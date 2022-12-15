高級餐廳食魚生不適　以為胃酸倒流　照胃鏡驚見寄生蟲在游｜4類人食三文魚刺身高危

進食生冷食物要小心，特別是魚生刺身。有醫生在社交平台分享病例，指一名患者在日式餐廳進食魚生，一星期後感到不適，最初以為是胃酸倒流所致，結果照胃鏡發現長了寄生蟲。連醫生亦不禁表示「這輩子對生魚片都有陰影了」。

有醫生指一名患者在日式餐廳進食魚生，一星期後感到不適，結果發現體內有寄生蟲。（freepik）

台灣肝膽腸胃專科醫生吳文傑在Facebook上分享病例，題為「胃裡的青蛇，驚悚的假逆流」。吳醫生指，一名患者以為自己胃酸倒流向他求診，經查問後發現原來他十分喜歡吃魚生，並透露自己「上週才剛吃過高級餐廳」。

患者十分喜歡吃魚生，並透露自己上週才到過高級餐廳進食。（freepik）

吳醫生為患者安排照胃鏡，結果發現患者並非因為胃酸倒流而感到不適，而是其胃部出現寄生蟲。吳醫生形容寄生蟲仍然活跳跳，「頭埋在了胃裡，等著鑽到血管裡。」吳醫生推測是患者上星期吃了魚生所致，亦即是寄生蟲已在患者的體內存活一星期，「可以抵擋胃酸那麼多天算牠厲害」。

吳醫生形容寄生蟲仍然活跳跳，「頭埋在了胃裡，等著鑽到血管裡。」（吳文傑醫師的健康筆記＠FB）

不過由於吳醫生的醫院並沒有「殺蟲藥」，所以患者需要轉送至其他醫院進行治療。而吳醫生看到患者體內的寄生蟲，亦不禁表示「我應該這輩子對生魚片都有陰影了」。據悉在患者體內的寄生蟲為「海獸胃線蟲」，又名為「異尖線蟲」或「安尼線蟲」。

據悉在患者體內的寄生蟲為「海獸胃線蟲」。（吳文傑醫師的健康筆記＠FB）

進食未煮熟海魚 有機會感染寄生蟲

消委會曾引述香港大學李嘉誠醫學院微生物學系助理教授黃世賢指，食用未經徹底煮熟的海魚，有機會感染的寄生蟲，主要是海獸胃線蟲和某些品種的裂頭絛蟲。惟消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲，因為在顏色、氣味及味道等都不一定有異樣，除非寄生蟲大得單憑肉眼已可看見。

消費者未必可以憑魚或魚肉刺身的外觀判斷是否帶有寄生蟲。（freepik）

黃世賢又指，如感染海獸胃線蟲並影響胃部，患者會在進食後1至12小時內出現腹痛、嘔吐、或發燒等徵狀，部分人更可能出現皮疹。如影響小腸，患者則可能在5至7日後出現腹痛。

3大安全食用貼士

本港食安中心亦曾指出，進食生或未經煮熟而又含寄生蟲的海產有可能危害健康。在一些較為嚴重的個案，除了會引致腹瀉和腹部不適外，一些寄生蟲甚至有可能進入患者的重要器官，例如肺部，從而引起嚴重併發症。

一些寄生蟲甚至有可能進入患者的重要器官，例如肺部，從而引起嚴重併發症。（freepik）

食安中心就此列出3大安全食用貼士：

1. 將供生吃的魚類在-20°C或以下冷凍7天；或在-35°C冷凍約20小時，以消滅寄生蟲。

2. 傳統的醃製和冷熏都不足以消滅寄生蟲，在特定條件下進行冷凍和加熱才能有效消滅寄生蟲。

3. 避免進食生或未經煮熟的魚，特別是高危一族，包括長者、幼童、孕婦和免疫系統較弱的人士。

（全文完）