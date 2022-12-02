消委會10款高分暖風機　惠而浦、樂信、美的邊款抵買？$239買到接近滿分貨　加熱僅30秒

天文台預警冷鋒來襲，不少人都會計劃添置一部暖風機禦寒。消費者委員會（消委會）早前測試了市面15款暖風機，其中10款獲4星半評分，加熱最快只需30秒，而且安全程度是滿分。如果你正煩惱如何入手購買暖風機，不妨參考以下型號。

消委會10款高評分暖風機（freepik）

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11款暖風機通過全部安全測試

消委會測試了市面15款暖風機，售價由約$159至$1,298，其中10款屬小型暖風機，餘下5款為大型／直立式暖風機，標示功率是1,500至2,500瓦特。其中11款暖風機在安全方面表現優異，通過全部測試。

7款小型暖風機推薦

在普通小型暖風機中，消委會推薦以下7款型號，其中「威馬電器 GH60202」有可拆式隔塵網，方便清潔；「億威 CH2000SL」加熱極快只需30秒，而且售價便宜；「新朗Cinetron」則體積細小，容易收納。

【1】Delonghi HVF3552TB

Delonghi HVF3552TB（《有線生活》製圖）

【2】徹里尼 Cellini CBH20E

徹里尼 Cellini CBH20E（《有線生活》製圖）

【3】美的 Midea NTB-20-15L

美的 Midea NTB-20-15L（《有線生活》製圖）

【4】Turbo Italy TBH-204W

Turbo Italy TBH-204W（《有線生活》製圖）

【5】威馬電器 Goodway GH60202

威馬電器 Goodway GH60202（《有線生活》製圖）

【6】億威 Innoware CH2000SL

億威 Innoware CH2000SL（《有線生活》製圖）

【7】新朗 Cinetron CT1500SB

新朗 Cinetron CT1500SB（《有線生活》製圖）

3款大型／直立式暖風機最高分

至於大型／直立式暖風機，「惠而浦 HT224」﹑「樂信牌 RA-CH2500L」、「豐澤牌 FHP2015」獲得最高分。惠而浦及樂信牌可自設目標溫度，其中樂信牌更有上下兩組獨立發熱線，用家可視乎需要啟動吹送暖風。豐澤牌設有身體感應開關，能夠感應指定範圍內的用家，如果沒有人在附近會自動關機。

【8】惠而浦 Whirlpool HT224

惠而浦 Whirlpool HT224（《有線生活》製圖）

【9】豐澤牌 Fortress FHP2015

豐澤牌 Fortress FHP2015（《有線生活》製圖）

【8】樂信牌 Rasonic RA-CH2500L

樂信牌 Rasonic RA-CH2500L（《有線生活》製圖）

2款暖風機加熱快 1款熱力均勻度高

總括來說，如果追求加熱速度快，大家可以入手「億威 Innoware」和「惠而浦 Whirlpool」，這兩款暖風機只需30秒，就能把室溫上升至最終溫度的90%。如果想熱風吹送得平均，可以選擇「Delonghi」，其熱力均勻度（平均溫度差異百分比）達3.6%，是眾多款式中最高。

如果想購買防水暖風機，可入手「Delonghi」、「徹里尼 Cellini」、「美的 Midea」和「Turbo Italy」。如果是從價錢出發，「億威 Innoware」及「新朗 Cinetron」最便宜，只需$239及$279。

Delonghi熱力均勻度高（freepik）

消委會安全使用貼士 一個動作隨時釀火災

消委會建議市民切勿把暖風機放於電源插座下。除特別設計的型號外，切勿以暖風機烘乾衣物，以免釀成火災。使用完畢，應從電源插座拔出插頭或關掉電源上的開關掣。市民亦應定期清潔暖風機的隔塵網及出入風口，以免塵埃積聚而增加發生火警的風險。清潔暖風機之前，必須拔掉插頭，然後等待機身冷卻才開始清潔。

使用完畢，應關掉電源上的開關掣（freepik）

此外，消委會建議切勿購買或使用不符合安全規格（如兩腳插頭）的電暖爐或暖風機。另外，暖風機普遍功率較高，可能達2,500W或更高，不能與其他高耗電量電器共用電源。

（全文完）