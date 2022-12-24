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首爾梨大、新村酒店10間推介　3分鐘到車站＋私人按摩浴缸＋有廚房＋親子友善
首爾梨大、新村酒店10間推介　3分鐘到車站＋私人按摩浴缸＋有廚房＋親子友善

梨大、新村酒店2023｜首爾多間大學商區都是購物熱點，除了弘大、建大，新村梨大亦是旅客必到的購物天堂。從平價服飾、街頭小食、到網紅咖啡店，新村梨大都一應俱全。《有線生活》為大家精選了新村、梨大酒店10間，全部CP值超高，部分設私人按摩浴缸的套房、還有親子友善酒店，全部都距離地鐵站5分鐘路程內，最平只需84港元！正計劃到首爾旅遊的你快點收藏起來吧！

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新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84
除了弘大、建大，新村梨大亦是旅客必到的購物天堂。（Unsplash圖片）

新村梨大10間超值住宿

目錄：

  1. Cozybox民宿（Cozybox Guesthouse）－提供韓式飯卷、拉麵等簡便早餐
  2. 新村Ever 8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）－親子友善酒店式公寓
  3. Wegoinn Hostel－性格比高經濟型酒店
  4. 梨大首爾大旅館（Seoul Grand Hostel EWHA Univ.）－簡潔經濟旅館
  5. 梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷
  6. 新村前星酒店（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池
  7. 九星酒店（Nine Star Hotel）－特色設計房間裝修
  8. 新村Y酒店（Shinchon Y Hotel）－適合一班好友
  9. 彼得貓酒店新村（弘大店）（Petercat Hotel Sinchon (Hongdae)）－每晚人均只需84港元！
  10. S酒店 新村（Hotel S Shinchon）－VIP房有私人按摩浴缸
新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84
Cozybox民宿（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【1】Cozybox民宿（Cozybox Guesthouse）－提供韓式飯卷、拉麵等簡便早餐

Cozybox民宿就在梨大旁邊，亦鄰近新村商圈，對遊客來說位置非常便利。民宿提供二人房、三人房等。二人房提供2張單人床，三人房有三張床和一張小沙發，房間非常明亮，二人房一晚只需289港元起，人均144.5！民宿更會為住客提供韓式飯卷、拉麵等簡便早餐。

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新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84 民宿提供二人房、三人房等
民宿提供二人房、三人房等（Agoda圖片）
新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84 二人房一晚只需289港元起
二人房一晚只需289港元起。（Agoda圖片）
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Cozybox民宿（코지박스 게스트하우스）

地址：首爾 西大門區 梨花女大7街 48｜서울 서대문구 이화여대7길 48
交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 1號出口 步行約5分鐘

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新村梨大住宿推介｜【2】新村Ever 8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）－親子友善酒店式公寓
新村Ever 8服務式公寓（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【2】新村Ever 8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）－親子友善酒店式公寓

新村Ever 8服務式公寓是一家酒店式公寓，提供標準雙人房、豪華雙人房、家庭房、甚至單人房。所有房間都能供一名未滿8歲小童免費同住，一晚由599港元起。房間的窗口很大，採光度高，而由於是酒店式公寓，所有房間都配置簡易煮食用具、洗衣機，還有電視和餐桌等，適合攜有小童的家庭。

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新村梨大住宿推介｜【2】新村Ever 8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）－親子友善酒店式公寓 提供標準雙人房、豪華雙人房、家庭房、甚至單人房。
提供標準雙人房、豪華雙人房、家庭房、甚至單人房。（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【2】新村Ever 8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）－親子友善酒店式公寓 所有房間都能供一名未滿8歲小童免費同住
所有房間都能供一名未滿8歲小童免費同住。（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【2】新村Ever 8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）－親子友善酒店式公寓 房間的窗口很大，採光度高
房間的窗口很大，採光度高（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【2】新村Ever 8服務式公寓（Shinchon Ever8 Serviced Residence）－親子友善酒店式公寓 所有房間都配置簡易煮食用具、洗衣機，還有電視和餐桌等
所有房間都配置簡易煮食用具、洗衣機，還有電視和餐桌等。（Agoda圖片）

新村Ever 8服務式公寓（에버에잇 레지던스）

地址：首爾 西大門區 大賢洞 104-5｜서울특별시 서대문구 대현동 104-5
交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 1號出口 步行約5分鐘

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新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84
Wegoinn Hostel（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【3】Wegoinn Hostel－性格比高經濟型酒店

Wegoinn Hostel是一家經濟型的酒店，不管是地理位置和價錢，性格比都很高。提供碌架床二人房、大床房、三人房、四人房等房型。房間裝修以簡約木色系為主，感覺舒服又乾淨。價錢方面，碌架床二人房一晚220港元起，大床房每晚也只需264港元起，人均132港元，非常適合窮遊人士！而酒店大樓內更有一家自家開設的咖啡店和酒吧，住客結束一天行程後可以去放鬆一下。

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新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84 不管是地理位置和價錢，性格比都很高。
不管是地理位置和價錢，性格比都很高。（Agoda圖片）
新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84 提供碌架床二人房、大床房、三人房、四人房等房型。
提供碌架床二人房、大床房、三人房、四人房等房型。（Agoda圖片）
新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84
感覺舒服又乾淨（Agoda圖片）
新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84 酒店大樓內更有一家自家開設的咖啡店和酒吧
酒店大樓內更有一家自家開設的咖啡店和酒吧。（Agoda圖片）

Wegoinn Hostel（위고인호스텔）

地址：首爾 西大門區 新村路 141 1樓｜서울 서대문구 신촌로 141 1층
交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 1號出口 步行約5分鐘

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新村梨大住宿推介｜【4】梨大首爾大旅館（Seoul Grand Hostel EWHA Univ.）－簡潔經濟旅館
梨大首爾大旅館（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【4】梨大首爾大旅館（Seoul Grand Hostel EWHA Univ.）－簡潔經濟旅館

梨大首爾大旅館也是一家比較經濟的旅館，房間都比較簡潔，有分私人衛浴和共用的房間，衛浴都是韓國常見的乾濕混合型。旅館設有一個寬闊且乾淨的公用廚房，住客可以在這裡炮製早餐，或享用旅館準備的簡便早餐。

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新村梨大住宿推介｜【4】梨大首爾大旅館（Seoul Grand Hostel EWHA Univ.）－簡潔經濟旅館 梨大首爾大旅館是一家比較經濟的旅館。
梨大首爾大旅館是一家比較經濟的旅館。（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【4】梨大首爾大旅館（Seoul Grand Hostel EWHA Univ.）－簡潔經濟旅館 房間都比較簡潔
房間都比較簡潔（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【4】梨大首爾大旅館（Seoul Grand Hostel EWHA Univ.）－簡潔經濟旅館 有分私人衛浴和共用的房間
有分私人衛浴和共用的房間（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【4】梨大首爾大旅館（Seoul Grand Hostel EWHA Univ.）－簡潔經濟旅館 旅館設有一個寬闊且乾淨的公用廚房
旅館設有一個寬闊且乾淨的公用廚房。（Agoda圖片）

梨大首爾大旅館（서울 그랜드 호스텔 이대）

地址：首爾 西大門區 新村路 155 7樓｜서울 서대문구 신촌로 155 7층
交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 1號出口 步行約3分鐘

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新村梨大住宿推介｜【5】梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷
梨大新村H大道酒店（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【5】梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷

梨大新村H大道酒店距離梨大站不到4分鐘路程，酒店提供經濟雙人房、豪華雙人房等，房間採用白色為主，採光度都不錯，浴室更有浴缸，每晚只需387港元起，人均193.5。名種房型中，天台套房非常特別！套房配有圓形浴缸，房間內有樓梯可以到達天台。天台設置了一個仿露營的營地帳篷並備有露營用具，住客可以既體驗市區的繁榮，又可以感受露營氣氛，一晚價錢由940港元起，人均470！

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新村梨大住宿推介｜【5】梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷 距離梨大站不到4分鐘路程
距離梨大站不到4分鐘路程（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【5】梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷 酒店提供經濟雙人房、豪華雙人房等
酒店提供經濟雙人房、豪華雙人房等（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【5】梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷 房間採用白色為主
房間採用白色為主（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【5】梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷
名種房型中，天台套房非常特別！（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【5】梨大新村H大道酒店（H Avenue Hotel Idae）－天台套房設露營地帳篷 套房配有圓形浴缸
套房配有圓形浴缸（Agoda圖片）

梨大新村H大道酒店（에이치에비뉴 호텔 이대）

地址：首爾 西大門區 新村路 152｜서울 마포구 신촌로 152
交通：地鐵2號線 梨花女子大學站 6號出口 步行約4分鐘

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新村梨大住宿推介｜【6】新村前星酒店（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池 新村前星
新村前星（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【6】新村前星（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池

新村前星鄰近新村站，提供豪華房、套房等不同房型，房間非常寬敞和光亮，全部都有提供浴缸，部分房間更提供私人浴池！價錢方面一晚只需446港元起，雖然沒有甚麼打卡泳池等設施，勝在房間大卻又不貴，CP值超高。

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新村梨大住宿推介｜【6】新村前星酒店（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池 提供豪華房、套房等不同房型
提供豪華房、套房等不同房型（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【6】新村前星酒店（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池 價錢方面一晚只需446港元起
價錢方面一晚只需446港元起。（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【6】新村前星酒店（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池 房間非常寬敞和光亮
房間非常寬敞和光亮（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【6】新村前星酒店（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池 全部都有提供浴缸
全部都有提供浴缸（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【6】新村前星酒店（Sinchon Forestar）－部分房間設私人浴池 部分房間更提供私人浴池！
部分房間更提供私人浴池！（Agoda圖片）

新村前星酒店（신촌 포레스타）

地址：首爾 西大門區 延世路4街 16｜서울 서대문구 연세로4길 16
交通：地鐵2號線 新村站 3號出口 步行約5分鐘

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新村梨大住宿推介｜【7】九星酒店（Nine Star Hotel）－特色設計房間裝修
九星酒店（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【7】九星酒店（Nine Star Hotel）－特色設計房間裝修

九星酒店提供不同房型，每間房間的裝修都非常具有特色，例如復古紅磚設計、色彩繽紛，而標準雙人房可供2位成人和2位未滿8歲小童免費入住，一晚由596港元起，一家四口入住人均只需149港元！

查看九星酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

新村梨大住宿推介｜【7】九星酒店（Nine Star Hotel）－特色設計房間裝修 每間房間的裝修都非常具有特色 酒店提供不同房型
酒店提供不同房型（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【7】九星酒店（Nine Star Hotel）－特色設計房間裝修
每間房間的裝修都非常具有特色（Agoda圖片）

九星酒店（나인스타 호텔）

地址：首爾 西大門區 延世路2나街 7｜서울 서대문구 연세로2나길 7
交通：地鐵2號線 新村站 4號出口 步行約3分鐘

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新村梨大住宿推介｜【8】新村Y酒店（Shinchon Y Hotel）－適合一班好友 新村Y酒店
新村Y酒店（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【8】新村Y酒店（Shinchon Y Hotel）－距離車站僅5分鐘

新村Y酒店提供標準雙人房、頂級房、套房等房型，普通雙人房價錢由492港元起，若一班好友去旅行，可以入住套房。套房設置了2張雙人床和1張特大床，還有淋浴間和浴缸，一晚價錢由1,370港元起，4人入住人均342.5港元。

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新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84 新村Y酒店提供標準雙人房、頂級房、套房等房型
新村Y酒店提供標準雙人房、頂級房、套房等房型。（Agoda圖片）
新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84 普通雙人房價錢由492港元起
普通雙人房價錢由492港元起。（Agoda圖片）
新村梨大10間超值住宿｜3分鐘到地鐵站　私人按摩浴缸＋廚房＋小童免費住　最平$84 套房設置了2張雙人床和1張特大床
套房設置了2張雙人床和1張特大床。（Agoda圖片）

新村Y酒店（신촌 Y호텔）

地址：首爾 麻浦區 西江路20街 24｜서울 마포구 서강로20길 24
交通：地鐵2號線 新村站 6號出口 步行約5分鐘

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新村梨大住宿推介｜【9】彼得貓酒店新村（弘大店）（Petercat Hotel Sinchon (Hongdae)）－每晚人均只需84港元！
彼得貓酒店新村（弘大店）（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【9】彼得貓酒店新村（弘大店）（Petercat Hotel Sinchon (Hongdae)）－每晚人均只需84港元！

彼得貓酒店新村（弘大店）距離新村站不到5分鐘路程，提供雙人或三人房，三人房內有一張雙人床及一張單人床，可供3位成人和2位未滿6歲小童免費同住，一晚房價由253港元起，3名成人人均只需84港元便可入住，非常超值！酒店亦提供天台公共空間，住客可以在那裡欣賞風景。

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新村梨大住宿推介｜【9】彼得貓酒店新村（弘大店）（Petercat Hotel Sinchon (Hongdae)）－每晚人均只需84港元！ 提供雙人或三人房
提供雙人或三人房（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【9】彼得貓酒店新村（弘大店）（Petercat Hotel Sinchon (Hongdae)）－每晚人均只需84港元！ 三人房內有一張雙人床及一張單人床
三人房內有一張雙人床及一張單人床。（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【9】彼得貓酒店新村（弘大店）（Petercat Hotel Sinchon (Hongdae)）－每晚人均只需84港元！一晚房價由253港元起
一晚房價由253港元起。（Agoda圖片）
新村梨大住宿推介｜【9】彼得貓酒店新村（弘大店）（Petercat Hotel Sinchon (Hongdae)）－每晚人均只需84港元！ 酒店亦提供天台公共空間，住客可以在那裡欣賞風景。
酒店亦提供天台公共空間，住客可以在那裡欣賞風景。（Agoda圖片）

彼得貓酒店新村（弘大店）（피터캣호텔）

地址：首爾 麻浦區 白凡路2街 21｜서울 마포구 백범로2길 21
交通：地鐵2號線 新村站 6號出口 步行約5分鐘

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S酒店 新村（Hotel S Shinchon）－VIP房有私人按摩浴缸 S酒店 新村
S酒店 新村（Agoda圖片）

新村梨大住宿推介｜【10】S酒店 新村（Hotel S Shinchon）－VIP房有私人按摩浴缸

新村的S酒店位置便利，所有房型內均附有Disney+、Netflix、TVing等付費頻道，即使晚上睡不著都不怕悶。房間非常寬敞，普通2人房一晚由253港元起，擁有私人按摩浴缸的VIP房都只需要465港元一晚起，人均約233港元！

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S酒店 新村（Hotel S Shinchon）－VIP房有私人按摩浴缸 所有房型內均附有Disney+、Netflix、TVing等付費頻道
所有房型內均附有Disney+、Netflix、TVing等付費頻道。（Agoda圖片）
S酒店 新村（Hotel S Shinchon）－VIP房有私人按摩浴缸 普通2人房一晚由253港元起
普通2人房一晚由253港元起（Agoda圖片）
S酒店 新村（Hotel S Shinchon）－VIP房有私人按摩浴缸 房間非常寬敞
房間非常寬敞（Agoda圖片）
S酒店 新村（Hotel S Shinchon）－VIP房有私人按摩浴缸 擁有私人按摩浴缸的VIP房
擁有私人按摩浴缸的VIP房（Agoda圖片）

S酒店－新村（에스호텔）

地址：首爾 麻浦區 西江路 128｜서울 마포구 서강로 128
交通：地鐵2號線 新村站 7號出口 步行約3分鐘

立即新村S酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】

（全文完）

有線生活
韓國滑雪7間高CP酒店　露天溫泉／免費汗蒸幕／有廚房／家庭公寓　最平$447｜附交通方法
首爾14間新酒店2022｜超近弘大、明洞　房內私人泳池／露天風呂　最平$230｜附交通方法
問：新村Ever 8是五星級酒店嗎？

答：新村Ever 8服務式公寓是一家酒店式公寓…詳情按此

問：梨大新村H大道酒店位置方便嗎？

答：梨大新村H大道酒店距離梨大站不到4分鐘路程…詳情按此

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