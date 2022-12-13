胰臟癌｜40歲女背痛驚揭患胰臟癌　醫生警告3大症狀是警號　附5大預防方法

背痛、肚脹要小心！有台灣醫生在社交平台分享病例，一名40歲家庭主婦，平日不煙不酒，半年來出現背痛和肚子脹的情況，求醫後驚見胰臟有一3厘米腫瘤，而且肝臟裏有很多顆轉移的腫瘤，估計是胰臟癌擴散。醫生警告，如有腹痛腹脹、背痛及血糖上升等症狀，就要盡快求醫檢查。香港臨床腫瘤科專科張寬耀醫生曾指，胰臟癌最特別的症狀是與胃痛相似，但會擴展到背部，導致前後都出現痛楚，並且分享了5大預防胰臟癌的方法。

一名40歲女子，半年來出現背痛和肚子脹症狀，求醫後驚見胰臟有一3厘米腫瘤。（示意圖）（freepik）

40歲女子背痛、肚脹 揭患胰臟癌

台灣胰臟科醫生林相宏在Facebook分享病例，他指一名40歲、家族有乳癌病史、平日不煙不酒的家庭主婦，近半年來突然出現背痛、肚脹症狀，於是進行胃鏡和超音波檢查，初時並無發現異樣，只服用一些腸胃藥，但後來「藥愈吃愈沒效，肚子愈來愈脹」。

女子服用腸胃藥，感覺沒有功效，肚子愈來愈脹。（示意圖）（freepik）

女子後來抽驗癌指數，發現胰臟癌指標嚴重超標，於是向林相宏醫生求醫。醫生為女子進行超聲波檢查，結果發現其胰臟有腫瘤。醫生憶述：「相隔了幾個月，我再做一次超音波，我傻眼了，（女子）胰臟已經有一顆3公分的腫瘤，而且肝臟裡面，有很多顆轉移的腫瘤，看起來已經是胰臟癌擴散了。」

醫生指，女子胰臟有一顆3公分的腫瘤。（胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所＠FB）

醫生續指，此個案從家族史、症狀到抽血化驗，都提醒了大家非常多值得注意胰臟的地方，「不是只有家族胰臟癌，是罹患胰臟癌的風險，和胰臟癌相關的基因，同時也容易罹患乳癌、卵巢癌、大腸癌。」因此他建議有以上癌症家族史的人，應進行基因篩檢，釐清胰臟癌的風險。

醫生分享相片，指女子的肝臟轉移。（胰臟醫師 林相宏 禾馨民權內科診所＠FB）

醫生提醒3大症狀要小心

醫生又表示，雖然早期胰臟癌有7成是無症狀，不過在有症狀的族群中，3成人出現腹痛、腹脹，1成有背痛，而胰臟尾部腫瘤的病患，均幾乎有背痛的症狀。另外，他亦強調，血糖上升可能是胰臟癌早期的唯一症狀，「尤其年紀愈大，得到糖尿病風險愈高 ，50歲以上體重反而下降、家族沒有糖尿病，只有你血糖上升，記得檢查你的胰臟。」最後，他亦提醒，不要只做胃鏡、大腸鏡及腹部超音波檢查腹部，要透過胰臟內視鏡超音波，才有機會診斷出早期胰臟腫瘤。

醫生指出，胰臟尾部腫瘤的病患，幾乎都有背痛的症狀。（freepik）

胰臟癌為本港第6大癌症殺手

根據本港醫管局資料，胰臟癌是香港第6大癌症殺手，每年有近500人死於此症，發病年齡約在70歲左右，男女患病的機會大致相同。

香港臨床腫瘤科專科醫生張寬耀曾於免費電視77台節目《Fit開有條路》中指出，胰臟癌之所以被稱為「癌中之王」，原因是很多患者發覺患病時已經較後期，比較難以治癒。而胰臟癌最特別的症狀是與胃痛相似，但會擴展到背部，導致前後都出現痛楚。

胰臟癌症狀與胃痛相似，但會擴展到背部，導致前後都出現痛楚。（freepik）

預防胰臟癌5大方法

他亦就此分享5大預防胰臟癌方法：

1. 減少進食肥膩食物

2. 避免吸煙、飲酒

3. 如糖尿病患者，則要多加注意，要檢查清楚，留心身體

4. 健康飲食，例如：多吃蔬菜、少吃油膩食物、地中海式飲食

5. 如過重則應減重

（全文完）