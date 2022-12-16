消委會拆解漱口水8大迷思　有酒精成份會致癌？愈辣愈有效？誤吞會中毒？1類人不宜使用

漱口水有用嗎？不少漱口水產品聲稱具殺菌及除口氣效果，很多注重口腔衞生的人，除了早晚刷牙，更會使用漱口水。消委會日前測試了市面上32款漱口水產品，包括：李施德林、Oral-B及NONIO等，同時拆解使用漱口水的8大迷思，包括漱口水是否愈辣愈有效、可否代替刷牙等，即睇下文了解。

很多注重口腔衞生的人，除了早晚刷牙，更會使用漱口水。（資料圖片）

漱口水8種常見成分

不少漱口水產品含有多種配方，聲稱具殺菌及除口氣效果，又能預防牙周病、蛀牙、口臭等。消委會測試了市面上32款漱口水產品，並列出8種較常見的有效成分和主要效用，包括：精油、西吡氯銨、氯己定、聚維酮碘、氟化物、羥基磷灰石、鋅鹽及過氧化氫，大家不妨參考一下，再按個人需要而購買。

消委會測試了市面上32款漱口水產品，並列出8種較常見的有效成分。（消委會）

拆解漱口水8大迷思

漱口水雖然為十分普遍的牙齒護理產品，不過又是否人人都適合使用、用得正確？消委會就此拆解使用漱口水的8大迷思。

漱口水迷思1. 漱口水可以代替刷牙？

香港牙醫學會代表陳慧玲醫生指出，最好兼最有效的清潔牙齒方法，是使用正確的方法刷牙，並且配合牙線及牙縫刷一起使用，因附在牙齒表面的牙菌膜，只能以牙刷及牙線清除，若單靠漱口水並不能徹底清除，所以漱口水並不可以代替刷牙。

漱口水並不可以代替刷牙，因附在牙齒表面的牙菌膜，只能以牙刷及牙線清除。（freepik）

漱口水迷思2. 漱口水愈辣愈好？

有些人認為刺激感較為強烈的漱口水，其殺菌效能更高。不過消委會指出，漱口水的刺激感與其殺菌效能並無直接關係，而是視乎漱口水配方裡面的成分。

漱口水的刺激感與其殺菌效能並無直接關係。（Towfiqu barbhuiya＠unsplash）

而在是次消委會測試中，大部分樣本的刺激度屬於溫和至適中的水平，只有「李施德林」和「MONDAHMIN」的刺激度相對較高。

漱口水迷思3. 漱口水的殺菌能力愈高愈好？

香港牙醫學會代表陳慧玲醫生指出，一般符合規格的漱口水都不會對牙齒及口腔造成不良影響，但亦不應盲目追求漱口水的殺菌效果。因蛀牙及牙周病等口腔疾病的成因，亦與其他因素有關，要保持牙齒及口腔健康，最理想做法為定期約見牙醫檢查。

要保持牙齒及口腔健康，最好是定期約見牙醫檢查。（freepik）

漱口水迷思4. 人人都適合使用漱口水嗎？

衞生署不建議6歲以下的兒童使用漱口水，因兒童未必可以良好協調口腔及喉嚨的肌肉，在使用漱口水時，或有機會誤吞大量漱口水，造成危險。若兒童有需要使用漱口水，亦應該在成人監督下使用。

衞生署不建議6歲以下的兒童使用漱口水。（freepik）

漱口水迷思5. 含有酒精的漱口水，會增加患癌風險？

市面上有不少漱口水都含有酒精成分，有人擔心會有患上口腔癌的潛在風險。不過根據最新的科學研究指出，漱口水內的酒精成分與患上口腔癌並無直接的關係。但要注意，若有患上口腔癌風險的高危人士，例如有長期吸煙或飲酒習慣的人，可考慮避免使用含有酒精成分的漱口水。

長期吸煙或飲酒習慣的人，可考慮避免使用含有酒精成分的漱口水。（freepik）

漱口水迷思6. 配戴假牙人士可以用漱口水來保持口腔健康嗎？

一般而言，完全缺牙的人士不一定需要使用漱口水。若有配戴假牙的人士，則應保持假牙的清潔。因為牙菌膜會黏附在假牙的表面，所以每晚睡覺前必須把假牙除下並加以清洗。若想進一步確保口腔健康，可考慮每日用紗布沾上開水，清潔牙肉的部分，並檢查牙肉有沒有發炎紅腫或其他問題。

若有配戴假牙的人士，每晚睡覺前必須把假牙除下並加以清洗。（freepik）

漱口水迷思7. 假牙可以浸於漱口水清潔嗎？

由於漱口水內的成分有機會與假牙的物料產生化學反應，若將假牙長時間浸於漱口水中，有機會令假牙變形、褪色或銹蝕。如要清潔假牙，可以使用牙刷配合洗潔精作清洗，另外市面上店有假牙專用的清潔片，其成分一般較為適合用於假牙。

如要清潔假牙，可以使用牙刷配合洗潔精作清洗。（freepik）

漱口水迷思8. 誤吞漱口水應如何處理？

任何情況下都應該避免吞入漱口水，若少量吞入未必會引起嚴重反應，但大量吞入漱口水可能會引起暈眩、反胃、腹瀉，情況嚴重更可能會出現呼吸困難或昏迷。如不慎吞入漱口水，切勿胡亂飲用任何「中和劑」。一般吞入漱口水引起的胃部不適，都會在短時間內減退，若不適情況持續或出現嚴重反應，應盡快求醫。

如不慎吞入漱口水，切勿胡亂飲用任何「中和劑」。（freepik）

（全文完）