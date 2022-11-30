一線搜查｜港男自備私家椅搭港鐵掀網民激辯　有咩問題？vs 真係有需要咁坐？｜附港鐵回應

繁忙時間搭港鐵，一位難求，有人就自備了私家椅。近日有網民於社交平台上載一張照片，並寫道：「繁忙時間，自備私家椅～掂晒」。相中顯示港鐵車廂中，有一名男子坐在自備的私家椅上休息。帖文引起網民熱議，有網民認為男子未有阻礙他人，但亦有人批評此舉自私。港鐵回覆《一線搜查》查詢時，呼籲乘客應保持車廂内通道暢通，盡量避免影響其他乘客。

港鐵車廂中，有一名男子坐在自備的私家摺椅上休息。（FB群組＠沙田之友）

乘客自備私家椅坐

11月28日，有網民在Facebook群組「沙田之友」上載一張照片寫道：「繁忙時間，自備私家椅～掂晒」，並加上標籤「#好舒服呀」。相中顯示港鐵車廂中，有一名男子坐在自備的私家摺椅上休息，倚坐在車卡之間的接駁位附近，似乎未有妨礙到其他乘客。

男子背包放前，倚坐在車卡之間的接駁位附近，神態自若。（FB群組＠沙田之友）

網民激辯有冇問題

帖文隨即引起網上熱議，不少網民大讚此主意免卻了爭位的煩惱，大讚「正啊」，亦有網民留言：「車廂大把位有咩問題？」、「都唔係迫，其實佢阻唔到人出入」認為當時車廂仍有空間，沒有妨礙到他人便沒有問題。

有網民就認出照片是於屯馬線車廂中拍攝，指若該乘客是由烏溪沙前往屯門，車程需要約1小時20分鐘，差不多等於從香港飛到台北。長途車之疲累，坐下休息乃是人之常情。甚至有人留言說，此舉比起那些站近門口只顧玩手機、不肯往車廂裡走的乘客好得多。

不少網民大讚此主意免卻了爭位的煩惱（FB＠MTR）

有人認為此舉自私

不過亦有網民不認同，認為此舉沒有顧及其他乘客，留言質疑「真係有需要咁坐？」；亦有人提出「佢已經霸咗2/3嘅行人通道」、「繁忙時間逼入都難，你仲整張咁既野」、「如果車廂內所有沒座位的乘客都自備安樂椅，到時會出現什麼情況？」，批評男子霸佔公用空間，造成不便。而有網民就提出疑問：「港鐵有冇話唔俾咁做？」

亦有網民批評男子霸佔公用空間，造成不便。（FB＠MTR）

港鐵：不能一概而論

港鐵回覆查詢時表示，由於不清楚相片的來源，對於有關相片中行為有否違反港鐵附例，不能一概而論。但就呼籲乘客為己為人，保持車廂内通道暢通，盡量避免影響其他乘客。港鐵又表示職員亦會不時巡視車站和列車，若發現乘客的行為影響其他乘客或阻塞通道，會向有關乘客作出勸喻。而如有乘客遇到需要協助的情況，亦可聯絡車站職員，以便作出適切跟進。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00-20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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