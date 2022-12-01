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轉涼｜頸巾雙圈卷原來一直戴錯　日本節目公開頸巾最暖戴法　以後手腳不再冰冷
轉涼｜頸巾雙圈卷原來一直戴錯　日本節目公開頸巾最暖戴法　以後手腳不再冰冷

天文台預料，強烈東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，星期五（12月2日）市區最低氣溫只有攝氏13度。要應付寒冷天氣，戴頸巾是其中一個好方法。日本節日早前就實測，發現有一種戴法可以令身體更暖，即看下文。

日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
一種戴法可以令身體更暖（《この差って何ですか？》截圖）

3大常見戴頸巾方法

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》實測了三種常見戴頸巾方法，包括：

【1】雙圈卷：頸巾掛在頸上，兩邊繞向後方

日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
雙圈卷戴頸巾方法（《この差って何ですか？》截圖）
日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
頸巾掛在頸上，兩邊繞向後方（《この差って何ですか？》截圖）

【2】環扣式：將頸巾對摺，撐開一邊頸巾對折口，將另一邊穿入

日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
環扣式戴頸巾方法（《この差って何ですか？》截圖）
日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
將頸巾對摺，撐開一邊頸巾對折口，將另一邊穿入（《この差って何ですか？》截圖）

【3】領帶卷：將圍巾像打領帶一樣綁起

日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
領帶卷戴頸巾方法（《この差って何ですか？》截圖）
日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
將圍巾像打領帶一樣綁起（《この差って何ですか？》截圖）
日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
將圍巾像打領帶一樣綁起（《この差って何ですか？》截圖）

環扣式戴頸巾最保暖

節目組邀請一名女士在10°C房間內示範以上3種戴法，然後利用紅外線熱像儀觀察體溫差異。30分鐘後，發現環扣式戴頸巾方法比起其餘兩種更加保暖，在紅外線熱像儀中，可見女士的頸部明顯更紅更高溫。

專家在節目中指出，因為環扣式戴頸巾方法有4層布重疊，能夠阻擋頸部暖空氣流走，同時又防止冷空氣流入，因此是最保暖的戴法。而雙圈卷和領帶卷戴法就只有2層布重疊，所以自然會比下去。

日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
環扣式戴頸巾法最保暖（《この差って何ですか？》截圖）

環扣式戴頸巾可以暖全身

另外，實測又發現環扣式戴頸巾方法可以為全身保暖，因為頸部很多大血管，若有足夠溫暖，血液循環好的話，就可以令手腳及全身變暖，所以在紅外線熱像儀下，可以看到雙部也連帶升溫。而雙圈卷和領帶卷方法則不能為身體保暖。

日本節目公開頸巾最暖戴法　雙圈卷、領帶卷綁法原來不保暖　一戴法手腳不再冰冷
環扣式戴頸巾可以暖全身（《この差って何ですか？》截圖）

（全文完）

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雙圈卷綁頸巾方法是怎樣做？

頸巾掛在頸上，兩邊繞向後方。詳情

雙圈卷綁頸巾方法保暖嗎？

不，只有一種做法最保暖。詳情

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