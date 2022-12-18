箱根溫泉酒店8間推介　一泊二食／露天溫泉／私人浴池／1分鐘到車站

箱根溫泉酒店2022｜去日本旅行當然少不了浸溫泉，不過很多溫泉酒店都遠離市區，交通不太方便，附近亦未必有餐廳商店，所以不少人會選擇提供「一泊二食」的酒店，既能浸溫泉，又可以品嘗到當地的美食，一舉兩得。《有線生活》為大家精選了8間一泊二食、有溫泉的箱根酒店，人均低至$773，性價比十分高！

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不少人會選擇提供「一泊二食」的酒店，既能浸溫泉，又可以品嘗到當地的美食。（箱根蘆香織日式旅館）

8間一泊二食箱根酒店

箱根酒店推介｜1. 箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根蘆香織日式旅館是一間環境十分優美的溫泉酒店，距離箱根空中纜車的桃源台站，僅步行2分鐘。酒店最吸引是擁有一個無邊際的水池，而水池中間更設有景觀坐椅，可以欣賞到蘆之湖之外，亦是酒店大熱打卡位，坐在這裡彷彿被大自然環抱著一樣。另外，酒店亦有露天和室內溫泉，部分房間更有私人半露天溫泉，讓住客能夠盡情享受泡湯的愜意。值得一提的是，酒店的一泊二食是採用自助餐形式，早餐和晚餐都非常豐盛，絕對不能錯過。

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酒店最吸引是擁有一個無邊際的水池，而水池中間更設有景觀坐椅。（Hakone Ashinoko Hanaori）

部分房間更有私人半露天溫泉，讓住客能夠盡情享受泡湯的愜意。（Hakone Ashinoko Hanaori）

酒店亦有露天和室內溫泉，部分房間更有私人半露天溫泉。（Hakone Ashinoko Hanaori）

酒店的一泊二食是採用自助餐形式，早餐和晚餐都非常豐盛，絕對不能錯過。（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根桃源台160

交通：桃源台站，步行2分鐘

價格：一泊二食，約HK$2777起／晚（人均HK$1388.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根酒店推介｜2. 箱根之森岡田（Hakonenomori Okada）

箱根之森岡田是一間溫泉酒店，提供多達13種溫泉及按摩設施，而且分男湯、女湯，當中有被大自然包圍的露天浴池、室內大浴場及氣泡浴池等，喜歡浸溫泉的人，絕對不能錯過。酒店提供多個一泊二食的方案，有7種房型選擇，有雙床房、日式房門及附有足浴的獨立房間等。

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箱根之森岡田有7種房型選擇，有雙床房、日式房門及附有足浴的獨立房間等。（Hakonenomori Okada）

提供多達13種溫泉及按摩設施，而且分男湯、女湯。（Hakonenomori Okada）

酒店提供多個一泊二食的方案。（Hakonenomori Okada）

箱根之森岡田（Hakonenomori Okada）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋191

交通：箱根湯本站，轉乘接駁巴士（100日圓）

價格：一泊二食，約HK$1545起／晚（人均HK$772.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Hakonenomori Okada）

箱根酒店推介｜3. 箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）

箱根強羅溫泉季之湯雪月花，距離強羅站僅1分鐘步行路程。酒店提供多個溫泉，除了有室內溫泉和露天溫泉，更有3個私人露天溫泉，3間各有特色，分別為「花霞」、「觀月」和「滿天」，住客可以免費享用。如果錯過了溫泉開放時間亦不要緊，酒店一共有158間客房，提供多款房型，而每間房間都設有以檜木製造的露天浴池，可以隨時泡浸都無問題，而且私隱度十分高。

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酒店一共有158間客房，提供多款房型。（Tokinoyu Setsugetsuka）

酒店提供多個溫泉，除了有室內溫泉和露天溫泉，更有3個私人露天溫泉。（Tokinoyu Setsugetsuka）

每間房間都設有以檜木製造的露天浴池（Tokinoyu Setsugetsuka）

酒店提供一泊二食，有多款料理。（Tokinoyu Setsugetsuka）

箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-34

交通：強羅站，步行1分鐘

價格：一泊二食，約HK$1083.5起／晚（人均HK$1083.5）

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箱根酒店推介｜4. 金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）

金乃竹塔澤日式旅館是一間日式旅隱世酒店，環境幽靜，住客可以在這裡放鬆身心，遠眺箱根壯麗的大自然景緻。酒店一共有23間房間，提供8種房型，以木系風格為主，每間房間均有私人溫泉，並且能看到園林美景。住客可以一邊浸泡，一邊欣賞山景，十分寫意。另外亦有大浴場及水療等。

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金乃竹塔澤日式旅館是一間日式旅隱世酒店，環境幽靜。（booking.com）

酒店一共有23間房間，提供8種房型，以木系風格為主。（booking.com）

每間房間均有私人溫泉，並且能看到園林美景。（booking.com）

酒店提供一泊二食，有多款料理。（Kinnotake Tonosawa）

金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町塔之澤191

交通：箱根湯本站，轉乘接駁巴士

價格：一泊二食，約HK$2760起／晚（人均HK$1380）

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箱根酒店推介｜5. 強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）

強羅花壇傳統日式旅館是一間老字號酒店，原本是昔日皇室成員的避暑山莊，現時餐廳所在的洋館就是當時留下來的獨棟西洋式建築。酒店提供4種房型，所有客房都融入了具現代感的和式設計，從房間的前庭或露台均能欣賞到大自然景觀，而部分房間更設有露天風呂。另外，酒店亦有大浴場、家族風呂、泳池及SPA等，可以一邊浸浴，一邊欣賞庭園的景色。

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酒店提供4種房型，所有客房都融入了具現代感的和式設計。（Gora Kadan）

酒店亦有大浴場、家族風呂、泳池及SPA等。（Gora Kadan）

酒店提供一泊二食，有多款料理。（Gora Kadan）

強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300

交通：強羅站，步行3分鐘

價格：一泊二食，約HK$7580起／晚（人均HK$3790）

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箱根酒店推介｜6. 仙石原品之木一之湯（Shinanoki Ichinoyu）

仙石原品之木一之湯是一之湯旅館旗下的別墅式溫泉旅館。酒店地理位置優越，步行3分鐘可達箱根玻璃之森美術館，距離小王子博物館亦僅11分鐘步行路程。酒店提供多種房型，包括日式雙人房間、附有露天溫泉浴的房間等。另外亦設有室內和露天溫泉浴池，有舒緩肌肉酸痛、五十肩及恢復疲勞等療效。

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仙石原品之木一之湯是一之湯旅館旗下的別墅式溫泉旅館。（booking.com）

酒店設有室內和露天溫泉浴池，有舒緩肌肉酸痛、五十肩等。（booking.com）

酒店提供一泊二食，有多款料理。（Shinanoki Ichinoyu）

仙石原品之木一之湯（Shinanoki Ichinoyu）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原940-2

交通：箱根Highland酒店巴士站下車，步行1分鐘

價格：一泊二食，約HK$2102起／晚（人均HK$1051）

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箱根酒店推介｜7. 箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

箱根強羅佳山水溫泉酒店提供多款溫泉，分露天和室內浴池，而且溫泉會因應季節變化而產生不同顏色，有時為奶白色，有時亦會帶一點點綠色，住客可以一邊浸泡，一邊感受大自然氣息，十分舒暢。酒店提供多款房型，當中更有溫泉客房，最多可9人同住，十分適合大家庭。

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酒店提供多款房型，當中更有溫泉客房，最多可9人同住，十分適合大家庭。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

酒店提供多款溫泉，分露天和室內浴池，而且溫泉會因應季節變化而產生不同顏色。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

酒店設有溫泉客房，最多可9人同住，十分適合大家庭。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

酒店提供一泊二食，有多款料理。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-72

交通：強羅站，轉乘接駁巴士

價格：一泊二食，約HK$1699起／晚（人均HK$849.5）

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只供參考，價格以訂房時為準。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

箱根酒店推介｜8. 箱根北之風茶寮旅館（Kitanokaze Saryo Hakone）

箱根北之風茶寮旅館雖然位於箱根，但卻充滿著北海道風味。酒店特意選用時令北海道及箱根的當地食材去製成和風現代宴席，讓住客一試難忘。另外，酒店的溫泉擁有1300年歷史，全館10間客房，全部均設有露天温泉或展望風呂，酒店亦另設可供私人租用的温泉和硫酸鹽溫泉等。

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酒店的溫泉擁有1300年歷史，全館10間客房。（trip.com）

酒店設有可供私人租用的温泉和硫酸鹽溫泉等。（trip.com）

酒店特意選用時令北海道及箱根的當地食材去製成和風現代宴席。（trip.com）

箱根北之風茶寮旅館（Kitanokaze Saryo Hakone）

地址：神奈川县足柄下郡箱根町仙石原934-29

交通：箱根湯本站，轉乘巴士30分鐘

價格：一泊二食，約HK$5080起／晚（人均HK$2540）

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只供參考，價格以訂房時為準。（Kitanokaze Saryo Hakone）

（全文完）