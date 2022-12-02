保暖｜專家教5大冚被保暖方法　日本節目實測做錯步驟可差4℃

凍冰冰點瞓覺？天文台預料，本周三（30日）氣溫將急降，市區最低氣溫僅15度，其後兩日更跌至13度。想暖笠笠睡一覺，相信大家都要準備好厚被。不過天寒地凍，就算蓋上厚重的棉被或毛毯，仍未必夠暖。有日本節目指出，原來蓋被的先後次序有影響，跟著以下次序蓋被，可以令被窩暖和4℃！另外亦有睡眠專家分享4個令棉被更保暖的方式，助大家抵抗嚴寒。

有日本節目指出，原來蓋被的先後次序會令溫度相差4℃。（Snowy Vin＠unsplash）

正確蓋被次序 可暖4℃

天氣寒冷，有沒有試過即使蓋兩張被，仍覺得不夠暖？很多人睡覺時除了蓋上厚被，更會加一張毛毯，不過原來蓋被的先後次序都有學問。專門分享生活冷知識的日本電視節目《教えてもらう前と後》曾實測3種蓋被次序，發現不同的蓋被方法，會令被內的溫度相差最多4℃。

（A）先蓋上羽絨被，再將毛毯蓋在上面

（B）先蓋上毛毯，再將羽絨被蓋在上面

（C）將毛毯鋪在床上，身上再蓋羽絨被

《教えてもらう前と後》曾實測3種蓋被次序。（《教えてもらう前と後》）

結果發現，第2種蓋被方式（B）的溫度為21.7℃，而第3種蓋被方式（C）為25.6℃。換言之，第3種方式更暖。所以，若果將毛毯鋪在床上，身上再蓋羽絨被，可以令被窩的溫度高4℃。

若果將毛毯鋪在床上，身上再蓋羽絨被，可以令被窩的溫度高4℃。（《教えてもらう前と後》）

專家解釋，毛毯鋪在床上能減少體溫流失，而羽絨被內的羽毛需靠體溫膨漲才能達致保溫功效，所以當身體愈接近羽絨時，就會愈溫暖。

4大方法令棉被更保暖

除了蓋被的先後次序，日本睡眠名醫坪田聰亦曾分享4個令棉被變得更暖和的貼士，大家不妨參考一下。

1. 睡前搖一搖棉被

睡覺前，可以將棉被搖晃一下，令原本扁塌的棉被內膽被充氣，變得更蓬鬆。這樣有助增強儲存熱力的功效，尤其是羽絨被若能均勻分佈，更能大大提升保暖效果。

睡覺前，可以將棉被搖晃一下，令原本扁塌的棉被內膽被充氣。（freepik）

2. 保持棉被乾爽

若棉被有濕氣，會大大減低棉被的保暖效果。所以大家不妨將棉被放在有太陽的地方晾曬，或是用烘被機去除棉被中的濕氣，不但能保持乾爽，更有助蓬鬆棉被內的棉花或羽毛，提高暖和感。

（freepik）

3. 毛毯毛茸茸的一面要貼近身體

使用毛毯時，應將毛茸茸的那一面貼近身體，這樣才能更保暖和舒適。

使用毛毯時，應將毛茸茸的那一面貼近身體。（freepik）

4. 床枕遠離窗口

床的位置最好遠離窗口或牆壁20-30厘米，頭部亦盡量不要靠窗睡。假如床位太接近窗邊，可以考慮使用一些質地較厚的隔熱窗簾，減少熱氣流失。

床的位置最好遠離窗口或牆壁20-30厘米，頭部亦盡量不要靠窗睡。（freepik）

（全文完）