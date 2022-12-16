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曼谷新景點7大必逛推介｜新Terminal 21＋Jodd Fairs夜市＋水門寺大佛＋Outlets
曼谷新景點7大必逛推介｜新Terminal 21＋Jodd Fairs夜市＋水門寺大佛＋Outlets

曼谷新景點｜泰國已全面開關，港人旅遊熱點曼谷於疫情期間新開了不少景點，「食玩買」景點從充滿美食的Jodd Fairs夜市、市場即煮海鮮、泰國標誌性的水門寺大佛、到可以瘋狂血拼的Outlet等，真的應有盡有！《有線生活》下文為你整理了曼谷7大新景點，立即收藏起來！

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曼谷新景點7大必逛推介｜新Terminal 21＋Jodd Fairs夜市＋水門寺大佛＋Outlets 港人旅遊熱點曼谷於疫情期間新開了不少景點。
港人旅遊熱點曼谷於疫情期間新開了不少景點。（Unsplash圖片）

曼谷7大新景點2022

  1. Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修
  2. Jodd Fairs夜市－必食火山排骨
  3. 水門寺大佛－全泰國第三高佛像
  4. 吞武里市場－海鮮控必去！
  5. Samyan Mitrtown－泰國年輕人新蒲點
  6. Siam Premium Outlets－貨品低至3折起
  7. 泰服體驗＋遊覽遺跡
曼谷新景點｜【1】Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修 Terminal 21 Rama 3
Terminal 21 Rama 3（IG＠weekweekbaking）

曼谷新景點｜【1】Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修

到過曼谷旅遊，一定逛過百貨公司Terminal 21。2022年11月，Terminal 21新分店Terminal 21 Rama 3正式開幕！Terminal 21 Rama 3樓高7層，每一層都以不同國家的標誌名勝和文化為設計主題，例如日本浴場、意大利威尼斯的貢多拉等，而當中最為遊客喜愛的就是G樓的英倫風，在那裡除了有貫穿幾層的倫敦橋，還可以看到《哈利波特》電影中標誌性的9¾月台！地下美食街則走加勒比海風格，可以見到海盜船、木酒桶、寶箱等海盜元素，光打卡就已經夠玩一天。

曼谷新景點｜【1】Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修 Terminal 21 Rama 3樓高7層
Terminal 21 Rama 3樓高7層（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【1】Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修 《哈利波特》電影中標誌性的9¾月台
《哈利波特》電影中標誌性的9¾月台（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【1】Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修 每一層都以不同國家的標誌明勝和文化為設計主題
每一層都以不同國家的標誌明勝和文化為設計主題（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【1】Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修 威尼斯貢多拉
威尼斯貢多拉（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【1】Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修 貫穿幾層的倫敦橋
貫穿幾層的倫敦橋（IG＠weekweekbaking）
Klook.com

Terminal 21 Rama 3

地址：Rama III Rd, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok 
交通：BTS Chong Nonsi站 轉乘BRT到Rama IX Bridge站／BTS Surasak站 4號出口轉乘免費接駁車
營業時間：10:00－22:00

曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨Jodd Fairs夜市
Jodd Fairs夜市（IG＠weekweekbaking）

曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨

曼谷曾經很熱門的拉差達火車夜市，2022年以新名字「Jodd Fairs夜市」回歸，一開幕立即成為新熱點！Jodd Fairs夜市除了有服飾、雜貨等，還有人氣必食美食，The old Maeklong Noodles & Leng Zabb（เตี๋ยวแม่กลอง&เล้งแซ่บ）的火山排骨。火山排骨分不同尺寸和價錢，M Size售150泰幣（約33港元）；最大份XXL Size則售999泰幣（約218港元），排骨味道又酸又辣，超惹味。此外，夜市裡還有各種泰式小吃、甜點、飲品，保證食到捧腹而回！

曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨Jodd Fairs夜市有服飾、雜貨等，還有不少美食。
Jodd Fairs夜市有服飾、雜貨等，還有不少美食。（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨火山排骨分不同尺寸和價錢，M Size售150泰幣（約33港元）。
火山排骨分不同尺寸和價錢，M Size售150泰幣（約33港元）。（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨最大份XXL Size則售999泰幣（約218港元）。
最大份XXL Size則售999泰幣（約218港元）。（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨芝士扇貝
芝士扇貝（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨夜市裡還有各種泰式小吃、甜點、飲品
夜市裡還有各種泰式小吃、甜點、飲品（IG＠weekweekbaking）
曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨保證食到捧腹而回！
保證食到捧腹而回！（IG＠weekweekbaking）

地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310
交通：MRT Phra Ram 9站 步行約5分鐘
營業時間：16:00－00:00

曼谷新景點｜【3】水門寺大佛－全泰國第三高佛像水門寺（Wat Pak Nam）
水門寺（Wat Pak Nam）（thailand.core）

曼谷新景點｜【3】水門寺大佛－全泰國第三高佛像

泰國寺廟眾多，大家或許有去過曼谷吞武里區的水門寺（Wat Pak Nam）嗎？水門寺內有一座全泰國第三高的大佛像於2022下半年全新建成。這座大佛象歷時5年建造，高69公尺，即大約20層樓高，加上金光閃閃，非常壯觀宏偉，自落成後成為了曼谷的新地標。相較於其他要收費的寺廟，水門寺是免費參觀，想一睹大佛神威或求個安心就不要錯過！

曼谷7大新景點2022｜泰國第三高大佛／泰服體驗／Jodd Fairs夜市／24小時營業商場全泰國第三高的大佛像於2022下半年全新建成。
全泰國第三高的大佛像於2022下半年全新建成。（IG＠toshiyuki_yoshinaga）
曼谷7大新景點2022｜泰國第三高大佛／泰服體驗／Jodd Fairs夜市／24小時營業商場大佛象歷時5年建造，高69公尺，即大約20層樓高。
大佛象歷時5年建造，高69公尺，即大約20層樓高。（IG＠brucehsiao）
曼谷7大新景點2022｜泰國第三高大佛／泰服體驗／Jodd Fairs夜市／24小時營業商場水門寺是免費參觀的。
水門寺是免費參觀的。（IG＠＿tomosta.official＿）

水門寺大佛 Wat Pak Nam

地址：300 Ratchamongkhon Prasat Alley, Pak Khlong Phasi Charoen, Phasi Charoen, Bangkok 10160
交通：MRT藍線 Bang Phai站下車 步行約10分鐘／換乘的士
營業時間：08:000－18:00

Klook.com
曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！吞武里市場
吞武里市場（IG＠christinelwi）

曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！

到泰國一定要食海鮮！於2022年3月才開幕的吞武里市場，距離曼谷市中心約40分鐘車程。吞武里市場非常寬敞，三個區域有近500家店舖進駐，而想食新鮮海鮮，就一定要到海鮮區。吞武里市場的海鮮區售賣不同海鮮包括生蠔、泰國蝦、瀨尿蝦等。而只要你購買海鮮，店家更會即場為你免費烹調，讓你品嚐到最地道的泰式海鮮料理。

曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！三個區域有近500家店舖進駐
三個區域有近500家店舖進駐（IG＠ssibalkwang）
曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！想食新鮮海鮮，就一定要到海鮮區。
想食新鮮海鮮，就一定要到海鮮區。（IG＠ssibalkwang）
曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！新鮮生蠔
新鮮生蠔（IG＠christinelwi）
曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！泰國蝦
泰國蝦（IG＠christinelwi）
曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！三文魚
三文魚（IG＠christinelwi）
曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！瀨尿蝦
瀨尿蝦（IG＠ssibalkwang）

吞武里市場 Thonburi Market Place

地址：58 Borommaratchachonnani Rd, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok
交通：市中心坐的士約40分鐘到達
營業時間：07:00－20:00

曼谷新景點｜【5】Samyan Mitrtown－泰國年輕人新蒲點Samyan Mitrtown
Samyan Mitrtown（IG＠ismenont_）

曼谷新景點｜【5】Samyan Mitrtown－泰國年輕人新蒲點

複合式商場Samyan Mitrtown自開幕後成為泰國年輕人喜愛的蒲點。7層高的商場分成生活、飲食、學習三大概念，超過100間店舖進駐商場。Samyan Mitrtown售賣以文創、生活用品為主的貨品，當中包括泰國首間MUJI旗艦店、Nike、New Balance等運動品牌。而從MRT地鐵站走出來，連接住商場的通道就像時光隧道，吸引不少人打卡。Samyan Mitrtown不少店舖都是24小時營業，當中包括手信天堂BIG C、Starbucks、KFC等，再夜也不怕悶！

曼谷新景點｜【5】Samyan Mitrtown－泰國年輕人新蒲點自開幕後成為泰國年輕人喜愛的蒲點。
自開幕後成為泰國年輕人喜愛的蒲點。（IG＠teetangton）
曼谷新景點｜【5】Samyan Mitrtown－泰國年輕人新蒲點連接住商場的通道就像時光隧道，吸引不少人打卡。
連接住商場的通道就像時光隧道，吸引不少人打卡。（FB＠Samyan Mitrtown）
曼谷新景點｜【5】Samyan Mitrtown－泰國年輕人新蒲點不少店舖都是24小時營業，當中包括手信天堂BIG C、Starbucks、KFC等。
不少店舖都是24小時營業，當中包括手信天堂BIG C、Starbucks、KFC等。（IG＠hafeezalove）

Samyan Mitrtown

地址：944 Rama IV Rd, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330
交通：從MRT Samyan站步行3分鐘
營業時間：10:00－22:00 （部分商店24小時營業）

Klook.com
曼谷新景點｜【6】Siam Premium Outlets－貨品低至3折起
Siam Premium Outlets（IG＠nujnuj）

曼谷新景點｜【6】Siam Premium Outlets－貨品低至3折起

Siam Premium Outlets於2020年6月全新開幕，疫情關係，大家應該未去過。這個Outlet有超過300個品牌進駐，例如Burberry、Balenciaga、Ferragamo等，各種手袋、服飾等折扣低至3折起！Outlet距離素萬那普國際機場只有大約10至15分鐘車程，更提供穿梭巴士來往暹羅百麗宮（Siam Paragon），每程100泰銖（約港幣20元）。泰國物價比香港低，來瘋狂血拼吧！

曼谷新景點｜【6】Siam Premium Outlets－貨品低至3折起這個Outlet有超過300個品牌進駐
這個Outlet有超過300個品牌進駐（IG＠arofahmuleng）
曼谷新景點｜【6】Siam Premium Outlets－貨品低至3折起疫情關係，大家應該未去過。
疫情關係，大家應該未去過。（IG＠toon_chanatip）
曼谷新景點｜【6】Siam Premium Outlets－貨品低至3折起各種手袋、服飾等折扣低至3折起！
各種手袋、服飾等折扣低至3折起！（IG＠lovelyloveorange）
曼谷新景點｜【6】Siam Premium Outlets－貨品低至3折起提供穿梭巴士來往暹羅百麗宮（Siam Paragon），每程100泰銖（約港幣20元）。
提供穿梭巴士來往暹羅百麗宮（Siam Paragon），每程100泰銖（約港幣20元）。（IG＠khunmaemoun）
曼谷新景點｜【6】Siam Premium Outlets－貨品低至3折起提供穿梭巴士來往暹羅百麗宮（Siam Paragon），每程100泰銖（約港幣20元）。
提供穿梭巴士來往暹羅百麗宮（Siam Paragon），每程100泰銖（約港幣20元）。（Siam Premium Outlets Bangkok官網）

Siam Premium Outlets

地址：989 Luang Phaeng Rd, Bang Sao Thong, Bang Sao Thong District, Samut Prakan 10570, Thailand
交通：機場線 Ladkrabang站 換乘333號巴士到Outlet／素萬那普機場坐的士
營業時間：10:00－22:00

曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡除了新景點，泰國近年興起了泰服體驗。
除了新景點，泰國近年興起了泰服體驗。（IG＠sense_of_thai）

曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡

除了新景點，泰國近年興起了泰服體驗。不論男女童裝，從上下身衣服款式，到頸鏈、手袋等不同配件，遊客都可以自由配搭。換上一身傳統服飾後，可到附近的歷史古蹟打卡，真正的「融入泰國」。

曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡從上下身衣服款式，到頸鏈、手袋等不同配件，遊客都可以自由配搭。
從上下身衣服款式，到頸鏈、手袋等不同配件，遊客都可以自由配搭。（IG＠sense_of_thai）

曼谷比較出名的泰服店就是Sense of Thai，他們提供超過80種傳統泰服款式，配備專業團隊服務，為客人精心挑選服裝配件。除了泰服租借，還提供隨行攝影師服務，1小時／2小時的攝影路線包括到瑪哈泰寺（Wat Mahathaat）及周邊、臥佛寺（Wat Pho）、大皇宮周邊等。穿上泰國傳統服飾後，由攝影師帶你穿越街頭、探索當地人才知道的隱世地點，了解當地生活方式並，是難忘的回憶！

曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡換上一身傳統服飾後，可到附近的歷史古蹟打卡，真正的「融入泰國」。
換上一身傳統服飾後，可到附近的歷史古蹟打卡，真正的「融入泰國」。（IG＠sense_of_thai）
曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡Sense of Thai，他們提供超過80種傳統泰服款式。
Sense of Thai，他們提供超過80種傳統泰服款式。（IG＠sense_of_thai）
曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡除了泰服租借，還提供隨行攝影師服務。
除了泰服租借，還提供隨行攝影師服務。（IG＠sense_of_thai）
曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡攝影路線包括到瑪哈泰寺（Wat Mahathaat）及周邊、臥佛寺（Wat Pho）、大皇宮周邊等。
攝影路線包括到瑪哈泰寺（Wat Mahathaat）及周邊、臥佛寺（Wat Pho）、大皇宮周邊等。（IG＠sense_of_thai）
曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡由攝影師帶你穿越街頭、探索當地人才知道的隱世地點
由攝影師帶你穿越街頭、探索當地人才知道的隱世地點（IG＠sense_of_thai）
曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡 曼谷比較出名的泰服店就是Sense of Thai
曼谷比較出名的泰服店就是Sense of Thai（IG＠sense_of_thai）

Sense of Thai

地址：11/1 Maharaj – Tha Tien, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200 Thailand
交通：MRT Sanam Chai站 1號出口 乘搭計程車至 Tha Maharaj Mall
營業時間：10:00-18:30

（全文完）

有線生活
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問：Jodd Fairs夜市有哪些美食推介？

答：Jodd Fairs夜市必食美食，The old Maeklong Noodles & Leng Zabb的火山排骨…詳情按此

問：水門寺大佛幾時落成？

答：水門寺內有一座全泰國第三高的大佛像於2022下半年全新建成…詳情按此

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