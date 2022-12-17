沖廁丨美大學實測沖水不關馬桶蓋　尿液糞便微粒8秒內噴高達1.5米　更可懸浮數分鐘

自新冠疫情爆發後，不少人都開始有沖廁要蓋馬桶的意識，但總有人因為貪方便不願實行。美國日前一項研究指出，在每次沖廁時，都會有肉眼看不見的微小水滴顆粒，以每秒2米速度噴出，最快可在數秒內噴上1.5米高處，成為潛在傳播病原體。

廁所水最快可在數秒內噴上1.5米高處（University of Colorado Boulder＠YouTube）

尿液糞便8秒內噴上1.5米高

美國科羅拉多大學博爾德分校（University of Colorado Boulder）教授John Crimaldi日前（12月8日）發表研究報告，顯示在沒蓋上馬桶情況下沖廁，可造成細菌散播。

研究團隊利用綠光鐳射及攝影機，拍下非肉眼可見的尿液或糞便微觀粒子，從片中可見，馬桶沖水後會噴出一股氣懸膠體羽流（aerosol plumes），這些微觀粒子平均噴發速度超過每秒2米，而在沖水後8秒內更可沖至約1.5米高處。

尿液糞便可在8秒內沖上1.5米高（University of Colorado Boulder＠YouTube）

粒子可懸浮數分鐘

較輕的粒子可懸浮在空氣長達數分鐘，有機會傳播大腸桿菌、困難梭狀芽孢桿菌（Clostridium difficile）、諾如病毒和腺病毒等。團隊在人類糞便中亦驗出新冠病毒，但目前尚未有證據證明會經廁所氣溶膠有效傳播。而其他研究則指出，病原體在沖廁數十次後仍存在於馬桶。

糞便中亦驗出新冠病毒（University of Colorado Boulder＠YouTube）

微粒噴上天花後會進入房間

John Crimaldi表示：「我們原先預期這些氣溶膠微粒會飄浮起來，但它們卻像火箭般噴出。」水粒子大多是向上或向後移動衝向後牆，但這些微粒方向是無法預測。在微粒噴上天花板後，會從牆壁向外移動，並向前擴散進入房間。不過實驗室並無任何固體或廁紙，也沒有隔間或四處走動的人類作阻擋，因此在現實中，微粒傳播的問題會更嚴重。

教授John Crimaldi（University of Colorado Boulder＠YouTube）

他指出，人們很容易因為看不見就假裝不存在，但只要看過實驗影片，就會對沖廁完全改觀：「透過拍攝此戲劇性的過程，我們可在傳播公衛訊息上發揮重要作用。」

（全文完）