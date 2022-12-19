一線搜查｜影片瘋傳尖沙咀凍到落雪？原來香港有4次落雪記錄｜附天文台回應

天文台昨日（12月18日）錄得最低溫度9.4度，創今年入冬以來新低溫紀錄。而網上就流傳一段影片，有市民在尖沙咀拍攝到疑似下雪，影片所見，天空緩緩飄落著小白點，就像飄雪一樣，引起網民討論，但有人就認為香港冬天不夠凍，根本不可能下雪。天文台回覆《一線搜查》查詢時，分析近日本港下雪的機會有多高。

有市民在尖沙咀拍攝到疑似下雪。（FB專頁＠屯門友）

尖沙咀凍到落雪？

有網民星期日（12月18日）在Facebook專頁「屯門友」發布了一則短片，並寫道：「凌晨尖沙咀落雪？唔知真定假呢？」拍攝地點為尖沙咀美麗華廣場二期對出，當時天空中緩緩飄落著疑似雪花的小白點，而市民都撐着雨傘，像是在遮擋降雪，難道香港真的凍到局部地區性落雪？

片中所見當時天空中緩緩飄落著疑似雪花的小白點。（FB專頁＠屯門友）

市民都撐着雨傘，像是在遮擋降雪。（FB專頁＠屯門友）

網民：唔好咁多FF啦

不少網民認為香港不可能下雪：「唔好咁多FF啦…0度都未接近…好難啦」、「而家凍極都係約10度，咁嘅溫度點會有雪？」；亦有人質疑雪花不是長這樣，估計只是商場聖誕活動，更理性分析若是真雪，新聞和天文台早已作出報告和回應，不過亦大讚「萬天飄雪」充滿冬天感覺。

天文台：下雪須合乎2大條件

天文台科學主任羅曉輝回覆《一線搜查》查詢時表示，有留意到相關網上影片，但他指如果要下雪，基本要符合2大條件。第一，氣溫要夠低，近乎接近冰點；第二，大氣中的水氣要夠濕，兩者並存才有機會出現降雪。他表示，天文台於12月17日錄得最低溫度為11.8度，12月18日則為9.4度，以這兩天的氣候條件較難下雪。

網民紛紛認為香港不可能下雪。（FB專頁＠屯門友）

香港會下雪嗎？

位於亞熱帶地區的香港看似不可能下雪，但天文台節目《氣象冷知識》提到，原來香港都曾經歷過「白色奇遇」。據天文台資料顯示，由1948年至今就曾錄到4次香港下雪記錄，分別為1967年2月2日（哥連臣角懲教所）、1967年12月13日（大帽山近山頂）、1971年1月29日（大帽山近山頂）、1975年12月14日（大帽山近山頂）。資料所見，香港下雪記錄中，3次都為零上溫度，只有1975年的當時溫度低於0度。

香港由1948年至今曾錄到4次下雪記錄，（《氣象冷知識》截圖）

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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