月1-3日）

2022年12月23-25,30日：第一輪 17:30－20:00；第二輪 20:30－23:00

2022年12月31日第一輪 17:30－20:00；第二輪 21:00－00:30

預訂九龍酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

九龍酒店

地址：尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店2樓

電話：29292888

8度海逸酒店（KKday圖片）

【10】8度海逸酒店｜2.5小時無限供應生蠔、蟹腳

8度餐廳的自助午餐，可享2.5小時無限供應即開生蠔、鱈場蟹腳、海蝦、芝士忌廉汁煮藍青口、迷你麻辣牛肉鍋、日式蕃茄醬燒牛肋骨、泰式咖喱煮大蝦、燒特級牛肉、芝士焗雜海鮮及燒羊脾等。還有精緻甜品薰衣草芝士餅、迷你蛋白士多啤梨卷、茉莉花布甸及Häagen-Dazs雪糕等滋味推介！

預訂8度海逸酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

8度餐廳的自助午餐，可享2.5小時無限任食（KKday圖片）

自助午餐

供應時間：12pm－2:30pm（星期六、日）

收費（每位）：成人$343 / 兒童（6-11歲）$279 / 長者（65歲及以上）$311

預訂8度海逸酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

酒店亦將於12月17日起推出聖誕自助午餐，提供包括鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺等海鮮，還有日式雜錦刺身、法式海龍皇湯、香草烤羊扒、意大利芝士白汁焗海鮮、紅洒燴牛尾、燒特級牛肉、燒火雞配金巴利汁等美食。15款甜品包括有聖誕朱古力樹頭蛋糕、蛋白士多啤梨卷、德國芝士蛋糕、以及多款Häagen-Dazs 雪糕等。

酒店將於12月17日起推出聖誕自助午餐（KKday圖片）

提供包括鱈場蟹腳、生蠔、海蝦、海螺等海鮮，還有日式雜錦刺身（KKday圖片）

聖誕自助午餐

供應時間：12pm－2:30pm

收費（每位）：

2022年12月17至18日：成人 $478 / 長者（65歲及以上） $438 / 兒童（6－11歲） $398

2022年12月24至26、31日：成人 $528 / 長者（65歲及以上） $488 / 兒童（6－11歲） $448

2022年12月27日、2023年1月1-2日：成人 $508 / 長者（65 歲以上（含）） $468 / 兒童（6－11歲） $428

預訂8度海逸酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

8度海逸酒店

地址：土瓜灣九龍城道199號

電話：21261988

【11】挪亞方舟度假酒店｜任食波士頓龍蝦、燒肉眼、節日限定甜品

為慶祝聖誕節和除夕，挪亞方舟度假酒店餐廳豐盛閣，將於12月24日至 2023年1月1日推出「閃爍佳節樂饗自助餐」。自助餐會供應多道地道聖誕菜式，例如聖誕火雞、波士頓龍蝦、燒美國牛肉眼、慢煮西班牙杜洛克豬柳、香草烤羊架等；還有節日限定甜品，包括聖誕朱古力樹頭、聖誕布甸等。而晚餐時段客人更可品嚐到鱈蟹腳、麵包蟹、香煎鴨肝及傳統瑞士菜熱溶芝士等！

預訂挪亞方舟度假酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

挪亞方舟度假酒店將於12月24日至 2023年1月1日推出「閃爍佳節樂饗自助餐」。（KKday圖片）

自助餐會供應多道地道聖誕菜式。（KKday圖片）

閃爍佳節樂饗自助午餐

收費（每位）：成人 $369起 / 兒童（3－11歲） $258起

供應時間：2022年12月24-26日（12:00 – 14:30）

預訂挪亞方舟度假酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

包括聖誕火雞、波士頓龍蝦（KKday圖片）

燒美國牛肉眼（KKday圖片）

閃爍佳節樂饗自助晚餐

收費（每位）：成人 $598起 / 兒童（3－11歲） $298起

供應時間：2022年12月24-25 （17:30 – 19:30 / 20:00 – 22:00）；2022年12月26，31日及2023年1月1日（18:00 – 21:00）

預訂挪亞方舟度假酒店自助餐： 【KLOOK】 ｜ 【KKday】

挪亞方舟度假酒店

地址：馬灣珀欣路33號

電話：34228836

（全文完）