奶奶為慳水一周洗一次衫　人妻FB控訴患皮膚病：全家輪流穿一條內褲丨附家事達人洗衣貼士

婆媳關係是不少人正面對的煩惱，如果涉及衛生問題就更麻煩。一名台灣人妻日前在Facebook出文，表示夫家衛生狀況極惡劣，奶奶堅持一星期才洗一次衣服，要求全家輪流穿同一條內褲，又叫3歲女兒去小便不用沖廁，導致他們常常出現皮膚問題。

奶奶堅持一星期才洗一次衣服（freepik）

一條內褲全家輪流穿

人妻於Facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿表示，同住的奶奶認為每天洗衣會把衣服洗壞，而且十分浪費水，可是丈夫及家人都是從事勞動工作，每天回家非常污糟，但奶奶仍然堅持一個星期才能洗一次。其中最讓她難以忍受的，是「整家子四角褲公家穿，包含婆婆（奶奶）」。

而且，奶奶還向丈夫責罵她：「老婆娶回來要教！小孩都生了，怎麼都還不會省錢」，人妻不滿奶奶做法，指一家人的皮膚因此常出現問題：「整個背後成天癢，然後老的動不動皮蛇（生蛇）。」

一條內褲全家輪流穿（freepik）

教3歲女兒去小便不沖廁

人妻續指，奶奶會教3歲女兒去小便不用沖廁，因為會浪費水，人妻反駁奶奶：「一靠近你家廁所就有股濃烈的尿騷味」，又嘲諷丈夫一家「都是信婆婆（奶奶）得永生」。另外，人妻又稱夫家早上翻熱飯菜後，晚上就直接上枱做晚餐，不再翻熱，因為奶奶覺得浪費煤氣。人妻指幸好現時已脫離夫家，不用再被奶奶教導如何省錢。

教3歲女兒去小便不沖廁（freepik）

污糟衣物要2天內清洗

對於衣服多久要洗一次，家事達人陳安祺在《媽媽好神之俗女家務事》節目中指，其實這個問題沒有絕對答案，要看家庭人口數和自身習慣而定。如果是單身和工作不會流汗，其實可以1星期1次，但如果是喜歡運動或工作經常滿身大汗的人，就要2天內清洗，因為衣服放3天已經變成細菌培養皿。

浸泡衣服隨時滋生萬倍細菌

不少人都習慣把衣服浸泡一天才洗，陳安祺指洗衣前是否要浸泡，可以視乎衣物污垢狀況而定，不過千萬不要浸泡過夜。因為天氣炎熱，水又有點溫度，加上污糟的衣服要放多一晚，就會令細菌以萬倍生長，如果要浸泡，建議只泡15至20分鐘就行。

污糟衣物2天內就要洗掉

換下來的衣服要保持乾燥

陳安祺強調，換下來的衣服要保持乾燥，皆因她有朋友試過把髒衣服放在廁所洗衣籃裡，但結果因為濕氣太重，放3天就發了霉，所以洗衣籃最好離開浴室，而帶汗的衣物就盡快清洗。

（全文完）