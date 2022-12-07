病態賭徒｜輸錢皆因贏錢起？如何界定病態賭博？精神科醫生解釋藥物及心理治療

2022世界盃進入8強淘汰賽階段，熱烈的睇波氣氛，很可能刺激到更多人參與賭博，甚至越賭越大！《有線健康》邀請精神科專科醫生張漢奇，講解甚麼是病態賭博，以及病態賭博如何治療。

世界盃等大型足球賽事，往往會刺激更多人下注賭波。（iStock）

世界盃已進入淘汰賽階段，睇波的人增加，「買番多少」的人可能也會增加。精神科專科張漢奇醫生表示，大家必須警惕一點：「大部分病態賭博的形成，都是因為曾經贏錢！可能開頭贏了一些，再賭再贏，繼續贏下去，心態上就會覺得自己其實有本事掌握到贏錢的方法，並非靠運氣。因為有了這思維，令他即使輸了，仍然有信心下一次可翻本，最終就愈踩愈深，愈想追回所輸的錢就輸得更多。」

關於病態賭博背景，可參考精神科專科張漢奇醫生另一篇文章： 病態賭徒｜有病人30歲未夠輸光所有 精神科醫生指當賭博成病態 便不可能自我痊癒

情緒高漲而下注未必是病態？

精神科醫生處理病態賭博個案，第一步是診斷，「因為病人並非生理上有病，所以診斷主要靠專業評估，第一是看看病人有沒有其他情緒病，例如每每在情緒高漲時就會賭錢，這類反而未必算是病態賭博，有時只要幫病人紓緩和平伏了情緒，賭博的行為就會減少。」

若評估過病人沒受其他情緒問題影響，純粹失控地賭博，並符合精神科醫學上的診斷原則，便可判斷是病態賭博，通常會用藥物治療加心理治療雙管齊下。

「藥物治療有很多種，例如有很多不同的研究相信，有部分病態賭博是和衝動相關，一時控制不了自己的感覺，很想去賭，這類個案若以高劑量的血清素治療有機會可以減輕。另外也有其他藥物，可針對不同的情況。」張醫生說。

精神科專科張漢奇醫生（資料圖片）

改變「依賴」行為

心理治療方面，張醫生指出，病態賭博的病人在心理上的核心問題，其實是「依賴」，「就像有些人對酒精依賴，即是說只要一段時間不飲酒就會周身不舒服，坐立不安，病態賭徒也是一段時間不賭博便周身不舒服，而且會覺得『我可以贏，我可以把之前輸的追回來。』」

但在這種心態下，和酒癮一樣，開頭每注一千元已經十分緊張，足夠滿足心癮，但當賭得多，久而久之可能要每注二千、三千甚至上萬元，才能提供足夠的過癮，所以需要心理治療。例如認知行為治療，就是其中一種常會用的療法。

(全文完)

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