草津溫泉酒店11間　一泊兩食＋4分鐘到車站＋私人風呂＋超近湯畑溫泉街　東京近郊必去

草津溫泉酒店2022｜到日本旅遊除了血拼，亦有不少人喜歡浸溫泉。具有1800年歷史的草津溫泉是日本三大名泉之一，距離東京只需要2至3小時車程。位於中心區域的「湯畑」則是草津溫泉最主要的景點，那裡的硫黃泉水源源不絕，溫度達到65度，具有殺菌、溫浴、醫療等功效。《有線生活》下文為你介紹11間高CP值的草津溫泉酒店，全部都有大浴場、露天溫泉，部分房內更享有私人風呂，一泊兩食房價人均由500港元起，喜歡浸溫泉的朋友，不妨到草津溫泉旅館享受一下！

具有1800年歷史的草津溫泉是日本三大名泉之一。（IG＠hhh.0631）

草津溫泉11間高CP酒店

奈良屋創業於明治十年。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【1】草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）－草津溫泉最古老「白旗源泉」泉水

創業於明治十年的奈良屋，是草津超人氣的溫泉旅館之一。整座溫泉旅館建築都由木造，極具歷史氣息。而旅館的房間都採用傳統設計，分別有塌塌米房和洋式客房，房間可入住4人，1人的一泊兩食價錢，由每晚20,100日圓起（約1,158港元）。而旅館分別設有室內和露天溫泉，用上草津溫泉中最古老的「白旗源泉」泉水。旅館以自然傾斜的方式，將外面的滾燙泉水導入到湯屋之中，而溫泉更是由職員負責每天控制水的份量和溫度，非常嚴格。

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整座溫泉旅館建築都由木造，極具歷史氣息。（Agoda圖片）

分別有塌塌米房和洋式客房（Agoda圖片）

旅館分別設有室內和露天溫泉（Agoda圖片）

用上草津溫泉中最古老的「白旗源泉」泉水。（Agoda圖片）

草津溫泉奈良屋（Ryokan Naraya）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津396番地

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行5分鐘

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鄰近湯畑的草津溫泉一井酒店擁有300多年歷史。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【2】草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）－溫泉可消除疲勞

鄰近湯畑的草津溫泉一井酒店擁有300多年歷史，分別分為本館、別館和西館。正對著湯畑的本館是人氣最高的館，共提供25間房，酒店房間都是以傳統的塌塌米為主，一泊兩食價錢每晚由2,416港元起。酒店提供多個大浴場，而這裡的溫泉來自草津溫泉6種源頭的其中2種，功效包括消除疲勞、治療神經痛、皮膚病等。

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正對著湯畑的本館是人氣最高的館。（Agoda圖片）

酒店房間都是以傳統的塌塌米為主。（Agoda圖片）

酒店提供多個大浴場。（Agoda圖片）

這裡的溫泉來自草津溫泉6種源頭的其中2種。（Agoda圖片）

草津溫泉一井酒店（Kusatsu Onsen Hotel Ichii）

地址：群馬県吾妻郡草津町411

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行4分鐘

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草津溫泉櫻井酒店於1964年開業。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【3】草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）－房內設有私人露天風呂

1964年開業的草津溫泉櫻井酒店是一家傳統日式溫泉旅館，提供大浴場、露天風呂等溫泉，還有室外泳池。酒店房間採用塌塌米設計為主，亦有提供洋室客房，一泊兩食價錢一晚由2,398港元起。而除了共用溫泉外，酒店部份房間更設有私人露天風呂，客人可以隨時享受浸泡樂趣！

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酒店房間採用塌塌米設計為主（Agoda圖片）

亦有提供洋室客房（Agoda圖片）

酒店部份房間更設有私人露天風呂。（Agoda圖片）

提供大浴場、露天風呂等溫泉。（Agoda圖片）

客人可以隨時享受浸泡樂趣！（Agoda圖片）

草津溫泉櫻井酒店（Hotel Sakurai）

地址：群馬県吾妻郡草津町465-4

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行9分鐘

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草津溫泉望雲於1599年創立。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【4】草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）－3分鐘到溫泉商店街

1599年創立的草津溫泉望雲一共提供42間房間，包括各種日式塌塌米房間，部分房間內有露天風呂。房間能望到的庭園景或山景，冬天更可邊看雪景邊泡溫泉，非常寫意，包含2人早餐的房間價錢由每晚1,868港元起，而一泊兩食的價錢每晚由2,646港元起。旅館擁有2種源泉的草津溫泉，地理位置亦非常便利遊客，只需3分鐘路程便可走到溫泉商店街，適合想血拼後休息的你。

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各種日式塌塌米房間（Agoda圖片）

部分房間內有露天風呂（Agoda圖片）

房間能望到的庭園景或山景（Agoda圖片）

冬天更可邊看雪景邊泡溫泉（Agoda圖片）

只需3分鐘路程便可走到溫泉商店街，適合想血拼後休息的你。（Agoda圖片）

草津溫泉望雲（Kusatsu Onsen Boun）

地址：群馬縣吾妻郡草津町433-1

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行6分鐘

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草津溫泉高松酒店於1951年創立（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【5】草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）－房內享用懷石料理

草津溫泉高松酒店於1951年創立，是草津其中一家的極具歷史的溫泉旅館。酒店距離湯畑只有約4分鐘的步程，提供共104間房間，房間分為和式塌塌米和西式設計，加上木系建築，非常有日本味道，一泊兩食的價錢只需999港元起！酒店設有多個大浴場和露天風呂，除了自助餐，住客還可以在房間裡享用懷石料理。

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房間分為和式塌塌米和西式設計（Agoda圖片）

是草津其中一家的極具歷史的溫泉旅館。（Agoda圖片）

酒店設有多個大浴場和露天風呂（Agoda圖片）

酒店距離湯畑只有約4分鐘的步程（Agoda圖片）

住客還可以在房間裡享用懷石料理。（Agoda圖片）

草津溫泉高松酒店（Kusatsu Onsen Hotel Takamatsu）

地址：群馬県吾妻郡草津町草津312

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站(草津バスターミナル)」下車，步行6分鐘

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草津溫泉大東館（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【6】草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）－房間超大玻璃窗、景觀開場

草津溫泉大東館位於草津溫泉街的正中心，距離草津巴士總站只需4分鐘路程。全家旅館合共95間客房都採用了日式和室設計，房間有著超大玻璃窗，景觀開場，一泊兩食的價錢只需由1,111港元起。草津溫泉大東館提供4個室內和戶外溫泉，溫泉水均來自湯畑，旅館內更有不同電子遊戲設施，適合一家大小。

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全家旅館合共95間客房都採用了日式和室設計。（Agoda圖片）

房間有著超大玻璃窗，景觀開場。（Agoda圖片）

草津溫泉大東館提供4個室內和戶外溫泉。（Agoda圖片）

溫泉水均來自湯畑（Agoda圖片）

草津溫泉大東館（Kusatsu Onsen Daitokan）

地址：群馬県吾妻郡草津町126

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行4分鐘

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草津溫泉金綠旅館（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【7】草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）－大浴場＋露天風呂

金綠旅館位於草津溫泉中心，距離草津巴士總站、草津温泉博物館、溫泉街都只有5分鐘路程，位置非常便利。房間主要分為和室、和洋室兩種，一泊兩食每晚由2,398港元起；溫泉方面，旅館設有大浴場和露天風呂，CP值超高。

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位於草津溫泉中心（Agoda圖片）

房間主要分為和室、和洋室兩種（Agoda圖片）

旅館設有大浴場（Agoda圖片）

露天風呂（Agoda圖片）

每晚由2,398港元起（包括2份早餐和晚餐）（Agoda圖片）

草津溫泉金綠旅館（Kusatsu Onsen Kanemidori）

地址：群馬県吾妻郡草津町162

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站(草津バスターミナル)」下車，步行5分鐘

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藥師之湯湯元館是當地人去草津溫泉的人氣之選。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【8】藥師之湯湯元館 （Yakushi no Yu Yumotokan）－當地人的人氣之選

藥師之湯湯元館是一家傳統的日式溫泉旅館，亦是當地人去草津溫泉的人氣之選，位置距離湯畑只需步行可到，房間都採用了傳統的塌塌米設計，有分共用衛浴的客房和家庭套房，日式三人房每晚由1,450港元起。旅館的三個溫泉均是來自湯畑溫泉，包括男湯、女湯、付費的貸切風呂（住客免費），想感受日本傳統氣息的話不要錯過！

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房間都採用了傳統的塌塌米設計。（Agoda圖片）

旅館的三個溫泉均是來自湯畑溫泉。（Agoda圖片）

包括男湯、女湯、付費的貸切風呂（住客免費）（Agoda圖片）

藥師之湯湯元館（Yakushi no Yu Yumotokan）

地址：群馬県吾妻郡草津町366

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行5分鐘

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草津溫泉日新館歷史悠久，並鄰近湯畑。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【9】草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）－和室最多可入住8人

草津溫泉日新館有悠久的歷史，步行可到湯畑，旅館11間房間全部採用和室設計，可供2至8人入住，適合情侶和家庭入住，一泊兩食每晚由1,440港元起。而4人入住，房價則由1,999起。對比其他旅館，草津溫泉日新館只有室內設溫泉，但這裡有一個很特別的地方，就是它裡面有一個gallery，展出不同傳統藝術品、水墨畫、書法、古董等，非常適合喜歡藝術的旅客入住。

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旅館11間房間全部採用和室設計，可供2至8人入住。（Agoda圖片）

草津溫泉日新館只有室內設溫泉（Agoda圖片）

適合情侶和家庭入住（Agoda圖片）

草津溫泉日新館（Kusatsu Onsen Nisshinkan）

地址：群馬県吾妻郡草津町368

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，步行5分鐘

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草津現代度假酒店提供154間房。（expedia圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【10】草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）－天然檜木香圓形溫泉

鄰近滑雪場的草津現代度假酒店，提供154間房，房型包括雙人房、和洋室、和室以及套房等，都提供一泊兩食，部分房間更有私人露天風呂！而酒店的最大特色就是貸切溫泉（額外付費）的私人露天風呂，由檜木製成的圓形浴缸帶有天然木香，邊聞住木香邊浸溫泉，另有一番風味。雖然酒店不靠近溫泉街，但有提供接駁車服務，十分適合冬天滑雪後又想泡溫泉的遊客。

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房型包括雙人房、和洋室（expedia圖片）

和室以及套房等（expedia圖片）

部分房間更提供露天風呂（expedia圖片）

露天溫泉（expedia圖片）

電子遊戲機中心（expedia圖片）

草津現代度假酒店（Kusatsu Now Resort Hotel）

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津750

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站(草津バスターミナル)」下車，換乘酒店接駁巴士（班次表按此）

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草津溫泉酒店村是個較為偏遠的大型溫泉渡假村。（Agoda圖片）

草津溫泉高CP酒店｜【11】草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）－大型溫泉渡假村、有獨立屋

最後要介紹的草津溫泉酒店村，是個較為偏遠的大型溫泉渡假村，入住客人可以在草津巴士總站乘搭酒店接駁車前往。酒店提供客房、和洋客房，更有獨立小木屋，供2位成人和2位未滿3歲小童免費同住，非常適合一家人一起度假，普通客房一泊兩食每晚由1,255港元起，而小木屋一晚也只是1,553港元起。除了露天和室內溫泉之外，酒店村還有健身中心、游泳池、兒童樂園等，配套非常完善。

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酒店提供客房、和洋客房（Agoda圖片）

獨立小木屋（Agoda圖片）

室內溫泉（Agoda圖片）

露天溫泉（Agoda圖片）

酒店村還有游泳池和兒童樂園等，配套非常完善。（Agoda圖片）

入住客人可以在草津巴士總站乘搭酒店接駁車前往。（Agoda圖片）

草津溫泉酒店村（Kusatsu Onsen Hotel Village）

地址：群馬県吾妻郡草津町大字草津618番地

交通：JR吾妻線「長野原草津口站」，乘搭JR巴士「關東（長野原草津口−草津温泉・草津温泉行）」，至「草津巴士總站（草津バスターミナル）」下車，轉乘接駁巴士

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（全文中）