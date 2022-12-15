一線搜查｜消委會14部高分5G手機　全部$4,000有找　小米／Samsung／Sony邊款抵玩？

消委會｜近年5G逐漸盛行，相信不少人都想趁著聖誕節、新年換新手機。不過該如何選擇？消委會測試了60款本地有售的4G及5G智能手機，當中包括三星Samsung、Sony、Oppo及小米等，發現部分樣本的拍照及拍片質素稍為遜色、電池表現差異頗大。以下14款為評分較高、價錢低於$4,000的5G手機，最平一部只需$1,799。

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消委會測試了60款本地有售的4G及5G智能手機。（freepik）

消委會測試60款4G、5G手機

消委會測試了60款本地有售的4G及5G智能手機，4G樣本的售價由$899至$10,988，而5G樣本的售價則由$1,799至$15,598不等。測試在歐洲的實驗室進行，而測試項目包括拍攝照片及影片功能、電池表現、耐用程度等。

測試項目包括拍攝照片及影片功能、電池表現、耐用程度等。（freepik）

4款iPhone14型號 拍照及拍片表現佳

消委會指出，各款手機樣本的拍照及拍片表現參差，以5G型號的表現普遍較為優勝。在拍照方面，「Apple」的4款iPhone14型號及「三星Samsung」Galaxy S22 Ultra的前、後鏡頭拍照質素俱佳。而拍片方面，亦是「Apple」的4款iPhone14型號表現較佳，以主鏡頭攝錄的影片流暢而畫質細緻，影像穩定，獲4.5分。

「Apple」的4款iPhone14型號，在拍照及拍片表現上，相對較佳。（Apple官網）

3款手機電量較持久

另外，各樣本的電池表現差距亦頗大，樣本充滿電後的平均可使用時間（續航力），由21.3至51.1小時不等。當中有3款電量較為持久，充滿電後均可使用超過45小時，包括「小米」Redmi Note 11 Pro 5G、「Sony」Xperia 10 IV及4G型號「小米」Redmi Note 11。

各樣本充滿電後的平均可使用時間，由21.3至51.1小時不等。（freepik）

消委會14部$4,000以下高分5G手機

如果預算有限，又想買一部整體表現不俗的手機，不妨考慮以下14款消委會總評獲4分以上、售價低於$4,000的5G型號手機。當中最便宜為小米 Poco M4 Pro 5G，只需$1,799，其電池表現及耐用程度均獲4分，性價比最高。

消委會高分5G手機｜1. Nothing Phone (1)

Nothing Phone (1)

消委會高分5G手機｜2. OnePlus Nord 2T 5G

OnePlus Nord 2T 5G

消委會高分5G手機｜3. 小米 Redmi Note 11 Pro 5G

小米 Redmi Note 11 Pro 5G

消委會高分5G手機｜4. Google Pixel 6a

Google Pixel 6a

消委會高分5G手機｜5. 小米 POCO X4 Pro 5G

小米 POCO X4 Pro 5G

消委會高分5G手機｜6. 小米12T

小米12T

消委會高分5G手機｜7. Motorola edge 30

Motorola edge 30

消委會高分5G手機｜8. OnePlus Nord CE 2 5G

OnePlus Nord CE 2 5G

消委會高分5G手機｜9. 三星Samsung Galaxy A53 5G

三星Samsung Galaxy A53 5G

消委會高分5G手機｜10. Motorola moto g82 5G

Motorola moto g82 5G

消委會高分5G手機｜11. Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8 5G

消委會高分5G手機｜12. 三星Samsung Galaxy A33 5G

三星Samsung Galaxy A33 5G

消委會高分5G手機｜13. Sony Xperia 10 IV

Sony Xperia 10 IV

消委會高分5G手機｜14. 小米 Poco M4 Pro 5G

小米 Poco M4 Pro 5G

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（全文完）