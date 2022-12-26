便秘｜狂食菜都無用！醫生拆解5大便秘原因　農藥、抗生素吃太多有關｜附4招預防

大家有沒有經歷過便秘？排便次數一週少於3次，糞便太硬／太小等情況都屬於便秘。而一般來說，最常聽到的改善方法都是多吃高纖維食物，例如蔬菜、水果和穀物。但為甚麼有些人卻吃極都沒有用？台灣醫師提到有5個原因，例如不夠水、吃太多抗生素和農藥等，都會令我們出現排便困難，即看下文了解。

排便次數一週少於3次，糞便太硬／太小等情況都屬於便秘。（Unsplash圖片）

便秘影響情緒和食慾

台灣家醫科醫師李思賢在其Facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」指，便秘的定義是指排便次數變少或排便困難的情況。一個禮拜排便次數少於三次，或有其他排便問題像是疼痛、肛裂都可以稱為便秘。李思賢說便秘是臨床上最常見，同時最難處理的病症。若無法正常排便，大便會我們在體內「腐爛」、製造有毒物質，不只影響情緒和食慾，還會間接影響我們的其他健康。

若無法正常排便，大便會我們在體內「腐爛」、製造有毒物質（istock圖片）

5個原因致便秘

由於大便有7成都是腸內菌的屍體，而腸內菌吃的是纖維，因此想要改善便秘問題，最常的建議就是多吃纖維。可是有些人卻吃極都沒有用，李思賢就歸納了以下5個原因：

便秘原因｜【1】脫水

即使有攝取足夠纖維，若一天的水喝不夠還是很大可能會便秘。而要改善這問題，基本上多喝包括茶和咖啡在內的水分便可。

若一天的水喝不夠還是會便秘。（Unsplash圖片）

便秘原因｜【2】吃太多抗生素和農藥

李思賢說，抗生素不只是指醫師處方的藥物，還包括食物中的抗生素。由於抗生素會隨著食物鏈累積並進入其體內，而腸內菌本身也是細菌，可能會被抗生素和農藥殺死腸內菌數量，導致便秘。

抗生素不只是指醫師處方的藥物，還包括食物中的抗生素。（Unsplash圖片）

便秘原因｜【3】腸內菌數量太少

腸內菌數量太少時，會使我們無法排出正常健康的大便，這樣可能需要補充益生菌、多吃發酵食物改善。

腸內菌數量太少時，會使我們無法排出正常健康的大便。（Unsplash圖片）

便秘原因｜【4】正在改變飲食習慣

李思賢解釋，無論是哪種飲食轉換，當腸道菌沒有得到「習慣」的食物，就可能導致便秘。經過「轉變期」直到腸道適應新的飲食習慣，排便就會恢復正常，但過程可能需要一個月以上，他建議可以使用一些軟便劑幫助。

當腸道菌沒有得到「習慣」的食物，就可能導致便秘。（Unsplash圖片）

便秘原因｜【5】壓力過大

太大的壓力亦會抑制腸道蠕動，建議可以通過瑜珈、冥想、桑拿和呼吸練習等活動，適度地緩解緊繃情緒。

太大的壓力亦會抑制腸道蠕動。（Unsplash圖片）

4招預防便秘

要有效預防便秘，香港衛生防護中心提出以下4招：

多吃高纖維質的食物，每天要吃3至4份（6-8両）或以上的蔬菜、2至3份水果（如橙、雪梨等）；另外亦可選擇高纖維的穀物類食物，如麥包、麥皮、紅米飯等。

確保每日攝取要足夠的流質，例如開水、清湯、果汁。

為協助腸臟蠕動，每天應進行適量運動。

嘗試養成定時大便的習慣，並作息定時。建議可在早上起來先喝水以增加便意，或在早餐後上廁。

（全文完）