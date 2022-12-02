一線搜查｜消委會7款高分浴室暖風機　$799買到高質款式　暖風、乾衣邊款最出色？

消委會浴室寶2022｜受冷鋒影響，本港近日天氣倍感清涼，沐浴時若不想著涼，可考慮在浴室安裝暖風機（浴室寶）。消委會早前測試了市面13款浴室寶，包括窗口式、天花式及毋須安裝的移動式型號，售價由$699至$4350不等，其中有7款獲4星高分，打算購買浴室寶的你，入手前不妨參考以下型號。

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消委會7款高分浴室寶（freepik）

4款浴室寶乾衣快 3小時即完成

在今次測試中，13個浴室寶樣本分別為6款窗口式、3款天花式及4款移動式。消委會根據乾衣、加熱表現、氣流量、暖風溫度及寧靜程度等表現作評分。在乾衣方面，12款浴室寶均可在8小時內完成乾衣，時間由3.3至6.4小時不等，當中以「樂聲」、「三菱電機」、「KDK」及「Kohler」表現最好，有4星評分。

3款浴室寶乾衣耗電少 最平每月$86.4

在耗電及電費方面，消委會比較了各樣本弄乾每公斤衣物的耗電量，發現「樂聲」、「三菱電機」及「KDK」最省電，電能耗用不到4kWh。假設用戶每月乾衣15次，每度電平均費用為$1.8，耗電量最低的「KDK」電費只需$86.4。消委會建議用戶在實際使用時，應調校時間掣或手動關機。

3款浴室寶乾衣耗電少（freepik）

7款高分浴室寶

在窗口式浴室寶方面，「樂聲」獲較高總評分；天花式浴室寶則由「三菱電機」、「KDK」、「Kohler」獲好評；移動式浴室寶就以「德國寶」、「樂信」及「伊瑪」評分較好。

【1】樂聲 FV-23BWN2H

樂聲 FV-23BWN2H（《有線生活》製圖）

【2】三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK

三菱電機 Mitsubishi Electric V-251BZ-HK（《有線生活》製圖）

【3】KDK 30BGCH

KDK 30BGCH（《有線生活》製圖）

【4】Kohler K-77316H-MZ

Kohler K-77316H-MZ（《有線生活》製圖）

【5】德國寶 German Pool HTW-330

德國寶 German Pool HTW-330（《有線生活》製圖）

【6】樂信 Rasonic RA-BH205FY

樂信 Rasonic RA-BH205FY（《有線生活》製圖）

【7】伊瑪 Imarflex INB-2023R

伊瑪 Imarflex INB-2023R（《有線生活》製圖）

窗口式／移動式／天花式選哪款？

如果想購買窗口式浴室寶，「樂聲」獲較高總評分，安全及性能評分亦理想；如果想買天花式又想以售價行先，可選擇「KDK」，「三菱電機」和「Kohler」雖然價錢較貴，但安全及性能評分較高。移動式則以「伊瑪」售價較低，但「德國寶」性能較高，用戶可按個人需要入手。

消委會7大安裝及安全使用貼士

1. 安裝浴室暖風機時應聘用註冊電業承辨商。由於浴室暖風機功率較高，可能需要先由總掣箱從新接駁電源線。

2. 有機會注滿水的位置附近，例如洗手盆或浴缸等，絕對不能擺放任何已經連接插座的移動式暖風機。

3. 移動式暖風機或電暖爐屬高耗電量電器，切勿與其他電器共用插座。

4. 切勿讓機身處於高溫及高濕度環境，例如安裝在熱水爐的正上方。

5. 乾衣時切勿把濕衣物掛上及遮蓋出風口，以免影響暖風機運作。

6. 清理時應按照說明書指示，切勿直接向面板射水。用戶需留意部分型號的隔塵網聲稱具抗菌能力，不宜以水直接清洗，最好是用吸塵機吸去網上的灰塵。

7. 不少型號設時間掣，用戶應善用，避免長開較耗電的暖風或乾衣功能，不使用時把電源關上。

須聘用註冊電業承辨商安裝浴室暖風機（freepik）

（全文完）

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