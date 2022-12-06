一線搜查｜工展會2022懶人包　海味、麵食等16大抵買優惠＋$1鮑魚｜附免費入場方法

工展會2022來了！第56屆工展會將於本周五（9日）開鑼，在銅鑼灣維多利亞公園（維園）舉行，為期一連24日。今年有超過860個攤位，除了有不少優惠著數，例如指定身份證號碼送福袋、打卡換禮物外，當然少不了大量平貨，包括$1鮑魚、$1口罩及$2泰國香米等。今次為大家集合了16項工展會優惠及抵買貨品，而且更有免費入場攻略，絕對不能錯過！

第56屆工展會將於12月9日開鑼，在銅鑼灣維多利亞公園舉行。（工展會）

一連24日 逾860個攤位

今年第56屆工展會將於2022年12月9日至2023年1月1日，為期一連24日於維園舉行，場內分成9大展區，包括香港名牌廣場區、食品飲料區、糧油麵食區、蔘茸海味湯料區、美容保健區、服飾精品區、生活家居區、社企區及推廣區，一共有超過860個攤位，大家可以盡情掃貨。

今年第56屆工展會，為期一連24日於維園舉行，一共有超過860個攤位。（工展會）

工展會2022 ｜4大著數優惠

工展會著數【1】：免費入場、入場有禮物

今年工展會，每位入場價為$8，身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士則免費入場。如果大家想免費入場，亦可下載工展會APP，首2萬名新登記APP的會員均可免費入場。另外，每日首千名購票入場人士，都可以獲得精美入場禮品1份，相信絕對值回票價。

每日首千名購票入場人士，都可以獲得精美入場禮品1份。（工展會）

工展會APP：App Store、Google Play

工展會著數【2】：身份證有指定號碼送福袋

香港永久性居民的身份證號碼有相連的88數字／於8月8日生日／今年88歲（1934年出生），如果符合以上其中一項條件，即可於12月9日早上12時起，在網上登記參加活動，有機會獲得價值$388的禮品福袋，每項條件各有388個名額，先到先得，大家要快手！

符合以上其中一項條件，有機會獲得價值$388的禮品福袋。（工展會）

工展會著數【3】：打卡有禮送

去到工展會必定要打卡！只要使用指定濾鏡，拍下工展會的現場實景，上傳至社交平台限時動態，並且Hashtag @hkbpe，即可領取禮品，非常簡單。

只要使用指定濾鏡，拍下工展會的現場實景，按指示拍下工展會的現場實景，上傳至社交平台限時動態，即可領取禮品。（工展會）

工展會著數【4】：電子消費有獎抽

相信不少人都習慣使用電子支付，方便快捷，原來去工展會購物更有著數！使用八達通、支付寶、微信支付及信用卡等，於場內即日以電子消費滿指定金額，即可參加抽獎。

消費滿$300或以上（最多3張收據）：獲1次抽獎機會

消費滿$600或以上（最多4張收據）：獲2次抽獎機會

消費滿$900或以上（最多5張收據）：獲3次抽獎機會

於場內即日以電子消費滿指定金額，即可參加抽獎。（工展會）

詳情：按此

工展會2022 ｜12大抵買貨品

每年工展會都有很多抵買筍貨，今年亦不例外，不少產品低至$1或以1折發售，包括$1鮑魚、$1口罩及$2泰國香米等，今次為大家集合了12大抵買貨品，方便大家跟著清單掃貨。

每年工展會都有很多抵買筍貨，今年亦不例外，不少產品以優惠價發售。（工展會）

工展會抵買【1】：金之寶紅燒元貝吉品鮑 200克（罐裝） $1

每日限量：20件（12月9至16日）

攤位：6C23－25

金之寶紅燒元貝吉品鮑 200克（罐裝） $1（工展會）

工展會抵買【2】：惠民口罩聖誕限量版（10片/盒） $1

每日限量：100件（12月17至24日）

攤位：3C14a

惠民口罩聖誕限量版（10片/盒） $1（工展會）

工展會抵買【3】：加拿大佳善柔潤潔膚膏（250毫升） $1

每日限量：10件（12月9至1月1日）

攤位：5C03

加拿大佳善柔潤潔膚膏（250毫升） $1（工展會）

工展會抵買【4】：金鳳泰國頂級香米福袋（包括：金鳳泰國頂級香米1公斤＋環保袋） $2

每日限量：30件（12月9至24日）

攤位：1C01－02

金鳳泰國頂級香米福袋（包括：金鳳泰國頂級香米1公斤＋環保袋） $2（工展會）

工展會抵買【5】：壽桃牛腩淮山麵（170克） $1

每日限量：30件（12月9至16日）

攤位：2B25－36

壽桃牛腩淮山麵（170克） $1（工展會）

工展會抵買【6】：李錦記蠔皇極品鮑魚（180克） $5

每日限量：30件（12月9至16日）

攤位：2B71－80

李錦記蠔皇極品鮑魚（180克） $5（工展會）

工展會抵買【7】：CICI CARE玫瑰精油手霜（50毫升） $10

每日限量：50件（12月9至16日）

攤位：5C04

CICI CARE玫瑰精油手霜（50毫升） $10（工展會）

工展會抵買【8】：新亞薑糖125克（橙味） $1

每日限量：20件（12月17至24日）

攤位：4A03

新亞薑糖125克（橙味） $1（工展會）

工展會抵買【9】：百成堂全蟲草CS-4強肺活力丸（60粒） $59

每日限量：20件（12月25至1月1日）

攤位：1B21－22

百成堂全蟲草CS-4強肺活力丸（60粒） $59（百成堂）

工展會抵買【10】：私+呵護 水溶殺菌消毒片（100粒裝） $1

數量有限，售完即止

攤位：2B04

私+呵護 水溶殺菌消毒片（100粒裝） $1（工展會）

工展會抵買【11】：好棧龜苓膏（3個裝）一排 $9

數量有限，售完即止，口味隨機發售

攤位：5C16－17，38－39

好棧龜苓膏（3個裝）一排 $9（工展會）

工展會抵買【12】：萬勝廚 青檸桔仔水 買1送1

攤位：1B32－35

萬勝廚 青檸桔仔水 買1送1（工展會）

第56屆工展會

日期：2022年12月9日至2023年1月1日（共24天）

時間：上午11:00-晚上8:00

(每日晚上7:30停止參觀人士進場；最後一天提早至晚上7:00)

地點：銅鑼灣維多利亞公園（港鐵銅鑼灣站E出口、天后站A2出口）

入場費用：港幣8元（身高1米或以下小童、65歲或以上長者、殘疾人士免費進場）

官網：按此

第56屆工展會在維園舉行，有超過860個攤位。（工展會）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）