天文台料下周初跌穿9度　睡覺著襪保暖超錯　日本專家教5招禦寒保濕秘技

本港近日氣溫急降，天文台預料下周初市區溫度將跌穿10度。相信大家都有過這經驗，就是冬天手腳特別冰冷，有時候更可能會凍到睡不著。為了保持身體溫暖，很多人都會在睡前穿上襪子，但有日本節目就指出，此舉不但無法保暖，更反而會有反效果！除了體溫，皮膚乾燥亦是冬天另一煩惱，節目就邀請了專家從穿著、飲食、浸浴等不同方面，教授5招禦寒和保濕貼士，即看下文了解。

為了保持身體溫暖，很多人都會在睡前穿上襪子。（Unsplash圖片）

冬天禦寒保濕5大秘技

日本醫學節目《主治医が見つかる診療所》（主治醫師診所）引述問卷調查，指出日本女性在冬天的兩大煩惱為體寒及乾燥，並邀請了專家教授大家預防寒冷和乾燥的方法。可以下便是專家教授的5大禦寒保濕秘技：

禦寒保濕秘技｜【1】穿腰封保暖

專家表示，由於人體大部分內臟都處於腹部，因此穿上腰封能有助活化內臟、刺激血液循環，令身體暖和。而節目引述實驗結果顯示，穿上腰封30分鐘後，身體表面溫度明顯上升，整個上半身連帶小腿亦變得溫暖起來。

穿上腰封能有助活化內臟、刺激血液循環，令身體暖和。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

禦寒保濕秘技｜【2】睡覺穿襪套代替襪子

冬天手腳冰冷，不少人會在睡前穿上襪子保暖。但有醫生就指，此舉可能會有反效果。由於我們的身體在睡眠時，會從腳掌排汗幫助調節體溫，若穿了襪子睡覺，襪子便會吸收汗水，反而令腳掌變得更冷。

有醫生指睡前穿上襪子保暖可能會有反效果。（Unsplash圖片）

醫生就建議穿上襪套代替襪子，襪套既不會妨礙腳掌排汗，亦能為腳踝、小腿肌肉保暖，促進血液循環，令雙腿包括腳趾都能保暖。而經過節目組實測，穿了30分鐘襪套後，整隻腳的溫度明顯上升。

醫生建議穿上襪套代替襪子，既不會妨礙腳掌排汗，亦能為腳踝、小腿肌肉保暖，促進血液循環。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

禦寒保濕秘技｜【3】多吃蕎麥麵、糙米

此外，專家亦表示，人體需要燃燒食物去轉換成能量以提升體溫，而冬天時多吃陽性食物可以令身體保持溫暖。陽性食物其實就是指能令身體暖和起來的食物，例如糙米、紅蘿蔔、薑、味噌、醬油等。專家提到，我們體內轉化能量時，需要維他命和礦物質。以蕎麥麵和烏冬為例，蕎麥麵所含的的維他命和礦物質，比小麥粉高出4倍，礦物質鋅含量更高8倍，因此食蕎麥麵會更暖身。

冬天時多吃陽性食物可以令身體保持溫暖。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

陽性食物其實就是指能令身體暖和起來的食物。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

禦寒保濕秘技｜【4】浸全身浴

節目引述研究指，浸全身浴會令體溫升高，而沐浴後體溫下降情況亦較少出現。專門研究熱水浴的醫生表示，由於浸全身浴時，我們較多身體部分處在熱水中，能令較多熱力傳到身體，使體溫升高。而不過醫生提醒，為了防止血壓突然升高，建議長者和慢性病患者浸半身浴，避免對身體造成負荷。

浸全身浴會令體溫升高。（Unsplash圖片）

禦寒保濕秘技｜【5】注意保濕黃金時間

除了體溫，皮膚乾燥亦是冬天另一煩惱。節目上，有醫生分享到，日常保濕的黃金時間應在洗澡後的10分鐘內。他說我們洗澡時，皮膚的含水量會增加，但同時皮膚亦會流失保濕成分；而洗澡後10分鐘，皮膚的水分量就會回復到和洗澡前一樣的水平，所以應於洗澡後盡快進行保濕。

日常保濕的黃金時間應在洗澡後的10分鐘內。（《主治医が見つかる診療所》截圖）

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