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消委會10款高分暖風機　惠而浦、樂信、美的邊款抵買？$239買到接近滿分貨　加熱僅30秒
消委會10款高分暖風機　惠而浦、樂信、美的邊款抵買？$239買到接近滿分貨　加熱僅30秒

天文台預警冷鋒來襲，不少人都會計劃添置一部暖風機禦寒。消費者委員會（消委會）早前測試了市面15款暖風機，其中10款獲4星半評分，加熱最快只需30秒，而且安全程度是滿分。如果你正煩惱如何入手購買暖風機，不妨參考以下型號。

消委會10款高評分暖風機　惠而浦、樂信牌、美的　加熱只需30秒＋安全滿分
消委會10款高評分暖風機（freepik）

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11款暖風機通過全部安全測試

消委會測試了市面15款暖風機，售價由約$159至$1,298，其中10款屬小型暖風機，餘下5款為大型／直立式暖風機，標示功率是1,500至2,500瓦特。其中11款暖風機在安全方面表現優異，通過全部測試。

7款小型暖風機推薦

在普通小型暖風機中，消委會推薦以下7款型號，其中「威馬電器 GH60202」有可拆式隔塵網，方便清潔；「億威 CH2000SL」加熱極快只需30秒，而且售價便宜；「新朗Cinetron」則體積細小，容易收納。

【1】Delonghi HVF3552TB

消委會10款高評分暖風機 Delonghi HVF3552TB
Delonghi HVF3552TB（《有線生活》製圖）

【2】徹里尼 Cellini CBH20E

消委會10款高評分暖風機 徹里尼 Cellini CBH20E
徹里尼 Cellini CBH20E（《有線生活》製圖）

【3】美的 Midea NTB-20-15L

消委會10款高評分暖風機 美的 Midea NTB-20-15L
美的 Midea NTB-20-15L（《有線生活》製圖）

【4】Turbo Italy TBH-204W

消委會10款高評分暖風機 Turbo Italy TBH-204W
Turbo Italy TBH-204W（《有線生活》製圖）

【5】威馬電器 Goodway GH60202

消委會10款高評分暖風機 威馬電器 Goodway GH60202
威馬電器 Goodway GH60202（《有線生活》製圖）

【6】億威 Innoware CH2000SL

消委會10款高評分暖風機 億威 Innoware CH2000SL
億威 Innoware CH2000SL（《有線生活》製圖）

【7】新朗 Cinetron CT1500SB

消委會10款高評分暖風機 新朗 Cinetron CT1500SB
新朗 Cinetron CT1500SB（《有線生活》製圖）

3款大型／直立式暖風機最高分

至於大型／直立式暖風機，「惠而浦 HT224」﹑「樂信牌 RA-CH2500L」、「豐澤牌 FHP2015」獲得最高分。惠而浦及樂信牌可自設目標溫度，其中樂信牌更有上下兩組獨立發熱線，用家可視乎需要啟動吹送暖風。豐澤牌設有身體感應開關，能夠感應指定範圍內的用家，如果沒有人在附近會自動關機。

【8】惠而浦 Whirlpool HT224

消委會10款高評分暖風機 惠而浦 Whirlpool HT224
惠而浦 Whirlpool HT224（《有線生活》製圖）

【9】豐澤牌 Fortress FHP2015

消委會10款高評分暖風機 豐澤牌 Fortress FHP2015
豐澤牌 Fortress FHP2015（《有線生活》製圖）

【8】樂信牌 Rasonic RA-CH2500L

消委會10款高評分暖風機 樂信牌 Rasonic RA-CH2500L
樂信牌 Rasonic RA-CH2500L（《有線生活》製圖）

2款暖風機加熱快　1款熱力均勻度高

總括來說，如果追求加熱速度快，大家可以入手「億威 Innoware」和「惠而浦 Whirlpool」，這兩款暖風機只需30秒，就能把室溫上升至最終溫度的90%。如果想熱風吹送得平均，可以選擇「Delonghi」，其熱力均勻度（平均溫度差異百分比）達3.6%，是眾多款式中最高。

如果想購買防水暖風機，可入手「Delonghi」、「徹里尼 Cellini」、「美的 Midea」和「Turbo Italy」。如果是從價錢出發，「億威 Innoware」及「新朗 Cinetron」最便宜，只需$239及$279。

Delonghi熱力均勻度高（freepik）

消委會安全使用貼士　一個動作隨時釀火災

消委會建議市民切勿把暖風機放於電源插座下。除特別設計的型號外，切勿以暖風機烘乾衣物，以免釀成火災。使用完畢，應從電源插座拔出插頭或關掉電源上的開關掣。市民亦應定期清潔暖風機的隔塵網及出入風口，以免塵埃積聚而增加發生火警的風險。清潔暖風機之前，必須拔掉插頭，然後等待機身冷卻才開始清潔。

使用完畢，應關掉電源上的開關掣（freepik）

此外，消委會建議切勿購買或使用不符合安全規格（如兩腳插頭）的電暖爐或暖風機。另外，暖風機普遍功率較高，可能達2,500W或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源。

（全文完）

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暖風機可以用來烘衣物嗎？

消委會警告，切勿以暖風機烘乾衣物，以免釀成火災。詳情

哪款暖風機最安全？

有11款暖風機都在安全程度拿滿分，其中豐澤牌一款設有身體感應開關，沒有人在附近會自動關機。詳情

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