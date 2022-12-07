一線搜查 ︳新冠二次感染懶人包　康復後免疫多久？哪些人較易再中？醫生5條Q&A解答

本港新冠疫情近日反彈，單日新增感染個案接近12,000宗，不少曾經染疫的市民，都擔心會再「中招」。《一線搜查》訪問了呼吸系統科專科醫生梁子超，拆解5大有關二次感染的常見問題，包括二次感染與復陽有什麼分別？甚麼人較容易二次感染？康復後的抗體可維持多久？以及預防方法等。大家不妨參考一下。

很多人對二次感染和復陽問題存在疑問。（freepik）

二次感染常見問題【1】如何分辨二次確診、復陽？

梁子超表示可以從兩方面分辨。首先可以留意時間，他指在感染的初期，確診者出現復陽機會較高，「一般來說，感染後首3個月的復陽機會比較高，大概有1至2%，其後直到6個月，間中都有發生。」

其次是CT值，梁子超指，就復陽個案來說，患者的病毒量都比較低，大部分患者的CT值均為35以上。至於二次感染的患者，病毒量通常相對較高，CT值比較低。梁子超補充，根據本港現時使用的抗原檢測，如果CT值高於30以上，便會顯示為陰性。因此，如果患者進行抗原檢測，顯示為陽性，那麼出現二次感染的可能性比復陽更高。

如果患者進行抗原檢測，顯示為陽性，那麼出現二次感染的可能性比復陽更高。（freepik）

二次感染常見問題【2】康復後的抗體可維持多久？

有人認為染疫後，體內已有抗體，出現二次感染的機會較低，甚至不會再染疫。梁子超指，二次感染要視乎患者上次確診的時間。他指，一般人距離上次確診的時間少於3個月，出現二次感染的機會率比較低。

不過有兩種情況例外。第一，如果患者本身的免疫系統出現問題，或是年老、體弱、多重病患的長者，均有機會在3個月內出現二次感染。第二，如果遇上一些新型的變異病毒，新冠康復者都有可能會在1至2個月內出現二次感染，這種情況間中都會發生。

如果距離上次確診的時間少於3個月，出現二次感染的機會率一般比較低。（freepik）

衞生防護中心亦引述世界衞生組織資料指，目前雖然尚未有證據顯示針對Omicron變異病毒株感染而衍生免疫的具體時間，但根據先前的變異病毒株，估計免疫時間將持續至少90天。

二次感染常見問題【3】二次感染病情會更嚴重？

梁子超指，二次感染與首次感染的病徵其實無大分別。至於有些研究曾指出二次感染的後果，相比首次感染更為嚴重。他指此說法並非涵蓋所有個案：「不能排除有一部分病人會因自身因素，而令他更容易受到二次感染，而這些病人的病徵和後果亦可能相對其他人更為嚴重。此外，亦因為一些病徵嚴重的人，較容易被察覺，基於以上2個原因，所以才會有此說法。」

有一部分病人會因自身因素，而令他更容易受到二次感染，而且病徵和後果亦可能相對較嚴重。（freepik）

他續指，「不過以本港為例，有接近3成人曾受感染，但實際上出現二次感染的比例，僅4%左右。所以，於整體而言，二次感染的患者與一般新冠患者一樣，病徵都是相對輕微，甚至沒有病徵，只是有少數患者因自身因素，才會更容易受感染，而且病情相對嚴重。」

二次感染常見問題【4】哪些人較易二次感染？

梁子超表示，有3類人較容易二次感染，包括年老、長期病患或免疫系統較差的人士。他們不但較容易受到二次感染影響，亦有機會因為同一因素，令其病情和後果變得相對嚴重。

年老、長期病患或免疫系統較差的人士，相對較容易二次感染。（freepik）

二次感染常見問題【5】如何避免二次確診？

即使首次還是二次確診，梁子超指，要預防最重要是「打齊針」。他解釋，接種疫苗後，可以減低出現嚴重病的機會，同時亦能減低初期（數個月內）的感染風險。其次，如果本身有高危因素的人士要特別小心，例如出入高危地方，應做好防護措施、戴好口罩。另外，照顧者亦應更為謹慎，以免將病毒傳染至高風險人士。

出入高危地方，應做好防護措施、戴好口罩。（freepik）

（全文完）

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