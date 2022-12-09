一線搜查｜電熱水煲煲水有金屬味？飲翻煲熱水致癌？專家拆解謎思　消委會教4步清除異味

天文台預測，本港下周三（14日）起將再轉冷，市區最低氣溫僅攝氏14度，其後兩日更低見13度。除了要準備好禦寒衣物，保暖家電亦少不了。電熱水煲不用「睇火」，自動將煲內的水加熱至沸騰，十分方便，絕對是冬天恩物！不過坊間有指不斷翻煲熱水，有機會致癌，亦會令電熱水煲釋出金屬味，到底是否屬實？即睇專家拆解。

電熱水煲不用「睇火」，自動將煲內的水加熱至沸騰，十分方便。（資料圖片）

翻煲熱水會致癌？

坊間經常有傳「翻煲的熱水，含有亞硝酸鹽等有毒物質，長期飲用會致癌」。中國疾控中心環境所早前則就此進行測試，發現未經煲滾過的自來水，每升含有0.007毫克的亞硝酸鹽。當經過第一次煲滾後，亞硝酸鹽會增加到每升0.021毫克，其後再將水翻煲5次、10次及20次，亞硝酸鹽的含量分別為每升0.028毫克、0.03毫克及0.0038毫克。

坊間經常有傳，飲用翻煲的熱水會致癌。（freepik）

為何會有亞硝酸鹽？

從測試可見，食水隨著翻煲的次數增加，當中亞硝酸鹽的含量亦有所上升。研究人員解釋，在加熱過程中，自來水處於一個缺氧和高溫的環境下，有利於硝酸鹽轉化成亞硝酸鹽，因此當多次翻煲後，水的亞硝酸鹽含量便會增加。

從測試可見，食水隨著翻煲的次數增加，當中亞硝酸鹽的含量亦有所上升。（engin akyurt＠unsplash）

不過大家毋須太擔心，研究人員補充，「根據生活飲用水相關標準，亞硝酸鹽含量限於每升1毫克。如果要令水中的亞硝酸鹽含量達到上限每升1毫克，即是要將水翻煲200次，而我們一般不會做到。」另外，根據世界衛生組織（WHO）的標準，每公升自來水只可低於3毫克亞硝酸鹽，而香港的食水每公升平均含有0.004毫克的亞硝酸鹽，遠低於世衛標準。

為何電熱水煲有金屬味？

除了翻煲熱水的問題，電熱水煲釋出的金屬味亦備受關注。到底為何會出現此情況？香港城市大學生物及化學系林漢華教授曾指，食水在保持高溫的情況下，長時間與熱水煲接觸，異味遷移到食水的問題可能會較明顯。此外，食水中的銻、銅、錳、鐵、鉛或鋅等金屬物質濃度較高，都有機會令食水帶有「金屬」異味。

食水在保持高溫的情況下，長時間與熱水煲接觸，異味遷移到食水的問題可能會較明顯。（freepik）

如果想去除電熱水煲中的異味，可跟消委會4步教學

1. 正式使用電熱水煲前，可以先注入清水，並將水煲滾，以用作沖洗水煲，然後將熱水倒掉，重複多次以上步驟。

2. 可以考慮按照廠商指示，放入經稀釋及隔渣的檸檬汁或白醋浸泡數小時，以去除異味。

3. 如發現有水垢沉積和黏附在水煲內壁及底部，亦可以加入經稀釋及隔渣的檸檬汁或白醋清洗。

4. 如果發現電熱水煲異味問題持續，建議停止使用。

（全文完）

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