一線搜查｜工展會2022懶人包　海味、麵食等16大抵買優惠＋$1鮑魚｜附免費入場方法

工展會2022來了！第56屆工展會將於本周五（9日）開鑼，在銅鑼灣維多利亞公園（維園）舉行，為期一連24日。今年有超過860個攤位，除了有不少優惠著數，例如指定身份證號碼送福袋、打卡換禮物外，當然少不了大量平貨，包括$1鮑魚、$1口罩及$2泰國香米等。今次為大家集合了16項工展會優惠及抵買貨品，而且更有免費入場攻略，絕對不能錯過！
一連24日 逾860個攤位
今年第56屆工展會將於2022年12月9日至2023年1月1日，為期一連24日於維園舉行，場內分成9大展區，包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、社企區及推廣區，一共有超過860個攤位，大家可以盡情掃貨。
工展會2022 ｜4大著數優惠
工展會著數【1】：免費入場、入場有禮物
今年工展會，每位入場價為$8，身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士則免費入場。如果大家想免費入場，亦可下載工展會APP，首2萬名新登記APP的會員均可免費入場。另外，每日首千名購票入場人士，都可以獲得精美入場禮品1份，相信絕對值回票價。
工展會APP：App Store、Google Play
工展會著數【2】：身份證有指定號碼送福袋
香港永久性居民的身份證號碼有相連的88數字／於8月8日生日／今年88歲（1934年出生），如果符合以上其中一項條件，即可於12月9日早上12時起，在網上登記參加活動，有機會獲得價值$388的禮品福袋，每項條件各有388個名額，先到先得，大家要快手！
工展會著數【3】：打卡有禮送
去到工展會必定要打卡！只要使用指定濾鏡，拍下工展會的現場實景，上傳至社交平台限時動態，並且Hashtag @hkbpe，即可領取禮品，非常簡單。
工展會著數【4】：電子消費有獎抽
相信不少人都習慣使用電子支付，方便快捷，原來去工展會購物更有著數！使用八達通、支付寶、微信支付及信用卡等，於場內即日以電子消費滿指定金額，即可參加抽獎。
消費滿$300或以上（最多3張收據）：獲1次抽獎機會
消費滿$600或以上（最多4張收據）：獲2次抽獎機會
消費滿$900或以上（最多5張收據）：獲3次抽獎機會
詳情：按此
工展會2022 ｜12大抵買貨品
每年工展會都有很多抵買筍貨，今年亦不例外，不少產品低至$1或以1折發售，包括$1鮑魚、$1口罩及$2泰國香米等，今次為大家集合了12大抵買貨品，方便大家跟著清單掃貨。
工展會抵買【1】：金之寶紅燒元貝吉品鮑 200克（罐裝） $1
每日限量：20件（12月9至16日）
攤位：6C23－25
工展會抵買【2】：惠民口罩聖誕限量版（10片/盒） $1
每日限量：100件（12月17至24日）
攤位：3C14a
工展會抵買【3】：加拿大佳善柔潤潔膚膏（250毫升） $1
每日限量：10件（12月9至1月1日）
攤位：5C03
工展會抵買【4】：金鳳泰國頂級香米福袋（包括：金鳳泰國頂級香米1公斤＋環保袋） $2
每日限量：30件（12月9至24日）
攤位：1C01－02
工展會抵買【5】：壽桃牛腩淮山麵（170克） $1
每日限量：30件（12月9至16日）
攤位：2B25－36
工展會抵買【6】：李錦記蠔皇極品鮑魚（180克） $5
每日限量：30件（12月9至16日）
攤位：2B71－80
工展會抵買【7】：CICI CARE玫瑰精油手霜（50毫升） $10
每日限量：50件（12月9至16日）
攤位：5C04
工展會抵買【8】：新亞薑糖125克（橙味） $1
每日限量：20件（12月17至24日）
攤位：4A03
工展會抵買【9】：百成堂全蟲草CS-4強肺活力丸（60粒） $59
每日限量：20件（12月25至1月1日）
攤位：1B21－22
工展會抵買【10】：私+呵護 水溶殺菌消毒片（100粒裝） $1
數量有限，售完即止
攤位：2B04
工展會抵買【11】：好棧龜苓膏（3個裝）一排 $9
數量有限，售完即止，口味隨機發售
攤位：5C16－17，38－39
工展會抵買【12】：萬勝廚 青檸桔仔水 買1送1
攤位：1B32－35
第56屆工展會
日期：2022年12月9日至2023年1月1日（共24天）
時間：上午11:00-晚上8:00
(每日晚上7:30停止參觀人士進場；最後一天提早至晚上7:00)
地點：銅鑼灣維多利亞公園（港鐵銅鑼灣站E出口、天后站A2出口）
入場費用：港幣8元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費進場）
官網：按此
免費電視77台《一線搜查》
播出日期：逢星期一至五
播出時間：20:00 – 20:30
（午夜12時於免費電視 78台 重播）
WhatsApp報料熱線：68960931
（全文完）