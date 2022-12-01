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城市售票網增7大新功能　購票額增10倍、轉數快付款　編輯實測1方法更快搶飛
城市售票網增7大新功能　購票額增10倍、轉數快付款　編輯實測1方法更快搶飛

城市售票網今日（12月1日）推出新系統，除了購票額大增10倍外，還新增虛擬排隊功能，在繁忙時段向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料，方便分秒搶購演唱會門票的朋友。《有線生活》實測了城市售票網7大新功能，其中一項可以令你更快付款購票，提升成功機率，即看下文。

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城市售票網推出新系統（資料圖片）

城市售票網3大新系統

康樂及文化事務署今日（12月1日）推出城市售票網新售票系統，全面提升系統容量及功能，3大新系統包括：

  1. 全新面貌的網站
  2. 全新開發的流動購票應用程式「URBTIX」
  3. 新設的自助售票機

大家可以在Apple App Store及Google Play下載使用「URBTIX」，以取代原有的流動應用程式「My URBTIX」。

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全新流動購票應用程式「URBTIX」（資料圖片）

7大新功能　一個方法更快搶飛

城市售票網一共新增7項新功能，包括：

【1】同一時段容納20,000購票人數

在處理受歡迎節目，例如演唱會開售首天，在同一時段內可容納的購票人數，將由現時大約2,000個，增加10倍至約20,000個，並且可配合需要提升至更高容量，令大家更易買到門票。

【2】虛擬排隊功能

新增虛擬排隊功能，在繁忙時段向輪候登入的顧客顯示實時輪候資料。

【3】為正發售門票提供多個分流

售票系統為正發售的受歡迎節目門票，和其他節目提供多個分流，令購票流程更為便捷。

【4】放大縮小座位表

網站和應用程式均設有可作多層放大縮小的互動式座位表，讓大家更清晰方便地預覽所選座位的位置。

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放大縮小座位表（資料圖片）

【5】支援更多電子付款方式

大家可以使用多款電子方式付款，包括愈來愈多人使用的支付寶、微信、轉數快。

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支援更多電子付款方式（資料圖片）

【6】以Apple Pay付款

現時可以用Apple Pay付款，另外可把電子門票儲存於電子票包內。編輯實測後建議，使用iPhone的朋友，可預先建立好Apple Pay，到付款時就能一鍵完成，不用浪費時間打信用卡號碼，增加成功搶飛機率。此外，新系統會提示輪候購票的顧客準備登入，並提示顧客出席已購買的節目，及通知有關節目被取消。

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以Apple Pay付款（資料圖片）

【7】設置全新自助售票機

各表演場地的城市售票網售票處，及康文署的主要博物館將設置全新自助售票機，供顧客購票和取票。

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全新自助售票機（政府新聞處）

5大購票途徑：

  1. 康文署和非康文署場地的城市售票網售票處
  2. 指定表演場地及主要博物館的全新自助售票機
  3. 城市售票網網站 （www.urbtix.hk
  4. 流動購票應用程式
  5. 電話訂票熱線

（全文完）

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我可以用支付寶付款嗎？

可以，另外還設微信、轉數快等。詳情

現時同一時段有多少購票人數

同一時段可容納20,000購票人數。詳情

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