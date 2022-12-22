一線搜查｜洗衣機長期不清理污糟過馬桶？消委會教8招正確清潔　一種衣物令大腸桿菌激增！　

洗衣機｜經常使用洗衣機清洗衣服，但你有沒有定期清潔洗衣機？美國亞利桑那大學（University of Arizona）一份研究指出，有一種衣物經洗衣機清洗後，竟會增生出約1億個大腸桿菌，含菌超標程度比馬桶更嚴重！因此定期而且正確地清潔洗衣機非常重要，《一線搜查》為你整理了消委會8個清潔洗衣機正確方法。

我們經常使用洗衣機清洗衣服，但你有沒有定期清潔洗衣機？（Unsplash圖片）

內衣褲洗後生1億大腸桿菌

綜合外媒引述美國亞利桑那大學一份研究，原來洗衣機在清洗內衣褲後，細菌含量超標程度甚至馬桶更加污糟。負責研究的微生物學教授Charles Gerb指，一件內褲中大約有 0.1克糞便，而洗衣機每次清洗內衣褲後會大約有1億個大腸桿菌，而這些細菌更會通過清洗過程轉移到下一批衣物中。長期不清洗洗衣機，細菌含量更高達70多萬，足足比馬桶多530倍！

洗衣機每次清洗內衣褲後會大約有1億個大腸桿菌。（Unsplash圖片）

洗衣機易成細菌溫床

消委會曾提到，日常使用洗衣機清洗衣物會殘留水垢（limescale）、衣物纖維、毛髮和皮膚碎屑，甚至洗衣劑殘餘在洗衣機內，並黏附在洗衣槽壁。而洗衣機的潮濕環境容易成為細菌和霉菌的溫床，使洗衣槽發出異味，洗後的衣物更會沾上這些微生物。為減少細菌，我們應正確清潔洗衣機。

8招正確清潔洗衣機

正確清潔洗衣機｜【1】每月定期清潔

消委會引述洗衣機代理商指，洗衣機最好每月定期清潔。若使用洗衣機次數頻密，例如每日都會開機的話，就要加密洗機次數。

洗衣機最好每月定期清潔。（Unsplash圖片）

正確清潔洗衣機｜【2】利用洗衣機熱水程序

消委會表示，部分洗衣機型號備有熱水程序，定期以熱水程序空機清洗洗衣槽，可達致清潔、減少異味和積聚的殘餘物的效果。

定期以熱水程序空機清洗洗衣槽（Unsplash圖片）

正確清潔洗衣機｜【3】正確使用洗衣機清潔劑

先將清潔劑加入洗衣機後運作數分鐘，確保清潔劑完全溶解和混和，之後可停機讓清潔劑溶液浸泡洗衣槽一段時間，最後再以一般洗衣模式清洗一次便可。

正確使用洗衣機清潔劑（Unsplash圖片）

正確清潔洗衣機｜【4】注意洗衣機清潔劑分量

洗衣機清潔劑的用量須按產品說明、洗衣機容量和洗衣槽的清潔程度調節，容量較大或洗衣槽較骯髒的，則要用上較多清潔劑。部分產品更建議使用溫水溶解清潔劑，浸泡洗衣槽，以提高清潔劑的清潔效能。

洗衣機清潔劑的用量須按產品說明、洗衣機容量和洗衣槽的清潔程度調節。（Unsplash圖片）

正確清潔洗衣機｜【5】注意浸泡時間

消委會特別提醒浸泡時間應視乎產品的成分和配方，使用前應先瞭解產品資料，以免因浸泡過久而損壞機件。

正確清潔洗衣機｜【6】用白醋去除水垢和洗衣劑殘餘

此外，消委會亦建議使用白醋，作為既環保又便宜的天然清潔劑。於注水後將一瓶白醋倒入洗衣機內，浸泡1小時，再以一般模式運作一週期，就可以達到清潔洗衣槽的效果，去除黏附內壁的水垢和洗衣劑殘餘。

消委會亦建議使用白醋，作為既環保又便宜的天然清潔劑。（Amazon圖片）

正確清潔洗衣機｜【7】勿忽略塑膠封邊！

每次洗衣後都應使用軟布擦乾機門的塑膠封邊，並打開機門待風乾。若發現塑膠封邊有霉菌黑點，可以使用沾有酒精／稀釋漂白水的布或舊牙刷輕力抹擦。如情況未有改善，應考慮請洗衣機代理商協助更換封邊。

每次洗衣後都應使用軟布擦乾機門的塑膠封邊，並打開機門待風乾。（Unsplash圖片）

正確清潔洗衣機｜【8】謹記打開機門通風

最後，每次清洗洗衣機後謹記要打開機門通風，令洗衣機內膽保持乾爽，減低滋生霉菌的機會。

（全文完）

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