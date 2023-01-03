東京5大必吃美食　100円超大份拖羅＋目黑柚子鹽拉麵＋銀座百年麵包店｜日圓5算攻略

東京有什麼必食推介？由陳約臨（Kelly）主持的免費電視77台HOY TV節目《日圓5算攻略 東京篇》，第6集介紹了東京多間人氣食店，有打卡必去的小豬Cafe、超人氣冬甩及平價隱世居酒屋等，當中最吸引必定是只需100円，即是大約5元港幣，便能吃到超大份拖羅。會去東京的朋友，一定不能錯過！

《日圓5算攻略 東京篇》第6集介紹了東京多間人氣食店，當中最吸引必定是100円吃到超大份拖羅。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

東京必去｜1. 小豬Cafe．Pignic Cafe

這間小豬Cafe位於目黑區，由地鐵站出發需時15分鐘。Cafe內有很多不同顏色的小豬，其中最重的豬有15公斤，相當有份量！店內的小豬十分熱情，看到客人坐下便會立刻衝過去客人的大腿，所以基於衛生問題，進入Cafe時，店家會給客人一張毯子蓋著雙腳，以免小豬的口水會滴到客人的衣服或褲子上。

這間小豬Cafe位於目黑區，內有很多不同顏色的小豬。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

店內的小豬十分熱情，看到客人坐下便會立刻衝過去客人的大腿。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

小豬Cafe不但可以與小豬近距離接觸互動，更能坐下吃甜品、喝咖啡，有30分鐘或60分鐘時段選擇，每位連飲品收費2310円（約港幣$127）。小豬Cafe採取預約制，如果大家都想和小豬玩耍，記得要事先在網上預約。

小豬Cafe不但可以與小豬近距離接觸互動，更能坐下吃甜品、喝咖啡。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

【Pignic Cafe】

地址：涉谷區富谷1-17-3

價錢：約HKD$127／位（連飲品）

東京必去｜2. 超人氣冬甩．I’m donut ?

目黑區有一間超人氣冬甩店，幾乎任何時候都大排長龍。冬甩有多款口味，例如：原味、朱古力、檸檬及開心果等。有選擇困難症的人，不用擔心，因冬甩店會預先派發附有英文對照的「落單紙」，客人可以在排隊等候期間選定食物，亦不怕語言不通影響選購。

冬甩店會預先派發附有英文對照的「落單紙」。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

冬甩有多款口味，例如：原味、朱古力、檸檬及開心果等。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

原味：外層包裹著糖霜，裏面柔軟又有彈性，有少少像麻薯的口感

朱古力：冬甩上面有一層硬朱古力，口感鬆脆，不會過份甜膩

開心果：裏面有開心果的餡料，充斥著十分香濃的堅果和奶香味

開心果冬甩裏面有開心果的餡料，充斥著十分香濃的堅果和奶香味。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

【I’m donut ?】

地址：上目黑1丁目22-10

價錢：原味（約HKD$12）／朱古力（約HKD$18）／開心果（約HKD$23）

東京必去｜3. 人氣柚子拉麵．AFURI

去日本當然少不了吃拉麵。這間位於目黑區的拉麵店，最出名是柚子味拉麵，雖然在香港亦有分店，但遠不及在日本抵食。店內有不少選擇，例如拉麵的叉燒可以選擇豬肉或慢煮雞肉，而除了拉麵，亦有沾麵，如是素食者亦可以選擇野菜拉麵，另外更有蒟蒻細麵，怕肥人士必點！

這間拉麵店雖然在香港亦有分店，但遠不及在日本抵食。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

AFURI拉麵店，最出名是柚子味拉麵。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

拉麵的叉燒可以選擇豬肉或慢煮雞肉。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

【AFURI】

地址：上目黑1丁目23-1

價錢：柚子鹽拉麵（約HKD$65）

東京必去｜4. 平價隱世居酒屋．中落ち百円の店

位於高円寺的平價居酒屋，每樣食物都非常抵食。當中最吸引的必定是100円（約港幣$5.5）便能吃到像整座山高的拖羅，絕對是每枱客人必點！不過要注意，居酒屋規定每枱客人只能點1次，第2次點的話，則為799円（約港幣$45）。

位於高円寺的平價居酒屋，最吸引是100円便能吃到像整座山高的拖羅。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

100円拖羅，絕對是每枱客人必點。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

除了拖羅，吞拿魚魚蓉亦只需100円（約港幣$5.5），十分抵吃。另外亦有清酒煮蜆、炸吞拿魚等。居酒屋以本地客人為多，大家不要錯過這間隱世平價居酒屋了。

清酒煮蜆，約HKD$33。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

炸吞拿魚，約HKD$41。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

【中落ち百円の店】

地址：高圓寺南3丁目67-1

價錢：拖羅（約HKD$5.5）／吞拿魚魚蓉（約HKD$5.5）／清酒煮蜆（約HKD$33）／炸吞拿魚（約HKD$41）

東京必去｜5. 百年老店紅豆包．銀座木村家

銀座有一間十分出名的紅豆包店，店內的紅豆包大有來頭，以前是獻給明治天皇享用，不論是本地人或是遊客都會特意前來購買。店內的麵包有2款選擇，想買新鮮出爐的便要排隊，如不想排隊，則可選擇一袋三個預先包裝好的。而除了紅豆包，店內亦有售其他西式麵包，全店一共有約130款麵包，喜歡吃麵包的人必去！

銀座有一間十分出名的紅豆包店，全店一共有約130款麵包。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

不論是本地人或是遊客都會特意前來購買。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

紅豆包大有來頭，以前是獻給明治天皇享用。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

銀座有一間紅豆包店，十分受歡迎。（《日圓5算攻略 東京篇》截圖）

【銀座木村家】

地址：東京都中央區銀座4丁目5-7

價錢：櫻花紅豆包（約HKD$11）／黑芝麻包（約HKD$13）／芝士忌廉包（約HKD$13）

（全文完）

免費電視77台《日圓5算攻略 東京篇》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：21:00-21:25

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