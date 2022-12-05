Heattech保暖內衣愈穿愈凍？原來一直穿錯　日本節目教3大正確穿法

近日氣溫急降，不少人都紛紛增添衣物保暖，當中少不免穿保暖內衣打底，又薄又暖和，絕對是冬天禦寒恩物。不過原來穿Heattech都有學問，如果穿著方法錯誤，會大大影響保暖效果。日本電視節目邀請了UNIQLO研發保暖內衣的部長，為大家拆解保暖內衣的原理和正確穿法，立即看一下。

近日氣溫急降，不少人都會穿保暖內衣打底，又薄又暖。（《天氣好的話，我會去找你》劇照）

UNIQLO的保暖內衣向來都十分受歡迎。日本電視節目《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》邀請了在UNIQLO研發保暖內衣的中野正海部長，拆解保暖內衣的原理。中野部長指出，即使不是處於運動狀態，人體每日都會排出約800毫升水蒸氣，而保暖內衣正正是運用這個特質，將人體排出的水分鎖住，並轉換成熱能，從而達到保暖的效果。同時亦就此列出3種錯誤穿著方法，提醒大眾要注意，以免降低保暖內衣的功效。

日本電視節目邀請了在UNIQLO研發保暖內衣的中野正海部長，拆解保暖內衣的原理。（《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》截圖）

保暖內衣錯誤穿法1. 先「打底」再穿保暖內衣

根據保暖內衣的原理，保暖內衣必須直接接觸皮膚才能發揮效能，所以如果在保暖內衣裡面多穿一件衣服的話，便會阻隔了保暖內衣與皮膚的接觸面，降低了吸收水蒸氣的效果，令保暖功效大大減低。因此，大家記得將保暖內衣穿在最底層了。

在保暖內衣裡面多穿一件衣服，會阻隔了保暖內衣與皮膚的接觸面。（《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》截圖）

暖內衣錯誤穿法2. 保暖內衣太鬆身

有些人為求舒適或擔心洗後會「縮水」，特意選購大一個尺碼的保暖內衣。不過這個做法其實同樣會減弱了保暖內衣的發熱效能。因為鬆身的保暖內衣會令衣物與皮膚之間出現空隙，容易導致水蒸氣流失，影響發熱效果。因此，大家在購買保暖內衣時必須選擇合身的尺碼，不宜過大。

鬆身的保暖內衣會令衣物與皮膚之間出現空隙，影響發熱效果。（《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》截圖）

暖內衣錯誤穿法3. 穿保暖內衣做運動

由於做運動時，身體會大量流汗，而保暖內衣的特殊纖維卻無法吸收大量水分，這樣會令保暖內衣難以將水蒸氣轉換成熱能，導致特殊纖維上吸附過多水分，減低發熱效果，令身體感到更冷，比不穿保暖衣還冷。因此做運動時應避免穿著保暖內衣了。

保暖內衣的特殊纖維無法吸收大量水分。（《有吉のお金発見 突撃！カネオくん》截圖）

消委會14款高分保暖內衣

學會正確穿著保暖內衣的方法，那甚麼牌子的保暖性能較高？消委會早前測試了市面上20款保暖內衣（Heattech），當中有14款為評分較高，獲4分以上的保暖內衣，最平只需$99，性價比十分高！

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