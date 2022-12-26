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草津溫泉酒店11間　一泊兩食＋4分鐘到車站＋私人風呂＋超近湯畑溫泉街　東京近郊必去
草津溫泉酒店11間　一泊兩食＋4分鐘到車站＋私人風呂＋超近湯畑溫泉街　東京近郊必去

草津溫泉酒店2022｜到日本旅遊除了血拼，亦有不少人喜歡浸溫泉。具有1800年歷史的草津溫泉是日本三大名泉之一，距離東京只需要2至3小時車程。位於中心區域的「湯畑」則是草津溫泉最主要的景點，那裡的硫黃泉水源源不絕，溫度達到65度，具有殺菌、溫浴、醫療等功效。《有線生活》下文為你介紹11間高CP值的草津溫泉酒店，全部都有大浴場、露天溫泉，部分房內更享有私人風呂，一泊兩食房價人均由500港元起，喜歡浸溫泉的朋友，不妨到草津溫泉旅館享受一下！

草津溫泉11間高CP酒店｜一泊兩食＋4分鐘到車站＋房內私人風呂＋超近湯畑溫泉街 具有1800年歷史的草津溫泉是日本三大名泉之一。
具有1800年歷史的草津溫泉是日本三大名泉之一。（IG＠hhh.0631）

草津溫泉11間高CP酒店

  1. 草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）－草津溫泉最古老「白旗源泉」泉水
  2. 草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）－300多年歷史傳統
  3. 草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂
  4. 草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到商店街
  5. 草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理
  6. 草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）－房間超大玻璃窗、景觀開場
  7. 草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂
  8. 藥師之湯湯元館 （Yakushi no Yu Yumotokan）－當地人的人氣之選
  9. 草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）－和室最多可入住8人
  10. 草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉
  11. 草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋
草津溫泉高CP酒店｜【1】草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）－草津溫泉最古老「白旗源泉」泉水 奈良屋創業於明治十年。
奈良屋創業於明治十年。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【1】草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）－草津溫泉最古老「白旗源泉」泉水

創業於明治十年的奈良屋，是草津超人氣的溫泉旅館之一。整座溫泉旅館建築都由木造，極具歷史氣息。而旅館的房間都採用傳統設計，分別有塌塌米房和洋式客房，房間可入住4人，1人的一泊兩食價錢，由每晚20,100日圓起（約1,158港元）。而旅館分別設有室內和露天溫泉，用上草津溫泉中最古老的「白旗源泉」泉水。旅館以自然傾斜的方式，將外面的滾燙泉水導入到湯屋之中，而溫泉更是由職員負責每天控制水的份量和溫度，非常嚴格。

查看草津溫泉奈良屋優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

草津溫泉高CP酒店｜【1】草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）－草津溫泉最古老「白旗源泉」泉水 整座溫泉旅館建築都由木造，極具歷史氣息。
整座溫泉旅館建築都由木造，極具歷史氣息。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【1】草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）－草津溫泉最古老「白旗源泉」泉水 分別有塌塌米房和洋式客房
分別有塌塌米房和洋式客房（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【1】草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）－草津溫泉最古老「白旗源泉」泉水 旅館分別設有室內和露天溫泉
旅館分別設有室內和露天溫泉（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【1】草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）－草津溫泉最古老「白旗源泉」泉水 用上草津溫泉中最古老的「白旗源泉」泉水。
用上草津溫泉中最古老的「白旗源泉」泉水。（Agoda圖片）

草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津396番地
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行5分鐘

立即預訂草津溫泉奈良屋：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

草津溫泉高CP酒店｜【2】草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）－300多年歷史傳統 鄰近湯畑的草津溫泉一井酒店擁有300多年歷史
鄰近湯畑的草津溫泉一井酒店擁有300多年歷史。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【2】草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）－溫泉可消除疲勞

鄰近湯畑的草津溫泉一井酒店擁有300多年歷史，分別分為本館、別館和西館。正對著湯畑的本館是人氣最高的館，共提供25間房，酒店房間都是以傳統的塌塌米為主，一泊兩食價錢每晚由2,416港元起。酒店提供多個大浴場，而這裡的溫泉來自草津溫泉6種源頭的其中2種，功效包括消除疲勞、治療神經痛、皮膚病等。

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草津溫泉高CP酒店｜【2】草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）－300多年歷史傳統 正對著湯畑的本館是人氣最高的館
正對著湯畑的本館是人氣最高的館。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【2】草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）－300多年歷史傳統 酒店房間都是以傳統的塌塌米為主
酒店房間都是以傳統的塌塌米為主。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【2】草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）－300多年歷史傳統 酒店提供多個大浴場，
酒店提供多個大浴場。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【2】草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）－300多年歷史傳統 這裡的溫泉來自草津溫泉6種源頭的其中2種
這裡的溫泉來自草津溫泉6種源頭的其中2種。（Agoda圖片）

草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）

地址：群馬県吾妻郡草津町411
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行4分鐘

立即預訂草津溫泉一井酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

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草津溫泉高CP酒店｜【3】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂 草津溫泉櫻井酒店於1964年開業。
草津溫泉櫻井酒店於1964年開業。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【3】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂

1964年開業的草津溫泉櫻井酒店是一家傳統日式溫泉旅館，提供大浴場、露天風呂等溫泉，還有室外泳池。酒店房間採用塌塌米設計為主，亦有提供洋室客房，一泊兩食價錢一晚由2,398港元起。而除了共用溫泉外，酒店部份房間更設有私人露天風呂，客人可以隨時享受浸泡樂趣！

查看草津溫泉櫻井酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

草津溫泉高CP酒店｜【3】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂 酒店房間採用塌塌米設計為主
酒店房間採用塌塌米設計為主（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【3】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂 亦有提供洋室客房
亦有提供洋室客房（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【3】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂 酒店部份房間更設有私人露天風呂
酒店部份房間更設有私人露天風呂。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【3】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂 提供大浴場、露天風呂等溫泉
提供大浴場、露天風呂等溫泉。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【3】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂 客人可以隨時享受浸泡樂趣！
客人可以隨時享受浸泡樂趣！（Agoda圖片）

草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）

地址：群馬県吾妻郡草津町465-4
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行9分鐘

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草津溫泉高CP酒店｜【4】草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到商店街 草津溫泉望雲於1599年創立。
草津溫泉望雲於1599年創立。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【4】草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到溫泉商店街

1599年創立的草津溫泉望雲一共提供42間房間，包括各種日式塌塌米房間，部分房間內有露天風呂。房間能望到的庭園景或山景，冬天更可邊看雪景邊泡溫泉，非常寫意，包含2人早餐的房間價錢由每晚1,868港元起，而一泊兩食的價錢每晚由2,646港元起。旅館擁有2種源泉的草津溫泉，地理位置亦非常便利遊客，只需3分鐘路程便可走到溫泉商店街，適合想血拼後休息的你。

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草津溫泉高CP酒店｜【4】草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到商店街 各種日式塌塌米房間
各種日式塌塌米房間（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【4】草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到商店街 部分房間內有露天風呂
部分房間內有露天風呂（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【4】草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到商店街 房間能望到的庭園景或山景
房間能望到的庭園景或山景（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【4】草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到商店街 冬天更可邊看雪景邊泡溫泉
冬天更可邊看雪景邊泡溫泉（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【4】草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到商店街 只需3分鐘路程便可走到溫泉商店街，適合想血拼後休息的你。
只需3分鐘路程便可走到溫泉商店街，適合想血拼後休息的你。（Agoda圖片）

草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）

地址：群馬縣吾妻郡草津町433-1
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行6分鐘

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草津溫泉高CP酒店｜【5】草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理 草津溫泉高松酒店於1951年創立
草津溫泉高松酒店於1951年創立（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【5】草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理

草津溫泉高松酒店於1951年創立，是草津其中一家的極具歷史的溫泉旅館。酒店距離湯畑只有約4分鐘的步程，提供共104間房間，房間分為和式塌塌米和西式設計，加上木系建築，非常有日本味道，一泊兩食的價錢只需999港元起！酒店設有多個大浴場和露天風呂，除了自助餐，住客還可以在房間裡享用懷石料理。

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草津溫泉高CP酒店｜【5】草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理 房間分為和式塌塌米和西式設計
房間分為和式塌塌米和西式設計（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【5】草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理 是草津其中一家的極具歷史的溫泉旅館。
是草津其中一家的極具歷史的溫泉旅館。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【5】草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理
酒店設有多個大浴場和露天風呂（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【5】草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理 酒店距離湯畑只有約4分鐘的步程
酒店距離湯畑只有約4分鐘的步程（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【5】草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理 住客還可以在房間裡享用懷石料理。
住客還可以在房間裡享用懷石料理。（Agoda圖片）

草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津312
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站(草津バスターミナル)」下車，步行6分鐘

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草津溫泉高CP酒店｜【6】草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）－房間超大玻璃窗、景觀開場 草津溫泉大東館
草津溫泉大東館（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【6】草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）－房間超大玻璃窗、景觀開場

草津溫泉大東館位於草津溫泉街的正中心，距離草津巴士總站只需4分鐘路程。全家旅館合共95間客房都採用了日式和室設計，房間有著超大玻璃窗，景觀開場，一泊兩食的價錢只需由1,111港元起。草津溫泉大東館提供4個室內和戶外溫泉，溫泉水均來自湯畑，旅館內更有不同電子遊戲設施，適合一家大小。

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草津溫泉高CP酒店｜【6】草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）－房間超大玻璃窗、景觀開場 全家旅館合共95間客房都採用了日式和室設計
全家旅館合共95間客房都採用了日式和室設計。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【6】草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）－房間超大玻璃窗、景觀開場 房間有著超大玻璃窗，景觀開場
房間有著超大玻璃窗，景觀開場。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【6】草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）－房間超大玻璃窗、景觀開場 草津溫泉大東館提供4個室內和戶外溫泉。
草津溫泉大東館提供4個室內和戶外溫泉。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【6】草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）－房間超大玻璃窗、景觀開場 溫泉水均來自湯畑
溫泉水均來自湯畑（Agoda圖片）

草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）

地址：群馬県吾妻郡草津町126
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行4分鐘

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草津溫泉高CP酒店｜【7】草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂 草津溫泉金綠旅館
草津溫泉金綠旅館（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【7】草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂

金綠旅館位於草津溫泉中心，距離草津巴士總站、草津温泉博物館、溫泉街都只有5分鐘路程，位置非常便利。房間主要分為和室、和洋室兩種，一泊兩食每晚由2,398港元起；溫泉方面，旅館設有大浴場和露天風呂，CP值超高。

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草津溫泉高CP酒店｜【7】草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂 位於草津溫泉中心
位於草津溫泉中心（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【7】草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂 房間主要分為和室、和洋室兩種
房間主要分為和室、和洋室兩種（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【7】草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂
旅館設有大浴場（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【7】草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂
露天風呂（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【7】草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂 每晚由2,398港元起（包括2份早餐和晚餐）
每晚由2,398港元起（包括2份早餐和晚餐）（Agoda圖片）

草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）

地址：群馬県吾妻郡草津町162
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站(草津バスターミナル)」下車，步行5分鐘

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草津溫泉高CP酒店｜【8】藥師之湯湯元館 （Yakushi no Yu Yumotokan）－當地人的人氣之選 藥師之湯湯元館是當地人去草津溫泉的人氣之選。
藥師之湯湯元館是當地人去草津溫泉的人氣之選。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【8】藥師之湯湯元館 （Yakushi no Yu Yumotokan）－當地人的人氣之選

藥師之湯湯元館是一家傳統的日式溫泉旅館，亦是當地人去草津溫泉的人氣之選，位置距離湯畑只需步行可到，房間都採用了傳統的塌塌米設計，有分共用衛浴的客房和家庭套房，日式三人房每晚由1,450港元起。旅館的三個溫泉均是來自湯畑溫泉，包括男湯、女湯、付費的貸切風呂（住客免費），想感受日本傳統氣息的話不要錯過！

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草津溫泉高CP酒店｜【8】藥師之湯湯元館 （Yakushi no Yu Yumotokan）－當地人的人氣之選 房間都採用了傳統的塌塌米設計
房間都採用了傳統的塌塌米設計。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【8】藥師之湯湯元館 （Yakushi no Yu Yumotokan）－當地人的人氣之選 旅館的三個溫泉均是來自湯畑溫泉
旅館的三個溫泉均是來自湯畑溫泉。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【8】藥師之湯湯元館 （Yakushi no Yu Yumotokan）－當地人的人氣之選 包括男湯、女湯、付費的貸切風呂（住客免費）
包括男湯、女湯、付費的貸切風呂（住客免費）（Agoda圖片）

藥師之湯湯元館（Yakushi no Yu Yumotokan）

地址：群馬県吾妻郡草津町366
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行5分鐘

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草津溫泉高CP酒店｜【9】草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）－和室最多可入住8人 草津溫泉日新館歷史悠久，並鄰近湯畑。
草津溫泉日新館歷史悠久，並鄰近湯畑。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【9】草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）－和室最多可入住8人

草津溫泉日新館有悠久的歷史，步行可到湯畑，旅館11間房間全部採用和室設計，可供2至8人入住，適合情侶和家庭入住，一泊兩食每晚由1,440港元起。而4人入住，房價則由1,999起。對比其他旅館，草津溫泉日新館只有室內設溫泉，但這裡有一個很特別的地方，就是它裡面有一個gallery，展出不同傳統藝術品、水墨畫、書法、古董等，非常適合喜歡藝術的旅客入住。

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草津溫泉高CP酒店｜【9】草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）－和室最多可入住8人 旅館11間房間全部採用和室設計，可供2至8人入住
旅館11間房間全部採用和室設計，可供2至8人入住。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【9】草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）－和室最多可入住8人 草津溫泉日新館只有室內設溫泉
草津溫泉日新館只有室內設溫泉（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【9】草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）－和室最多可入住8人 適合情侶和家庭入住
適合情侶和家庭入住（Agoda圖片）

草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）

地址：群馬県吾妻郡草津町368
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行5分鐘

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草津溫泉高CP酒店｜【10】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉 草津現代度假酒店提供154間房。
草津現代度假酒店提供154間房。（expedia圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【10】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉

鄰近滑雪場的草津現代度假酒店，提供154間房，房型包括雙人房、和洋室、和室以及套房等，都提供一泊兩食，部分房間更有私人露天風呂！而酒店的最大特色就是貸切溫泉（額外付費）的私人露天風呂，由檜木製成的圓形浴缸帶有天然木香，邊聞住木香邊浸溫泉，另有一番風味。雖然酒店不靠近溫泉街，但有提供接駁車服務，十分適合冬天滑雪後又想泡溫泉的遊客。

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草津溫泉高CP酒店｜【10】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉 房型包括雙人房、和洋室
房型包括雙人房、和洋室（expedia圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【10】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉 和室以及套房等
和室以及套房等（expedia圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【10】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉 部分房間更提供露天風呂。
部分房間更提供露天風呂（expedia圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【10】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉 露天溫泉
露天溫泉（expedia圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【10】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉 電子遊戲機中心
電子遊戲機中心（expedia圖片）

草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津750
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站(草津バスターミナル)」下車，換乘酒店接駁巴士（班次表按此

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草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋 草津溫泉酒店村是個較為偏遠的大型溫泉渡假村。
草津溫泉酒店村是個較為偏遠的大型溫泉渡假村。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋

最後要介紹的草津溫泉酒店村，是個較為偏遠的大型溫泉渡假村，入住客人可以在草津巴士總站乘搭酒店接駁車前往。酒店提供客房、和洋客房，更有獨立小木屋，供2位成人和2位未滿3歲小童免費同住，非常適合一家人一起度假，普通客房一泊兩食每晚由1,255港元起，而小木屋一晚也只是1,553港元起。除了露天和室內溫泉之外，酒店村還有健身中心、游泳池、兒童樂園等，配套非常完善。

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草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋 酒店提供客房、和洋客房
酒店提供客房、和洋客房（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋 獨立小木屋
獨立小木屋（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋 室內溫泉
室內溫泉（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋 露天溫泉
露天溫泉（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋 酒店村還有游泳池和兒童樂園等，配套非常完善。
酒店村還有游泳池和兒童樂園等，配套非常完善。（Agoda圖片）
草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋 入住客人可以在草津巴士總站乘搭酒店接駁車前往
入住客人可以在草津巴士總站乘搭酒店接駁車前往。（Agoda圖片）

草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津618番地
交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，轉乘接駁巴士

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（全文中）

有線生活
河口湖8間超值溫泉酒店　房間看完整富士山　日式旅館＋露台私人風呂　人均$200
日本大阪10間溫泉酒店　位置方便3分鐘到JR　天然泉水／日式旅館／免費桑拿／SPA　
問：草津溫泉一井酒店開業多久？

答：草津溫泉一井酒店擁有300多年歷史…詳情按此

問：草津溫泉酒店村很大嗎？

答：草津溫泉酒店村是個大型溫泉渡假村…詳情按此

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2022年12月19日