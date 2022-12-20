30歲港男泰式按摩被lock頸　疑令頸動脈撕裂致單眼失明　醫生：隨時永久殘障

香港人生活繁忙，不少人都喜歡趁放假時按摩放鬆一下。有醫生就分享到，一名男子到曼谷旅行做泰式按摩，期間被技師「lock頸」，疑因突然的扭動，令他「chok親」頸部，出現頭暈頭痛等症狀。患者當時並不以為然，回港後就醫卻發現出現中風病徵、頸動脈撕裂，更導致一邊眼睛失明。醫生警告頸動脈撕裂處理不好，除了引致失明，更會導致嚴重中風及永久殘障。

香港人生活繁忙，不少人都喜歡趁放假時按摩放鬆一下。（Unsplash圖片）

按摩「chok親」致單邊眼睛失明

腦神經外科專科醫生黃秉康於其Facebook專頁分享個案，一名30歲男子到曼谷旅行做泰式按摩期間被技師lock頸，懷疑因為此突然的扭動，令他「chok親」頸部並出現頭暈頭痛等症狀。患者當時並不以為然，相隔7日回港後才就醫。經醫生檢查後，發現他出現中風病症例如頭痛、頸痛，而頸動脈撕裂產生出的血塊，堆積在視網膜底下血管，導致男子一邊眼睛失明。

男子到曼谷旅行做泰式按摩期間被技師lock頸，懷疑「chok親」頸部並出現頭暈頭痛等症狀。（istock圖片）

頸部創傷引致血管撕裂

黃秉康醫生解釋，頸動脈撕裂是指血管丙膜撕開，血液漏到血管壁，令血液出現繞流及產生血塊。嚴重時頸血管更可能完全阻塞，遵致腦部出現大型的缺血性中風。而大部分頸血管撕裂都是由頸部創傷所致，例如打高爾夫球揮桿時過分轉動頸部、做瑜伽或按摩時過度扭頸、長期用肩膊及耳朵夾實電話等。

頸動脈撕裂是指血管丙膜撕開，血液漏到血管壁，令血液出現繞流及產生血塊。（FB專頁＠黃秉康醫生 Dr Derek Wong）

嚴重可致永久殘障

黃秉康醫生指，頸動脈撕裂引起的病徵未必會即時顯現，患者初期可能只有輕微頭痛和頸痛，可能於數天／數星期後才出現單邊眼睛視力下降、暈眩、半邊身無力或麻痹、口齒不清、小中風等症狀。他警告，頸動脈撕裂創傷或許看似輕微，但若處理不好，可引致失明、嚴重中風及永久殘障。

頸動脈撕裂創傷若處理不好，可引致失明、嚴重中風及永久殘障。（Unsplash圖片）

醫生：避免突然的急速扭動

黃秉康醫生建議大家盡量避免突然的急速扭動，例如按摩時應避免「lock頸」或用力按壓的情況，以免因按摩技師手勢不好引致頸部創傷。此外，他亦提到滑雪時突然落地、游船河跳水等行為，都可能令頸部受到劇烈衝擊，引致頸動脈撕裂。頸動脈撕裂初期可以靠藥物治療，因此他呼籲若創傷後出現病徵應盡快求醫，以免錯過治療的黃金時間。

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