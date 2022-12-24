首爾梨大、新村酒店10間推介　3分鐘到車站＋私人按摩浴缸＋有廚房＋親子友善

梨大、新村酒店2023｜首爾多間大學商區都是購物熱點，除了弘大、建大，新村梨大亦是旅客必到的購物天堂。從平價服飾、街頭小食、到網紅咖啡店，新村梨大都一應俱全。《有線生活》為大家精選了新村、梨大酒店10間，全部CP值超高，部分設私人按摩浴缸的套房、還有親子友善酒店，全部都距離地鐵站5分鐘路程內，最平只需84港元！正計劃到首爾旅遊的你快點收藏起來吧！

🇰🇷更多韓國住宿推介：

首爾21間超近地鐵酒店👍🏻最快30秒行到明洞、弘大🤩

14間首爾2022新開酒店👍🏻超近明洞、弘大之餘，房內更設私人泳池🤩

首爾9間風呂酒店👍🏻浸溫泉無需去偏遠郊區，明洞、江南都有，房內歎奢華私人浴池🤩

除了弘大、建大，新村梨大亦是旅客必到的購物天堂。（Unsplash圖片）

新村梨大10間超值住宿

目錄：

Cozybox民宿（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【1】Cozybox民宿（Cozybox Guesthouse）－提供韓式飯卷、拉麵等簡便早餐

Cozybox民宿就在梨大旁邊，亦鄰近新村商圈，對遊客來說位置非常便利。民宿提供二人房、三人房等。二人房提供2張單人床，三人房有三張床和一張小沙發，房間非常明亮，二人房一晚只需289港元起，人均144.5！民宿更會為住客提供韓式飯卷、拉麵等簡便早餐。

查看Cozybox民宿優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

民宿提供二人房、三人房等（Agoda圖片）

二人房一晚只需289港元起。（Agoda圖片）

Cozybox民宿（코지박스 게스트하우스）

地址：首爾 西大門區 梨花女大7街 48｜서울 서대문구 이화여대7길 48

交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 1號出口 步行約5分鐘

立即預訂Cozybox民宿優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

新村Ever 8服務式公寓（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【2】新村Ever 8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）－親子友善酒店式公寓

新村Ever 8服務式公寓是一家酒店式公寓，提供標準雙人房、豪華雙人房、家庭房、甚至單人房。所有房間都能供一名未滿8歲小童免費同住，一晚由599港元起。房間的窗口很大，採光度高，而由於是酒店式公寓，所有房間都配置簡易煮食用具、洗衣機，還有電視和餐桌等，適合攜有小童的家庭。

查看新村Ever8服務式公寓優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

提供標準雙人房、豪華雙人房、家庭房、甚至單人房。（Agoda圖片）

所有房間都能供一名未滿8歲小童免費同住。（Agoda圖片）

房間的窗口很大，採光度高（Agoda圖片）

所有房間都配置簡易煮食用具、洗衣機，還有電視和餐桌等。（Agoda圖片）

新村Ever 8服務式公寓（에버에잇 레지던스）

地址：首爾 西大門區 大賢洞 104-5｜서울특별시 서대문구 대현동 104-5

交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 1號出口 步行約5分鐘

立即預訂新村Ever8服務式公寓優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

Wegoinn Hostel（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【3】Wegoinn Hostel－性格比高經濟型酒店

Wegoinn Hostel是一家經濟型的酒店，不管是地理位置和價錢，性格比都很高。提供碌架床二人房、大床房、三人房、四人房等房型。房間裝修以簡約木色系為主，感覺舒服又乾淨。價錢方面，碌架床二人房一晚220港元起，大床房每晚也只需264港元起，人均132港元，非常適合窮遊人士！而酒店大樓內更有一家自家開設的咖啡店和酒吧，住客結束一天行程後可以去放鬆一下。

查看Wegoinn Hostel優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

不管是地理位置和價錢，性格比都很高。（Agoda圖片）

提供碌架床二人房、大床房、三人房、四人房等房型。（Agoda圖片）

感覺舒服又乾淨（Agoda圖片）

酒店大樓內更有一家自家開設的咖啡店和酒吧。（Agoda圖片）

Wegoinn Hostel（위고인호스텔）

地址：首爾 西大門區 新村路 141 1樓｜서울 서대문구 신촌로 141 1층

交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 1號出口 步行約5分鐘

立即預訂Wegoinn Hostel優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

梨大首爾大旅館（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【4】梨大首爾大旅館（Seoul Grand Hostel EWHA Univ.）－簡潔經濟旅館

梨大首爾大旅館也是一家比較經濟的旅館，房間都比較簡潔，有分私人衛浴和共用的房間，衛浴都是韓國常見的乾濕混合型。旅館設有一個寬闊且乾淨的公用廚房，住客可以在這裡炮製早餐，或享用旅館準備的簡便早餐。

查看梨大首爾大旅館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

梨大首爾大旅館是一家比較經濟的旅館。（Agoda圖片）

房間都比較簡潔（Agoda圖片）

有分私人衛浴和共用的房間（Agoda圖片）

旅館設有一個寬闊且乾淨的公用廚房。（Agoda圖片）

梨大首爾大旅館（서울 그랜드 호스텔 이대）

地址：首爾 西大門區 新村路 155 7樓｜서울 서대문구 신촌로 155 7층

交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 1號出口 步行約3分鐘

立即預訂梨大首爾大旅館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

梨大新村H大道酒店（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【5】梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷

梨大新村H大道酒店距離梨大站不到4分鐘路程，酒店提供經濟雙人房、豪華雙人房等，房間採用白色為主，採光度都不錯，浴室更有浴缸，每晚只需387港元起，人均193.5。名種房型中，天台套房非常特別！套房配有圓形浴缸，房間內有樓梯可以到達天台。天台設置了一個仿露營的營地帳篷並備有露營用具，住客可以既體驗市區的繁榮，又可以感受露營氣氛，一晚價錢由940港元起，人均470！

查看梨大新村H大道酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

距離梨大站不到4分鐘路程（Agoda圖片）

酒店提供經濟雙人房、豪華雙人房等（Agoda圖片）

房間採用白色為主（Agoda圖片）

名種房型中，天台套房非常特別！（Agoda圖片）

套房配有圓形浴缸（Agoda圖片）

梨大新村H大道酒店（에이치에비뉴 호텔 이대）

地址：首爾 西大門區 新村路 152｜서울 마포구 신촌로 152

交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 6號出口 步行約4分鐘

立即預訂梨大新村H大道酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

新村前星（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【6】新村前星（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池

新村前星鄰近新村站，提供豪華房、套房等不同房型，房間非常寬敞和光亮，全部都有提供浴缸，部分房間更提供私人浴池！價錢方面一晚只需446港元起，雖然沒有甚麼打卡泳池等設施，勝在房間大卻又不貴，CP值超高。

查看新村前星優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

提供豪華房、套房等不同房型（Agoda圖片）

價錢方面一晚只需446港元起。（Agoda圖片）

房間非常寬敞和光亮（Agoda圖片）

全部都有提供浴缸（Agoda圖片）

部分房間更提供私人浴池！（Agoda圖片）

新村前星酒店（신촌 포레스타）

地址：首爾 西大門區 延世路4街 16｜서울 서대문구 연세로4길 16

交通：地鐵2號線 新村站 3號出口 步行約5分鐘

立即預訂新村前星優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

九星酒店（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【7】九星酒店（Nine Star Hotel）－特色設計房間裝修

九星酒店提供不同房型，每間房間的裝修都非常具有特色，例如復古紅磚設計、色彩繽紛，而標準雙人房可供2位成人和2位未滿8歲小童免費入住，一晚由596港元起，一家四口入住人均只需149港元！

查看九星酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

酒店提供不同房型（Agoda圖片）

每間房間的裝修都非常具有特色（Agoda圖片）

九星酒店（나인스타 호텔）

地址：首爾 西大門區 延世路2나街 7｜서울 서대문구 연세로2나길 7

交通：地鐵2號線 新村站 4號出口 步行約3分鐘

立即預訂九星酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

新村Y酒店（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【8】新村Y酒店（Shinchon Y Hotel）－距離車站僅5分鐘

新村Y酒店提供標準雙人房、頂級房、套房等房型，普通雙人房價錢由492港元起，若一班好友去旅行，可以入住套房。套房設置了2張雙人床和1張特大床，還有淋浴間和浴缸，一晚價錢由1,370港元起，4人入住人均342.5港元。

查看新村Y酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】

新村Y酒店提供標準雙人房、頂級房、套房等房型。（Agoda圖片）

普通雙人房價錢由492港元起。（Agoda圖片）

套房設置了2張雙人床和1張特大床。（Agoda圖片）

新村Y酒店（신촌 Y호텔）

地址：首爾 麻浦區 西江路20街 24｜서울 마포구 서강로20길 24

交通：地鐵2號線 新村站 6號出口 步行約5分鐘

立即預訂新村Y酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】

彼得貓酒店新村（弘大店）（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【9】彼得貓酒店新村（弘大店）（Petercat Hotel Sinchon (Hongdae)）－每晚人均只需84港元！

彼得貓酒店新村（弘大店）距離新村站不到5分鐘路程，提供雙人或三人房，三人房內有一張雙人床及一張單人床，可供3位成人和2位未滿6歲小童免費同住，一晚房價由253港元起，3名成人人均只需84港元便可入住，非常超值！酒店亦提供天台公共空間，住客可以在那裡欣賞風景。

查看彼得貓酒店新村（弘大店）優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

提供雙人或三人房（Agoda圖片）

三人房內有一張雙人床及一張單人床。（Agoda圖片）

一晚房價由253港元起。（Agoda圖片）

酒店亦提供天台公共空間，住客可以在那裡欣賞風景。（Agoda圖片）

彼得貓酒店新村（弘大店）（피터캣호텔）

地址：首爾 麻浦區 白凡路2街 21｜서울 마포구 백범로2길 21

交通：地鐵2號線 新村站 6號出口 步行約5分鐘

立即預訂彼得貓酒店新村（弘大店）優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

S酒店 新村（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【10】S酒店 新村（Hotel S Shinchon）－VIP房有私人按摩浴缸

新村的S酒店位置便利，所有房型內均附有Disney+、Netflix、TVing等付費頻道，即使晚上睡不著都不怕悶。房間非常寬敞，普通2人房一晚由253港元起，擁有私人按摩浴缸的VIP房都只需要465港元一晚起，人均約233港元！

查看新村S酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】

所有房型內均附有Disney+、Netflix、TVing等付費頻道。（Agoda圖片）

普通2人房一晚由253港元起（Agoda圖片）

房間非常寬敞（Agoda圖片）

擁有私人按摩浴缸的VIP房（Agoda圖片）

S酒店－新村（에스호텔）

地址：首爾 麻浦區 西江路 128｜서울 마포구 서강로 128

交通：地鐵2號線 新村站 7號出口 步行約3分鐘

立即新村S酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】

（全文完）