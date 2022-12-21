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一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪
一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？天文台前台長林超英解釋牆壁作怪

天文台指，今日（21日）市區氣溫介乎攝氏15度至20度，數字上來看氣溫較上個周末回升不少，人體應該更感溫暖，但坐在家中的你，有沒有發覺愈坐愈寒？天文台前台長林超英曾在網誌中解釋，大家在室內感到愈來愈冷，並非溫度下降，而是與牆壁帶來的滯後感覺有關。

一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？前天文台台長林超英解釋「牆壁作怪」
氣溫明明回升至20度，為何家中仍然寒冷？(istock)

上周末新界低見5度以下

東北季候風影響，本港在過去周末曾經歷寒潮，市區溫度跌破雙位數、新界地區更低見5度以下。但天文台預測，本港氣溫會回升，以今日為例，氣溫回升至介乎15度至20度，展望明日（22日）天晴，介乎13至19度。比較之下，今、明兩日氣溫與過去一個周末回升不少，不過為何家中仍然有種愈坐愈寒的感覺？天文台前台長林超英曾在網誌解釋過這現象。

一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？前天文台台長林超英解釋「牆壁作怪」
今日最高氣氣溫重回2字頭。（天文台網頁截圖）

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牆壁深層影響室內溫度

他指，當室外氣溫驟降時，室內牆壁以及牆壁深層，其實會保持着較早時的溫度，因此牆壁輻射出來的紅外線帶來溫暖感，同時牆壁也會把進入室內的空氣稍為加暖，所以大家在氣溫驟降的初期，仍會感受到「家庭溫暖」。

一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？前天文台台長林超英解釋「牆壁作怪」
林超英解釋，家庭溫暖消失是因為牆壁作怪。（istock）

不過，當低溫持續幾天後，牆壁餘熱漸耗盡，牆壁的溫度逐漸靠近室外氣溫，大家便會感到寒氣逼人，而「家庭溫暖」的消失，正正亦解釋到為何在室內會感到愈坐愈凍。

一線搜查｜氣溫回升至20°C　為何家中愈坐愈寒？前天文台台長林超英解釋「牆壁作怪」
林超英不建議晚上睡覺開電暖爐保暖，因為耗電量十分高。（有線電視截圖）

電暖墊保暖又慳電

出名用電量低的林英超，亦教路幾招既保暖又慳電的貼士。他指，應付寒冷天氣的辦法是多穿衣服，以及多點勞動和運動，以天然方式製熱。如果晚上睡覺想減少用電，就不要用暖風機或電暖爐，因為耗電量隨時超過1000W至2000W，建議改用了電暖墊製造溫暖被窩，其耗電量只有60W。

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931

（全文完）

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氣溫雖然回升，為何家中愈坐愈寒？

因為當低溫持續幾天後，牆壁餘熱漸耗盡。詳情

有什麼方法保暖又慳電？

林超英建議，應付寒冷天氣的辦法是多穿衣服，以及多點勞動和運動。詳情

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