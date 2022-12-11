品川8間酒店推介　2分鐘到車站＋天空大廳＋露天溫泉＋奢華浴缸　最平$220

東京自由行住甚麼地方比較好？品川不但是東京交通樞紐，成田、羽田機場都有交通工具直達，而且生活機能完善，如果是短途旅程的話，不妨考慮一下。《有線生活》今次為大家介紹8間品川酒店，當中有鄰近品川站、亦有露天溫泉、空中泳池等，人均低至$219，性價比十分高。

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東京自由行住甚麼地方比較好？如果是短途旅程的話，不妨考慮一下品川。（Alexander Smagin＠unsplash）

品川8間必住酒店推介

1. 三井花園酒店五反田

2. 品川王子大酒店

3. 新高輪格蘭王子大飯店

4. 東京詩穎洲際酒店

5. 東京櫻花塔高輪皇家王子大酒店

6. 東京高輪都城市酒店

7. 東京大崎大和ROYNET酒店

8. 東橫INN品川站高輪口

1. 三井花園酒店五反田（Mitsui Garden Hotel Gotanda）

三井花園酒店五反田距離五反田站僅步行3分鐘，大堂位於15樓，以「天空大廳」設計為主，能夠看到城市全景。而酒店最吸引是頂樓設有露天溫泉，男子浴場可以一邊泡浸，一邊飽覽新宿和六本木的景色，而女子浴場則座落在各種樹木間，被綠意包圍，仿如在森林中一樣。另外，酒店提供多種房型，亦設有女性專屬樓層。

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三井花園酒店五反田的大堂位於15樓，以「天空大廳」設計為主，能夠看到城市全景。（agoda）

酒店提供多種房型，亦設有女性專屬樓層。（trip.com）

酒店最吸引是頂樓設有露天溫泉，男子浴場可以一邊泡浸，一邊飽覽新宿和六本木的景色。（booking.com）

地址：東京都品川區東五反田2-2-6

交通：五反田站，步行3分鐘

價格：HK$722起／晚（人均HK$361）

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2. 品川王子大酒店（Shinagawa Prince Hotel）

品川王子大酒店地理位置優越，距離品川站僅步行2分鐘，亦有利木津巴士往返機場。酒店提供多款房型，較高的樓層更能一覽東京夜景。另外，酒店的設施配套亦令人十分讚歎，不但有10間餐廳、游泳池、保齡球中心，更有水族館和電影院等。

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品川王子大酒店地理位置優越，距離品川站僅步行2分鐘。（trip.com）

機場。酒店提供多款房型，較高的樓層更能一覽東京夜景。（trip.com）

酒店的設施配套亦令人十分讚歎，有10間餐廳及游泳池等。（品川王子大酒店）

地址：東京都港區高輪4-10-30

交通：品川站，步行2分鐘

價格：HK$585起／晚（人均HK$292.5）

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3. 新高輪格蘭王子大飯店（Grand Prince Hotel Shin Takanawa）

新高輪格蘭王子大飯店距離品川站步行8分鐘，每20分鐘有一班免費接駁巴士到地鐵站，十分方便。酒店共有908間客房，提供多款房型，房間寬敞明亮，而且全部客房都設有露台。另外，酒店的庭園和頂層均設有游泳池。

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酒店房間寬敞明亮，而且全部客房都設有露台。（trip.com）

酒店共有908間客房，提供多款房型。（trip.com）

酒店的庭園和頂層均設有游泳池。（trip.com）

地址：東京都港區高輪3-13-1

交通：品川站，步行8分鐘

價格：HK$793起／晚（人均HK$396.5）

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4. 東京詩穎洲際酒店（The Strings by InterContinental Tokyo）

東京詩穎洲際酒店是品川一間高級豪華酒店，距離品川車站僅步行3分鐘，乘坐機場特快列車 15分鐘更可直達羽田國際機場，交通非常便利。酒店提供多種房型，全部結合日式和西方設計，而且所有客房均在27至32高層，能夠看到東京高空景色，另外亦設有健身房，可以一邊眺望景色，一邊做運動。

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東京詩穎洲際酒店是品川一間高級豪華酒店。（trip.com）

酒店所有客房均在27至32高層，能夠看到東京高空景色。（trip.com）

酒店亦設有健身房，可以一邊眺望景色，一邊做運動。（trip.com）

地址：東京品川東方第一大厦2-16-1

交通：品川車站，步行3分鐘

價格：HK$1818起／晚（人均HK$909）

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5. 東京櫻花塔高輪皇家王子大酒店（The Prince Sakura Tower Tokyo, Autograph Collection）

東京櫻花塔高輪皇家王子大酒店交通方便，距離品川站僅3分鐘步行路程，而且亦有機場巴士直達。酒店提供288間客房，而且設有浴缸。另外，酒店亦有健身房、室外游泳池、SPA及桑拿等。值得一題的是，住客若在櫻花盛開的季節入住，更可從房間的落地窗看到美不勝收的花景。

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東京櫻花塔高輪皇家王子大酒店交通方便，距離品川站僅3分鐘步行路程。（booking.com）

酒店提供288間客房，而且設有浴缸。（hotel.com）

若在櫻花盛開的季節入住，更可從房間的落地窗看到美不勝收的花景。（booking.com）

酒店亦有健身房、室外游泳池、SPA及桑拿等。（hotel.com）

地址：東京都港區高輪 3-13-1

交通：品川站，步行3分鐘

價格：HK$1989起／晚（人均HK$994.5）

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6. 東京高輪都城市酒店（MIYAKO CITY TOKYO TAKANAWA）

東京高輪都城市酒店地理位置佳，距離品川站7分鐘步行路程，前往羽田機場更只需15分鐘，步行10 分鐘亦可到達品川水族館 。酒店一共有199間客房，每間均為特大雙人房，並且備有4K電視、空氣清淨機及加濕器等。

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東京高輪都城市酒店地理位置佳，距離品川站7分鐘步行路程。（trip.com）

酒店一共有199間客房，每間均為特大雙人房。（trip.com）

地址：東京都港區高輪3丁目19-17

交通：品川站，步行7分鐘

價格：HK$644起／晚（人均HK$322）

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7. 東京大崎大和ROYNET酒店（Daiwa Roynet Hotel Tokyo-Osaki）

東京大崎大和ROYNET酒店距離JR大崎站僅5分鐘步行路程，前往東京主要車站或羽田、成田機場都十分方便。酒店有194間客房，提供多種房型，甚至有女性專用客房，房間簡潔明亮。另外，酒店亦有健身中心、室内游泳池及漩渦按摩浴池等設施。

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東京大崎大和ROYNET酒店距離JR大崎站僅5分鐘步行路程。（trip.com）

酒店有194間客房，提供多種房型，甚至有女性專用客房，房間簡潔明亮。（trip.com）

酒店有健身中心、室内游泳池及漩渦按摩浴池等設施。（trip.com）

地址：東京都品川區大崎2-1-3

交通：大崎站，步行5分鐘

價格：HK$438起／晚（人均HK$219）

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8. 東橫INN品川站高輪口（Toyoko Inn Tokyo Shinagawa-eki Takanawa-guchi）

東橫INN品川站高輪口，價錢相宜，交通又十分便利，距離品川站僅步行2分鐘，前往東京市內各個地區都十分方便。另外，酒店附近有商場，對面更是拉麵街，半夜想吃東西都沒問題。酒店有單人房、雙人房及雙床房，最多可4名成人同住，亦有免費早餐提供。

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東橫INN品川站高輪，價錢相宜，交通又十分便利。（booking.com）

酒店有單人房、雙人房及雙床房，最多可4名成人同住。（booking.com）

酒店有免費早餐提供，附近亦有商場、拉麵街。（booking.com）

地址：東京港區高輪4-23-2

交通：品川站，步行2分鐘

價格：HK$465起／晚（人均HK$232.5）

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（全文完）