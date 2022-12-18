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箱根溫泉酒店8間推介　一泊二食／露天溫泉／私人浴池／1分鐘到車站
箱根溫泉酒店8間推介　一泊二食／露天溫泉／私人浴池／1分鐘到車站

箱根溫泉酒店2022｜去日本旅行當然少不了浸溫泉，不過很多溫泉酒店都遠離市區，交通不太方便，附近亦未必有餐廳商店，所以不少人會選擇提供「一泊二食」的酒店，既能浸溫泉，又可以品嘗到當地的美食，一舉兩得。《有線生活》為大家精選了8間一泊二食、有溫泉的箱根酒店，人均低至$773，性價比十分高！

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箱根酒店8間一泊二食之選　最平$773！自助餐／露天溫泉／私人浴池／1分鐘到車站
不少人會選擇提供「一泊二食」的酒店，既能浸溫泉，又可以品嘗到當地的美食。（箱根蘆香織日式旅館）

8間一泊二食箱根酒店

箱根酒店推介1. 箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根蘆香織日式旅館是一間環境十分優美的溫泉酒店，距離箱根空中纜車的桃源台站，僅步行2分鐘。酒店最吸引是擁有一個無邊際的水池，而水池中間更設有景觀坐椅，可以欣賞到蘆之湖之外，亦是酒店大熱打卡位，坐在這裡彷彿被大自然環抱著一樣。另外，酒店亦有露天和室內溫泉，部分房間更有私人半露天溫泉，讓住客能夠盡情享受泡湯的愜意。值得一提的是，酒店的一泊二食是採用自助餐形式，早餐和晚餐都非常豐盛，絕對不能錯過。

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箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）酒店最吸引是擁有一個無邊際的水池，而水池中間更設有景觀坐椅。
酒店最吸引是擁有一個無邊際的水池，而水池中間更設有景觀坐椅。（Hakone Ashinoko Hanaori）
箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）部分房間更有私人半露天溫泉，讓住客能夠盡情享受泡湯的愜意。
部分房間更有私人半露天溫泉，讓住客能夠盡情享受泡湯的愜意。（Hakone Ashinoko Hanaori）
箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）酒店亦有露天和室內溫泉，部分房間更有私人半露天溫泉
酒店亦有露天和室內溫泉，部分房間更有私人半露天溫泉。（Hakone Ashinoko Hanaori）
箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）酒店的一泊二食是採用自助餐形式，早餐和晚餐都非常豐盛，絕對不能錯過。
酒店的一泊二食是採用自助餐形式，早餐和晚餐都非常豐盛，絕對不能錯過。（Hakone Ashinoko Hanaori）

箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根桃源台160

交通：桃源台站，步行2分鐘

價格：一泊二食，約HK$2777起／晚（人均HK$1388.5）

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箱根蘆香織日式旅館（Hakone Ashinoko Hanaori）只供參考，價格以訂房時為準。
只供參考，價格以訂房時為準。（Hakone Ashinoko Hanaori）
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箱根酒店推介2. 箱根之森岡田（Hakonenomori Okada）

箱根之森岡田是一間溫泉酒店，提供多達13種溫泉及按摩設施，而且分男湯、女湯，當中有被大自然包圍的露天浴池、室內大浴場及氣泡浴池等，喜歡浸溫泉的人，絕對不能錯過。酒店提供多個一泊二食的方案，有7種房型選擇，有雙床房、日式房門及附有足浴的獨立房間等。

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箱根之森岡田（Hakonenomori Okada）箱根之森岡田有7種房型選擇，有雙床房、日式房門及附有足浴的獨立房間等。
箱根之森岡田有7種房型選擇，有雙床房、日式房門及附有足浴的獨立房間等。（Hakonenomori Okada）
箱根之森岡田（Hakonenomori Okada）提供多達13種溫泉及按摩設施，而且分男湯、女湯
提供多達13種溫泉及按摩設施，而且分男湯、女湯。（Hakonenomori Okada）
箱根之森岡田（Hakonenomori Okada）酒店提供多個一泊二食的方案
酒店提供多個一泊二食的方案。（Hakonenomori Okada）

箱根之森岡田（Hakonenomori Okada）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋191

交通：箱根湯本站，轉乘接駁巴士（100日圓）

價格：一泊二食，約HK$1545起／晚（人均HK$772.5）

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箱根之森岡田（Hakonenomori Okada）只供參考，價格以訂房時為準
只供參考，價格以訂房時為準。（Hakonenomori Okada）

箱根酒店推介3. 箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）

箱根強羅溫泉季之湯雪月花，距離強羅站僅1分鐘步行路程。酒店提供多個溫泉，除了有室內溫泉和露天溫泉，更有3個私人露天溫泉，3間各有特色，分別為「花霞」、「觀月」和「滿天」，住客可以免費享用。如果錯過了溫泉開放時間亦不要緊，酒店一共有158間客房，提供多款房型，而每間房間都設有以檜木製造的露天浴池，可以隨時泡浸都無問題，而且私隱度十分高。

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箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）酒店一共有158間客房，提供多款房型
酒店一共有158間客房，提供多款房型。（Tokinoyu Setsugetsuka）
箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）酒店提供多個溫泉，除了有室內溫泉和露天溫泉，更有3個私人露天溫泉
酒店提供多個溫泉，除了有室內溫泉和露天溫泉，更有3個私人露天溫泉。（Tokinoyu Setsugetsuka）
箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）每間房間都設有以檜木製造的露天浴池
每間房間都設有以檜木製造的露天浴池（Tokinoyu Setsugetsuka）
箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）酒店提供一泊二食，有多款料理
酒店提供一泊二食，有多款料理。（Tokinoyu Setsugetsuka）

箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町強羅1300-34

交通：強羅站，步行1分鐘

價格：一泊二食，約HK$1083.5起／晚（人均HK$1083.5）

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箱根強羅溫泉季之湯雪月花（Tokinoyu Setsugetsuka）只供參考，價格以訂房時為準
只供參考，價格以訂房時為準。（Tokinoyu Setsugetsuka）
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箱根酒店推介4. 金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）

金乃竹塔澤日式旅館是一間日式旅隱世酒店，環境幽靜，住客可以在這裡放鬆身心，遠眺箱根壯麗的大自然景緻。酒店一共有23間房間，提供8種房型，以木系風格為主，每間房間均有私人溫泉，並且能看到園林美景。住客可以一邊浸泡，一邊欣賞山景，十分寫意。另外亦有大浴場及水療等。

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金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）金乃竹塔澤日式旅館是一間日式旅隱世酒店，環境幽靜
金乃竹塔澤日式旅館是一間日式旅隱世酒店，環境幽靜。（booking.com）
金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）酒店一共有23間房間，提供8種房型，以木系風格為主
酒店一共有23間房間，提供8種房型，以木系風格為主。（booking.com）
金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）每間房間均有私人溫泉，並且能看到園林美景
每間房間均有私人溫泉，並且能看到園林美景。（booking.com）
金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）酒店提供一泊二食，有多款料理
酒店提供一泊二食，有多款料理。（Kinnotake Tonosawa）

金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町塔之澤191

交通：箱根湯本站，轉乘接駁巴士

價格：一泊二食，約HK$2760起／晚（人均HK$1380）

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金乃竹塔澤日式旅館（Kinnotake Tonosawa）只供參考，價格以訂房時為準
只供參考，價格以訂房時為準。（Kinnotake Tonosawa）
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箱根酒店推介5. 強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）

強羅花壇傳統日式旅館是一間老字號酒店，原本是昔日皇室成員的避暑山莊，現時餐廳所在的洋館就是當時留下來的獨棟西洋式建築。酒店提供4種房型，所有客房都融入了具現代感的和式設計，從房間的前庭或露台均能欣賞到大自然景觀，而部分房間更設有露天風呂。另外，酒店亦有大浴場、家族風呂、泳池及SPA等，可以一邊浸浴，一邊欣賞庭園的景色。

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強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）酒店提供4種房型，所有客房都融入了具現代感的和式設計
酒店提供4種房型，所有客房都融入了具現代感的和式設計。（Gora Kadan）
強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）
酒店亦有大浴場、家族風呂、泳池及SPA等。（Gora Kadan）
強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）酒店提供一泊二食，有多款料理
酒店提供一泊二食，有多款料理。（Gora Kadan）

強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300

交通：強羅站，步行3分鐘

價格：一泊二食，約HK$7580起／晚（人均HK$3790）

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強羅花壇傳統日式旅館（Gora Kadan）
只供參考，價格以訂房時為準。（Gora Kadan）

箱根酒店推介6. 仙石原品之木一之湯（Shinanoki Ichinoyu）

仙石原品之木一之湯是一之湯旅館旗下的別墅式溫泉旅館。酒店地理位置優越，步行3分鐘可達箱根玻璃之森美術館，距離小王子博物館亦僅11分鐘步行路程。酒店提供多種房型，包括日式雙人房間、附有露天溫泉浴的房間等。另外亦設有室內和露天溫泉浴池，有舒緩肌肉酸痛、五十肩及恢復疲勞等療效。

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仙石原品之木一之湯（Shinanoki Ichinoyu）仙石原品之木一之湯是一之湯旅館旗下的別墅式溫泉旅館
仙石原品之木一之湯是一之湯旅館旗下的別墅式溫泉旅館。（booking.com）
仙石原品之木一之湯（Shinanoki Ichinoyu）酒店設有室內和露天溫泉浴池，有舒緩肌肉酸痛、五十肩等
酒店設有室內和露天溫泉浴池，有舒緩肌肉酸痛、五十肩等。（booking.com）
仙石原品之木一之湯（Shinanoki Ichinoyu）酒店提供一泊二食，有多款料理
酒店提供一泊二食，有多款料理。（Shinanoki Ichinoyu）

仙石原品之木一之湯（Shinanoki Ichinoyu）

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町仙石原940-2

交通：箱根Highland酒店巴士站下車，步行1分鐘

價格：一泊二食，約HK$2102起／晚（人均HK$1051）

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仙石原品之木一之湯（Shinanoki Ichinoyu）
只供參考，價格以訂房時為準。（Shinanoki Ichinoyu）
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箱根酒店推介7. 箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

箱根強羅佳山水溫泉酒店提供多款溫泉，分露天和室內浴池，而且溫泉會因應季節變化而產生不同顏色，有時為奶白色，有時亦會帶一點點綠色，住客可以一邊浸泡，一邊感受大自然氣息，十分舒暢。酒店提供多款房型，當中更有溫泉客房，最多可9人同住，十分適合大家庭。

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箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）酒店提供多款房型，當中更有溫泉客房，最多可9人同住，十分適合大家庭。
酒店提供多款房型，當中更有溫泉客房，最多可9人同住，十分適合大家庭。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）
箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）酒店提供多款溫泉，分露天和室內浴池，而且溫泉會因應季節變化而產生不同顏色
酒店提供多款溫泉，分露天和室內浴池，而且溫泉會因應季節變化而產生不同顏色。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）
箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）酒店設有溫泉客房，最多可9人同住，十分適合大家庭
酒店設有溫泉客房，最多可9人同住，十分適合大家庭。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）
箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）酒店提供一泊二食，有多款料理
酒店提供一泊二食，有多款料理。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

地址：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-72

交通：強羅站，轉乘接駁巴士

價格：一泊二食，約HK$1699起／晚（人均HK$849.5）

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箱根強羅佳山水溫泉酒店（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）
只供參考，價格以訂房時為準。（HAKONE GORA ONSEN Hotel Kasansui）

箱根酒店推介8. 箱根北之風茶寮旅館（Kitanokaze Saryo Hakone）

箱根北之風茶寮旅館雖然位於箱根，但卻充滿著北海道風味。酒店特意選用時令北海道及箱根的當地食材去製成和風現代宴席，讓住客一試難忘。另外，酒店的溫泉擁有1300年歷史，全館10間客房，全部均設有露天温泉或展望風呂，酒店亦另設可供私人租用的温泉和硫酸鹽溫泉等。

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箱根北之風茶寮旅館（Kitanokaze Saryo Hakone）酒店的溫泉擁有1300年歷史，全館10間客房
酒店的溫泉擁有1300年歷史，全館10間客房。（trip.com）
箱根北之風茶寮旅館（Kitanokaze Saryo Hakone）酒店設有可供私人租用的温泉和硫酸鹽溫泉等
酒店設有可供私人租用的温泉和硫酸鹽溫泉等。（trip.com）
箱根北之風茶寮旅館（Kitanokaze Saryo Hakone）酒店特意選用時令北海道及箱根的當地食材去製成和風現代宴席
酒店特意選用時令北海道及箱根的當地食材去製成和風現代宴席。（trip.com）

箱根北之風茶寮旅館（Kitanokaze Saryo Hakone）

地址：神奈川县足柄下郡箱根町仙石原934-29

交通：箱根湯本站，轉乘巴士30分鐘

價格：一泊二食，約HK$5080起／晚（人均HK$2540）

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箱根北之風茶寮旅館（Kitanokaze Saryo Hakone）只供參考，價格以訂房時為準
只供參考，價格以訂房時為準。（Kitanokaze Saryo Hakone）
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（全文完）

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