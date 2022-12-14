一線搜查｜女子淘寶買$100壓力煲中伏　用2次塗層整塊剝落　網民：以為你放咗海帶

購買廚具記得留意品質，切勿貪平。日前，有兩名女子分別在「淘寶」購買了壓力煲、易潔鑊，結果使用不久後便出現塗層剝落的情況，在社交平台大呻「中伏」，引起網民熱議。消委會曾指出，易潔廚具的易潔塗層一般主要成分是聚四氟乙烯（PTFE），過往有試驗顯示，PTFE在高溫（超過350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度愈高，釋出的毒氣愈多。

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有兩名女子分別在「淘寶」購買了壓力煲、易潔鑊，結果使用不久後便出現塗層剝落的情況。（淘寶唔開心share（中伏group）＠FB）

淘寶買$100壓力煲 用2次塗層剝落

一名女網民上周六（10日）在Facebook群組「淘寶唔開心share（中伏group）」中發文，指自己在網購平台「淘寶」購買了一個壓力煲，售價為89元人民幣（約100港元）。她使用壓力煲煮藥膳雞腳湯，怎料使用兩次後，壓力煲內的黑色塗層竟然整片剝落：「垃圾鍋，用咗兩次塗層就自己浮出來。」

一名女子指自己在「淘寶」買了一個壓力煲，售價為89元人民幣（約100港元）。（淘寶唔開心share（中伏group）＠FB）

使用兩次後，壓力煲內的黑色塗層竟然整片剝落。（淘寶唔開心share（中伏group）＠FB）

店方稱有品質證明 拒絕退款

女子表示曾向店方投訴，惟對方指可以出示品質證明，以示產品無問題，拒絕退款。於是她再次向「淘寶」客服投訴，「小蜜客戶服務直接打電話嚟香港同我聯絡，表示佢哋都明白個鍋嘅品質問題，佢哋亦都會俾貨品黑名單。」並指最後獲退回「買嘢嘅費用紅包」。

店方指可以出示品質證明，以示產品無問題，拒絕退款。（淘寶唔開心share（中伏group）＠FB）

網民：咁平我都唔買

女子又透露是在朋友推薦下才會購買此壓力煲，「唉，我都係朋友話好用先至買，點知用咗兩次，就變成咁。」帖文一出，隨即引來熱議，不少網民表示驚訝，「好恐怖，離晒譜」、「我以為你放咗海帶」。亦有人指不應貪平，並建議避免購買有塗層的廚具，「其實廚具，真係唔好用有塗層」、「煮食嘅嘢都係用返玻璃、不鏽鋼、陶瓷呢啲啦…個樣咁雞你都敢用，真係服咗」、「咁平我都唔買」。

有網民指使用玻璃、不鏽鋼、陶瓷的廚具比較安全。（freepik）

另一女子淘寶買易潔鑊 同樣中伏

此外，另一名女子遇到同類情況。她前日（12日）在Facebook群組「淘寶開心share」大呻「中伏」，表示從「淘寶」購入一個易潔鑊，使用一個月後已甩塗層，因擔心會中毒，所以已將鑊丟棄，並提醒大家要小心。

另一女子表示從「淘寶」購入一個易潔鑊，使用一個月後已甩塗層。（淘寶開心share＠FB）

PTFE在高溫會分解 釋出有毒氣體

消委會曾指出，易潔廚具的易潔塗層一般是以抗黏性的含氟塑膠製成，主要成分是聚四氟乙烯（polytetra-fluoroethylene，簡稱PTFE）。過往有試驗顯示PTFE在高溫（超過350°C）會分解，並釋出有毒氣體，溫度愈高，釋出的毒氣愈多。不過由於日常的煮食方法，例如蒸、炒、煎、炸等，溫度一般不會超過250°C，因此不會釋出全氟辛酸（PFOA）或其他有毒氣體，大眾毋須擔心。

日常的煮食方法，例如蒸、炒、煎、炸等，溫度一般不會超過250°C。（Andrew Valdivia＠unsplash）

消委會拆解塗層致癌危機

至於「塗層會致癌」一說，消委會解釋，由於製造PTFE時，或會使用全氟辛酸（PFOA）及全氟辛烷磺酸（PFOS）。有動物研究顯示，PFOA及PFOS可能會損害肝臟、生殖功能及具致癌性。而國際癌症研究機構（IARC）亦將PFOA歸類為「或可能令人類患癌」的物質。由於PTFE易潔塗層中有機會殘留微量的PFOA或PFOS，因此才會產生易潔鑊塗層有機會致癌的說法。

由於PTFE易潔塗層中有機會殘留微量的PFOA或PFOS，因此才有「易潔鑊塗層有機會致癌」的說法。（sven-brandsma＠unsplash）

易潔鑊10大安全使用貼士

消委會分享了10大易潔鑊安全使用貼士，大家不妨參考一下。

1. 注意易潔鑊大小

若以電爐煮食，應盡量選用與爐頭大小相近的器皿；以氣體爐煮食的話，則應調節爐火至器皿底部邊緣的範圍內。

2. 首次使用前先清潔

首次使用前，應先用混和清潔劑的暖水，以海綿或碗布清洗易潔鑊。切勿用金屬刷或粗糙的百潔布洗擦，以免刮損塗層。

3. 慢火預熱

用慢火至中火預熱，切勿將食油過度加熱，以免釋出太多油煙甚至燒焦。

4. 勿把鑊乾燒

不要將空的易潔鑊放在爐火上乾燒。

5. 避免用太高溫煮食

易潔鑊如長期在高溫 （260°C以上） 下使用，易潔層可能會變色，及漸漸失去抗黏效能。為了延長易潔鑊的壽命，應盡量避免太高溫煮食。

6. 鑊鏟要揀啱

避免用尖銳的金屬鑊鏟或叉，宜用木、塑膠或矽膠製造的用具，如鑊鏟或筷子攪動食物。

7. 常抽氣

煮食時宜開抽油煙機或抽氣扇，保持廚房空氣流通。

8. 用後自然冷卻

用後不要立即向鑊注入冷水，以免因溫度急劇變化而變形。

9. 停用損壞的易潔鑊

雖然動物試驗中顯示，把剝落的易潔層連同食物吃下肚，不會造成影響，不過易潔層始終不是食物，故若易潔鑊的易潔層嚴重花損和剝落，便不宜再使用。

10. 避免在鑊面切剁食物

（全文完）

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