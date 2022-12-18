輕井澤滑雪酒店12間推介　5分鐘直達滑雪場／鄰近Outlet／私人風呂　最平$343！

輕井澤滑雪酒店｜東京滑雪？相信大家第一時間都會想到輕井澤王子大飯店滑雪場，由東京出發只需大約一小時車程，非常方便，而且附近亦有Outlet，吃喝玩樂、購物一應俱全！《有線生活》為大家精選了12間位於輕井澤滑雪酒店，最快5分鐘即達滑雪場，更有私人溫泉、歐陸風格及特大房型等，人均低至$343！

輕井澤王子大飯店滑雪場，由東京出發只需大約一小時車程，非常方便。（Karuizawa Prince Hotel East）

更多東京酒店推介：

東京13間新酒店，全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩

東京市中心溫泉酒店5大推介，5分鐘步行到JR站，新宿／銀座／上野全部超高CP🤩

東京8間河口湖溫泉酒店，房內泡私人風呂，起床賞富士山絕景🤩

日本東京5間$300以下溫泉酒店！5分鐘到JR站 新宿、銀座都有😎

輕井澤12間滑雪酒店

輕井澤滑雪酒店1. 輕井澤王子大飯店東館 （Karuizawa Prince Hotel East）

輕井澤王子大飯店東館地理位置優越，距離輕井澤王子飯店滑雪場，僅5分鐘步行路程，而且鄰近JR輕井澤站、王子購物廣場。酒店除了擁有滑雪場，更有高爾夫球場、SPA和溫泉。酒店設有多種房型，而且看到森林景。如果冬季入住遇上下雪，更彷彿像是身處在雪白樂園中的仙境般，能在房內看到一片白茫茫的雪景。

查看輕井澤王子大飯店東館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

輕井澤王子大飯店東館地理位置優越。（Karuizawa Prince Hotel East）

距離輕井澤王子飯店滑雪場，僅5分鐘步行路程。（Karuizawa Prince Hotel East）

酒店周圍一片綠意盎然，設有多種房型。（agoda）

輕井澤王子大飯店東館更設有SPA和溫泉。（trip.com）

輕井澤王子大飯店東館 （Karuizawa Prince Hotel East）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1016-75

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$940起／晚（人均HK$470）

立即預訂輕井澤王子大飯店東館： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

輕井澤滑雪酒店2. 輕井澤王子大酒店西館（Karuizawa Prince Hotel West）

輕井澤王子大飯店西館是最鄰近Outlet的酒店，不論逛街購物，還是前往「輕井澤滑雪場」都十分方便。酒店座落在森林中，以獨棟式小木屋建築，貼近大自然。住客能從房內感受到被森林包圍的感覺，充滿綠意，景色優美。另外，酒店亦設有大型落地窗的室內浴池和露天溫泉，住客能一邊沐浴一邊欣賞美景。

查看輕井澤王子大飯店西館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

輕井澤皇家王子大飯店西館，是座落在森林當中，以獨棟式小木屋建築，貼近大自然。（trip.com）

住客能從房內感受到被森林包圍的感覺，充滿綠意。（booking.com）

酒店設有大型落地窗的室內浴池和露天溫泉，住客能一邊沐浴一邊欣賞美景。（輕井澤王子大酒店西館）

輕井澤王子大酒店西館（Karuizawa Prince Hotel West）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1016

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$697起／晚（人均HK$342.5）

立即預訂輕井澤王子大飯店西館： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

輕井澤滑雪酒店3. 輕井澤王子酒店（The Prince Karuizawa Hotel）

輕井澤王子飯店坐落在小山上，雖然位置距離輕井澤站相對較遠，但環境特別清靜，整體感覺與東館和西館截然不同。酒店所有客房均能看到輕井澤山區自然的美景，而且出入酒店可乘搭接駁車，前往滑雪場或輕井澤Outlet都十分方便。

查看輕井澤王子飯店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

輕井澤王子飯店坐落在小山上，可看到度假村內哥爾夫球場景。（輕井澤王子飯店）

環境特別清靜，整體感覺與東館和西館截然不同。（booking.com）

酒店所有客房均可看到輕井澤山區自然的美景。（booking.com）

輕井澤王子酒店（The Prince Karuizawa Hotel）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1049-1

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$1087起／晚（人均HK$543.5）

立即預訂輕井澤王子飯店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

輕井澤滑雪酒店4. 輕井澤王子別墅（The Prince Villa Karuizawa）

輕井澤王子別墅座落於森林內，一共有20棟獨棟的小木屋別墅，以木系裝修為主，共提供3種房型，包括平房、兩層別墅以及附有溫泉的兩層別墅。每款房型均有最少2間房，亦設有露台和廚房，最大可供8人同住，十分適合大家庭。

查看輕井澤王子別墅優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

輕井澤王子別墅座落於森林內，以木系裝修為主。（The Prince Villa Karuizawa）

一共有20棟獨棟的小木屋別墅，共提供3種房型。（The Prince Villa Karuizawa）

輕井澤王子別墅共有3款房型，每款房型均有最少2間房。（The Prince Villa Karuizawa）

部分房型更附有溫泉，住客可隨時浸泡。（The Prince Villa Karuizawa）

輕井澤王子別墅（The Prince Villa Karuizawa）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町大字輕井沢1016-85

交通：輕井澤站南口，乘坐免費接駁巴士

價格：HK$7290起／晚

立即預訂輕井澤王子別墅： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）

輕井澤滑雪酒店5. 虹夕諾雅輕井澤酒店（Hoshinoya Karuizawa）

虹夕諾雅輕井澤酒店被譽為是能夠遠離煩囂、擁抱自然的頂級度假酒店，十分受歡迎，客房經常爆滿。酒店秉持與大自然共存的原則，四周環境自然寧靜，讓住客能好好放鬆。

查看虹夕諾雅輕井澤酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】

虹夕諾雅輕井澤酒店，被譽為是能夠遠離煩囂、擁抱自然的頂級度假酒店。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

酒店提供3種房型，「水波房」面向小河，自然美景一覽無遺，更可聽潺潺水聲。「山路房」位於度假村靠山的一側，被盎然綠意所環抱，露台和窗外是蓊鬱茂密的樹林，還能遠眺「野鳥之森」。而追求隱私度高的話，可以選擇「庭院房」，這是獨棟別墅，每一間都各有特色，例如有私人庭院、備有木柴暖爐的客房等，十分適合家庭遊入住。

「水波房」面向小河，自然美景一覽無遺，更可聽潺潺水聲。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

「山路房」位於度假村靠山的一側，露台和窗外是蓊鬱茂密的樹林。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

可以一邊浸浴，一邊欣賞蓊鬱茂密的樹林。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

追求隱私度高的話，可以選擇「庭院房」，這是獨棟別墅。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

另外，酒店更提供2款天然溫泉，一個是有著大片窗景的檜木室內溫泉「蜻蜓之湯」，可以一邊浸溫泉一邊欣賞輕井澤四季景色；一個是住客專用的「冥想溫泉」，可以走向深處漆黑的空間，感受冥想帶給心靈的寧靜。

有著大片窗景的檜木室內溫泉「蜻蜓之湯」，可以一邊浸溫泉一邊欣賞輕井澤四季景色。（虹夕諾雅輕井澤酒店）

虹夕諾雅輕井澤酒店（Hoshinoya Karuizawa）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤町長倉2148

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車

價格：HK$7204起／晚（人均HK$3602）

立即預訂虹夕諾雅輕井澤酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（trip.com）

輕井澤滑雪酒店6. 輕井澤萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

輕井澤萬豪酒店四周綠意盎然，緊鄰輕井澤主要景點。酒店主要分為三大區域，提供9款房型，有日式房間、花園景觀套房等，部分房型更設有私人溫泉，甚至可與愛犬一同入住。另外，酒店亦設有露天風呂、溫泉浴、Spa按摩、24小時健身室等。

查看輕井澤萬豪酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

輕井澤萬豪酒店四周綠意盎然，緊鄰輕井澤主要景點。（booking.com）

酒店提供9款房型，有日式房間、花園景觀套房等，部分房型更設有私人溫泉。（booking.com）

輕井澤萬豪酒店設有露天風呂、溫泉浴、Spa按摩、24小時健身室等。 （booking.com）

輕井澤萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

地址：長野縣輕井澤町長倉4339

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車

價格：HK$2166起／晚（人均HK$1083）

立即預訂輕井澤萬豪酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

輕井澤滑雪酒店7. 輕井澤圭音羽之森酒店（Kyu Karuizawa Hotel Otowa No Mori）

輕井澤圭音羽之森酒店坐落於樹林內，鬧中取靜，距離輕井澤站13分鐘步行路程，前往輕井澤新美術館和輕井澤花卉博物館等景點，只需步行5分鐘。酒店充滿著古典歐陸氣息，提供多種房型，以歐洲裝飾與木製傢俱佈置為主，部分房間設有露台或桑拿房，而且擁有大景觀窗，十分舒適。

查看輕井澤圭音羽之森酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

輕井澤圭音羽之森酒店坐落於樹林內，鬧中取靜。 （booking.com）

酒店充滿著古典歐陸氣息，以歐洲裝飾與木製傢俱佈置為主。（booking.com）

酒店提供多種房型，而且擁有大景觀窗，十分舒適。（booking.com）

輕井澤圭音羽之森酒店（Kyu Karuizawa Hotel Otowa No Mori）

地址：長野縣北作郡輕井澤町輕井澤1323-980

交通：輕井澤站，步行13分鐘

價格：HK$879起／晚（人均HK$439.5）

立即預訂輕井澤圭音羽之森酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（booking.com）

輕井澤滑雪酒店8. 舊輕井澤大酒店（Le Grand Kyu Karuizawa）

舊輕井澤大酒店備受好評，外觀是用紅磚牆堆砌而成，充滿濃厚歐洲風情。酒店提供9種房型，除了雙人房，更有古典風格豪華房。另外，酒店設有舊輕井澤唯一的天然露天溫泉，溫泉使用岩手縣的美肌之湯，水質號稱有如極潤化妝水般的濃稠感，非常保濕。晚上更可以一邊浸溫泉，一邊欣賞漫天星空。

查看舊輕井澤大酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

酒店提供9種房型，除了雙人房，更有古典風格豪華房。（trip.com）

酒店房間設有浴缸，空間寬敞。（trip.com）

酒店設有舊輕井澤唯一的天然露天溫泉，溫泉使用岩手縣的美肌之湯。（trip.com）

舊輕井澤大酒店（Le Grand Kyu Karuizawa）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町469-4

交通：輕井澤站，步行15分鐘

價格：HK$1057起／晚（人均HK$528.5）

立即預訂舊輕井澤大酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

輕井澤滑雪酒店9. 輕井澤Cypress酒店（Hotel Cypress Karuizawa）

輕井澤Cypress酒店提供接駁車來往輕井澤車站和滑雪場，距離輕井澤王子購物廣場亦只需10分鐘步行路程。酒店有多種房型，例如現代日式客房、家庭套房等，部分客房附設沙發和小廚房，另外亦有設露天浴池的客房。酒店更提供天然溫泉設施，包括三溫暖、浴池、木製泡澡浴缸和花園露台。

查看輕井澤Cypress酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

輕井澤Cypress飯店坐落於綠意盎然的花園中，步行10分鐘即可抵達輕井澤王子購物廣場。（trip.com）

酒店有多種房型，有設露天浴池的客房。（trip.com）

酒店更提供天然溫泉設施，包括三溫暖、浴池、木製泡澡浴缸和花園露台。（輕井澤Cypress飯店）

輕井澤Cypress酒店（Hotel Cypress Karuizawa）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤東287-1

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車

價格：HK$732起／晚（人均HK$366）

立即預訂輕井澤Cypress酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

輕井澤滑雪酒店10. 舊輕井澤豐收季酒店（Hotel Harvest Kyukaruizawa）

舊輕井澤豐收季酒店是一間口碑極佳的酒店，十分受歡迎，而且地理位置很好，僅需10分鐘車程即抵達滑雪場，亦可以步行到輕井澤Outlet、銀座購物區、新美術館等，非常方便。另外，酒店提供洋室及和洋室房型，格局寬大舒適，亦設有室內及兒童游泳池、溫泉和SPA等。

查看舊輕井澤豐收季酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】

舊輕井澤豐收季酒店是一間口碑極佳的酒店，十分受歡迎。（trip.com）

酒店提供洋室及和洋室房型，格局寬大舒適。（trip.com）

酒店亦設有室內及兒童游泳池、溫泉和SPA等。（舊輕井澤豐收季酒店）

舊輕井澤豐收季酒店（Hotel Harvest Kyukaruizawa）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1178-493

交通：輕井澤站，轉乘免費接駁車／步行12分鐘

價格：HK$1574起／晚（人均HK$787）

立即預訂舊輕井澤豐收季酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

輕井澤滑雪酒店11. Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa

Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa是輕井澤一間性價比很高的酒店，主打年青人市場。酒店最大賣點是有一個大型的戶外公共空間，以及24小時營業的咖啡店及酒吧。值得一提的是，酒店住客可以優惠價享用同一集團的虹夕諾雅輕井澤酒店的溫泉「蜻蜓之湯」。

查看Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Booking.com】

Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa主打年青人市場。（booking.com）

Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa是輕井澤一間性價比很高的酒店。（booking.com）

有一個大型的戶外公共空間，以及24小時營業的咖啡店及酒吧。（booking.com）

Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa

地址：長野縣北佐久郡軽井澤町長倉3364-15

交通：輕井澤站，轉乘信濃鐵道，中輕井澤站下車，步行10分鐘

價格：HK$1208起／晚（人均HK$604）

立即預訂Hoshino Resorts BEB5 Karuizawa： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

輕井澤滑雪酒店12. 舊輕井澤Grandvert酒店（Hotel Grandvert Kyukaruizawa）

舊輕井澤Grandvert酒店，交通方便，距離輕井澤站僅4分鐘步行路程，附近亦有便利店，要去輕井澤Outlet亦十分方便。酒店最大特點是客房寬敞舒適，而且所有房間都有浴缸，十分適合帶同長輩或家庭親子遊入住。值得一提的是，不少住客推介這間酒店的早餐，大讚美味超值，如果想在酒店吃早餐的話，不妨考慮一下。

查看舊輕井澤Grandvert酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

舊輕井澤Grandvert飯店，交通方便，距離輕井澤站僅4分鐘步行路程。（舊輕井澤Grandvert飯店）

酒店最大特點是客房寬敞舒適，十分適合帶同長輩或家庭親子遊入住。（booking.com）

酒店所有房間都有浴缸。（booking.com）

舊輕井澤Grandvert酒店（Hotel Grandvert Kyukaruizawa）

地址：長野縣北佐久區輕井澤町輕井澤東167

交通：輕井澤站，步行4分鐘

價格：HK$1072起／晚（人均HK$536）

立即預訂舊輕井澤Grandvert酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

只供參考，價格以訂房時為準。（agoda）

（全文完）