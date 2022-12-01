轉涼｜頸巾雙圈卷原來一直戴錯　日本節目公開頸巾最暖戴法　以後手腳不再冰冷

天文台預料，強烈東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣，星期五（12月2日）市區最低氣溫只有攝氏13度。要應付寒冷天氣，戴頸巾是其中一個好方法。日本節日早前就實測，發現有一種戴法可以令身體更暖，即看下文。

一種戴法可以令身體更暖（《この差って何ですか？》截圖）

3大常見戴頸巾方法

日本TBS電視台節目《この差って何ですか？》實測了三種常見戴頸巾方法，包括：

【1】雙圈卷：頸巾掛在頸上，兩邊繞向後方

雙圈卷戴頸巾方法（《この差って何ですか？》截圖）

頸巾掛在頸上，兩邊繞向後方（《この差って何ですか？》截圖）

【2】環扣式：將頸巾對摺，撐開一邊頸巾對折口，將另一邊穿入

環扣式戴頸巾方法（《この差って何ですか？》截圖）

將頸巾對摺，撐開一邊頸巾對折口，將另一邊穿入（《この差って何ですか？》截圖）

【3】領帶卷：將圍巾像打領帶一樣綁起

領帶卷戴頸巾方法（《この差って何ですか？》截圖）

將圍巾像打領帶一樣綁起（《この差って何ですか？》截圖）

將圍巾像打領帶一樣綁起（《この差って何ですか？》截圖）

環扣式戴頸巾最保暖

節目組邀請一名女士在10°C房間內示範以上3種戴法，然後利用紅外線熱像儀觀察體溫差異。30分鐘後，發現環扣式戴頸巾方法比起其餘兩種更加保暖，在紅外線熱像儀中，可見女士的頸部明顯更紅更高溫。

專家在節目中指出，因為環扣式戴頸巾方法有4層布重疊，能夠阻擋頸部暖空氣流走，同時又防止冷空氣流入，因此是最保暖的戴法。而雙圈卷和領帶卷戴法就只有2層布重疊，所以自然會比下去。

環扣式戴頸巾法最保暖（《この差って何ですか？》截圖）

環扣式戴頸巾可以暖全身

另外，實測又發現環扣式戴頸巾方法可以為全身保暖，因為頸部很多大血管，若有足夠溫暖，血液循環好的話，就可以令手腳及全身變暖，所以在紅外線熱像儀下，可以看到雙部也連帶升溫。而雙圈卷和領帶卷方法則不能為身體保暖。

環扣式戴頸巾可以暖全身（《この差って何ですか？》截圖）

（全文完）