曼谷新景點7大必逛推介｜新Terminal 21＋Jodd Fairs夜市＋水門寺大佛＋Outlets

曼谷新景點｜泰國已全面開關，港人旅遊熱點曼谷於疫情期間新開了不少景點，「食玩買」景點從充滿美食的Jodd Fairs夜市、市場即煮海鮮、泰國標誌性的水門寺大佛、到可以瘋狂血拼的Outlet等，真的應有盡有！《有線生活》下文為你整理了曼谷7大新景點，立即收藏起來！

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港人旅遊熱點曼谷於疫情期間新開了不少景點。（Unsplash圖片）

曼谷7大新景點2022

Terminal 21 Rama 3（IG＠weekweekbaking）

曼谷新景點｜【1】Terminal 21 Rama 3－每層不同國家特色裝修

到過曼谷旅遊，一定逛過百貨公司Terminal 21。2022年11月，Terminal 21新分店Terminal 21 Rama 3正式開幕！Terminal 21 Rama 3樓高7層，每一層都以不同國家的標誌名勝和文化為設計主題，例如日本浴場、意大利威尼斯的貢多拉等，而當中最為遊客喜愛的就是G樓的英倫風，在那裡除了有貫穿幾層的倫敦橋，還可以看到《哈利波特》電影中標誌性的9¾月台！地下美食街則走加勒比海風格，可以見到海盜船、木酒桶、寶箱等海盜元素，光打卡就已經夠玩一天。

Terminal 21 Rama 3樓高7層（IG＠weekweekbaking）

《哈利波特》電影中標誌性的9¾月台（IG＠weekweekbaking）

每一層都以不同國家的標誌明勝和文化為設計主題（IG＠weekweekbaking）

威尼斯貢多拉（IG＠weekweekbaking）

貫穿幾層的倫敦橋（IG＠weekweekbaking）

Terminal 21 Rama 3

地址：Rama III Rd, Bang Khlo, Bang Kho Laem, Bangkok

交通：BTS Chong Nonsi站 轉乘BRT到Rama IX Bridge站／BTS Surasak站 4號出口轉乘免費接駁車

營業時間：10:00－22:00

Jodd Fairs夜市（IG＠weekweekbaking）

曼谷新景點｜【2】Jodd Fairs夜市－必食火山排骨

曼谷曾經很熱門的拉差達火車夜市，2022年以新名字「Jodd Fairs夜市」回歸，一開幕立即成為新熱點！Jodd Fairs夜市除了有服飾、雜貨等，還有人氣必食美食，The old Maeklong Noodles & Leng Zabb（เตี๋ยวแม่กลอง&เล้งแซ่บ）的火山排骨。火山排骨分不同尺寸和價錢，M Size售150泰幣（約33港元）；最大份XXL Size則售999泰幣（約218港元），排骨味道又酸又辣，超惹味。此外，夜市裡還有各種泰式小吃、甜點、飲品，保證食到捧腹而回！

Jodd Fairs夜市有服飾、雜貨等，還有不少美食。（IG＠weekweekbaking）

火山排骨分不同尺寸和價錢，M Size售150泰幣（約33港元）。（IG＠weekweekbaking）

最大份XXL Size則售999泰幣（約218港元）。（IG＠weekweekbaking）

芝士扇貝（IG＠weekweekbaking）

夜市裡還有各種泰式小吃、甜點、飲品（IG＠weekweekbaking）

保證食到捧腹而回！（IG＠weekweekbaking）

地址：Rama IX Rd, Huai Khwang, Bangkok 10310

交通：MRT Phra Ram 9站 步行約5分鐘

營業時間：16:00－00:00

水門寺（Wat Pak Nam）（thailand.core）

曼谷新景點｜【3】水門寺大佛－全泰國第三高佛像

泰國寺廟眾多，大家或許有去過曼谷吞武里區的水門寺（Wat Pak Nam）嗎？水門寺內有一座全泰國第三高的大佛像於2022下半年全新建成。這座大佛象歷時5年建造，高69公尺，即大約20層樓高，加上金光閃閃，非常壯觀宏偉，自落成後成為了曼谷的新地標。相較於其他要收費的寺廟，水門寺是免費參觀，想一睹大佛神威或求個安心就不要錯過！

全泰國第三高的大佛像於2022下半年全新建成。（IG＠toshiyuki_yoshinaga）

大佛象歷時5年建造，高69公尺，即大約20層樓高。（IG＠brucehsiao）

水門寺是免費參觀的。（IG＠＿tomosta.official＿）

水門寺大佛 Wat Pak Nam

地址：300 Ratchamongkhon Prasat Alley, Pak Khlong Phasi Charoen, Phasi Charoen, Bangkok 10160

交通：MRT藍線 Bang Phai站下車 步行約10分鐘／換乘的士

營業時間：08:000－18:00

吞武里市場（IG＠christinelwi）

曼谷新景點｜【4】吞武里市場－海鮮控必去！

到泰國一定要食海鮮！於2022年3月才開幕的吞武里市場，距離曼谷市中心約40分鐘車程。吞武里市場非常寬敞，三個區域有近500家店舖進駐，而想食新鮮海鮮，就一定要到海鮮區。吞武里市場的海鮮區售賣不同海鮮包括生蠔、泰國蝦、瀨尿蝦等。而只要你購買海鮮，店家更會即場為你免費烹調，讓你品嚐到最地道的泰式海鮮料理。

三個區域有近500家店舖進駐（IG＠ssibalkwang）

想食新鮮海鮮，就一定要到海鮮區。（IG＠ssibalkwang）

新鮮生蠔（IG＠christinelwi）

泰國蝦（IG＠christinelwi）

三文魚（IG＠christinelwi）

瀨尿蝦（IG＠ssibalkwang）

吞武里市場 Thonburi Market Place

地址：58 Borommaratchachonnani Rd, Sala Thammasop, Thawi Watthana, Bangkok

交通：市中心坐的士約40分鐘到達

營業時間：07:00－20:00

Samyan Mitrtown（IG＠ismenont_）

曼谷新景點｜【5】Samyan Mitrtown－泰國年輕人新蒲點

複合式商場Samyan Mitrtown自開幕後成為泰國年輕人喜愛的蒲點。7層高的商場分成生活、飲食、學習三大概念，超過100間店舖進駐商場。Samyan Mitrtown售賣以文創、生活用品為主的貨品，當中包括泰國首間MUJI旗艦店、Nike、New Balance等運動品牌。而從MRT地鐵站走出來，連接住商場的通道就像時光隧道，吸引不少人打卡。Samyan Mitrtown不少店舖都是24小時營業，當中包括手信天堂BIG C、Starbucks、KFC等，再夜也不怕悶！

自開幕後成為泰國年輕人喜愛的蒲點。（IG＠teetangton）

連接住商場的通道就像時光隧道，吸引不少人打卡。（FB＠Samyan Mitrtown）

不少店舖都是24小時營業，當中包括手信天堂BIG C、Starbucks、KFC等。（IG＠hafeezalove）

Samyan Mitrtown

地址：944 Rama IV Rd, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330

交通：從MRT Samyan站步行3分鐘

營業時間：10:00－22:00 （部分商店24小時營業）

Siam Premium Outlets（IG＠nujnuj）

曼谷新景點｜【6】Siam Premium Outlets－貨品低至3折起

Siam Premium Outlets於2020年6月全新開幕，疫情關係，大家應該未去過。這個Outlet有超過300個品牌進駐，例如Burberry、Balenciaga、Ferragamo等，各種手袋、服飾等折扣低至3折起！Outlet距離素萬那普國際機場只有大約10至15分鐘車程，更提供穿梭巴士來往暹羅百麗宮（Siam Paragon），每程100泰銖（約港幣20元）。泰國物價比香港低，來瘋狂血拼吧！

這個Outlet有超過300個品牌進駐（IG＠arofahmuleng）

疫情關係，大家應該未去過。（IG＠toon_chanatip）

各種手袋、服飾等折扣低至3折起！（IG＠lovelyloveorange）

提供穿梭巴士來往暹羅百麗宮（Siam Paragon），每程100泰銖（約港幣20元）。（IG＠khunmaemoun）

提供穿梭巴士來往暹羅百麗宮（Siam Paragon），每程100泰銖（約港幣20元）。（Siam Premium Outlets Bangkok官網）

Siam Premium Outlets

地址：989 Luang Phaeng Rd, Bang Sao Thong, Bang Sao Thong District, Samut Prakan 10570, Thailand

交通：機場線 Ladkrabang站 換乘333號巴士到Outlet／素萬那普機場坐的士

營業時間：10:00－22:00

除了新景點，泰國近年興起了泰服體驗。（IG＠sense_of_thai）

曼谷新景點｜【7】泰服體驗＋遊覽遺跡

除了新景點，泰國近年興起了泰服體驗。不論男女童裝，從上下身衣服款式，到頸鏈、手袋等不同配件，遊客都可以自由配搭。換上一身傳統服飾後，可到附近的歷史古蹟打卡，真正的「融入泰國」。

從上下身衣服款式，到頸鏈、手袋等不同配件，遊客都可以自由配搭。（IG＠sense_of_thai）

曼谷比較出名的泰服店就是Sense of Thai，他們提供超過80種傳統泰服款式，配備專業團隊服務，為客人精心挑選服裝配件。除了泰服租借，還提供隨行攝影師服務，1小時／2小時的攝影路線包括到瑪哈泰寺（Wat Mahathaat）及周邊、臥佛寺（Wat Pho）、大皇宮周邊等。穿上泰國傳統服飾後，由攝影師帶你穿越街頭、探索當地人才知道的隱世地點，了解當地生活方式並，是難忘的回憶！

換上一身傳統服飾後，可到附近的歷史古蹟打卡，真正的「融入泰國」。（IG＠sense_of_thai）

Sense of Thai，他們提供超過80種傳統泰服款式。（IG＠sense_of_thai）

除了泰服租借，還提供隨行攝影師服務。（IG＠sense_of_thai）

攝影路線包括到瑪哈泰寺（Wat Mahathaat）及周邊、臥佛寺（Wat Pho）、大皇宮周邊等。（IG＠sense_of_thai）

由攝影師帶你穿越街頭、探索當地人才知道的隱世地點（IG＠sense_of_thai）

曼谷比較出名的泰服店就是Sense of Thai（IG＠sense_of_thai）

Sense of Thai

地址：11/1 Maharaj – Tha Tien, Khwaeng Phra Borom Maha Ratchawang, Khet Phra Nakhon, Krung Thep Maha Nakhon 10200 Thailand

交通：MRT Sanam Chai站 1號出口 乘搭計程車至 Tha Maharaj Mall

營業時間：10:00-18:30

（全文完）