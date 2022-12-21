一線搜查｜$1膠袋徵費懶人包　買麵包、水果要徵費？3種情況可豁免　11條Q&A看新措施

$1膠袋徵費懶人包｜大家平常購物會自備環保袋嗎？環保署新的膠袋徵費計劃將於2022年12月31日起開始實施，屆時每個塑膠購物袋收費，會從現在的$0.5提高至最低$1。除了提高膠袋收費，新措施還收緊豁免範圍。大家以後買麵包還要徵費嗎？雪糕、凍飲還有免費膠袋嗎？即看下文11條Q&A了解最新措施。

新的膠袋徵費計劃將於2022年12月31日起開始實施。（Unsplash圖片）

最新膠袋徵費措施

據環保署資料顯示，最新膠袋徵費優化措施包括：

每個塑膠購物袋的收費由現時最低$0.5 提高至最低$1

取消 現時對盛載 冰凍／冷凍食品 的塑膠購物袋（包括平頭膠袋）的豁免

現時對盛載 的塑膠購物袋（包括平頭膠袋）的豁免 3種情況可獲豁免 沒有包裝的食品（如無包裝的麵包） 並非完全載於任何包裝的食品（如包裝未有完全覆蓋的麵包或水果） 以非氣密包裝的餐飲外賣時（如茶餐廳外賣、紙杯裝外賣餐飲）



以上3種情況才可獲免費提供塑膠購物袋，並以每單一交易一個免費袋為基本原則。

有3種情況可獲免費提供塑膠購物袋。（立法會文件）

新措施11條Q&A

$1膠袋徵費【Q.1】新的膠袋徵費措施何時開始？

新的膠袋徵費計劃於10月19日已通過，並於2022年12月31日起開始實施。

$1膠袋徵費【Q.2】最新膠袋收費的款額是多少？

新措施規定每個塑膠購物袋的收費，由現時最低$0.5，調高至最低$1。

新措施每個膠袋收費將由現時最低$0.5，調高至最低$1。（Unsplash圖片）

$1膠袋徵費【Q.3】於麵包店購買沒有包裝的麵包，或到街市買菜和水果，還能獲免費膠袋嗎？

新膠袋徵費措施下，購買沒有包裝的食品例如沒有包裝的麵包、鮮魚、生肉、水果等，依然能夠獲免費提供塑膠購物袋。

購買沒有包裝的食品例如沒有包裝的麵包，依然能夠獲免費提供塑膠購物袋。（環保署網站截圖）

$1膠袋徵費【Q.4】於超市購買保鮮紙包裝的蔬菜，可以獲得免費膠袋嗎？

不可以。新措施下，只有購買以非氣密包裝的餐飲外賣（如茶餐廳紙杯裝外賣餐飲），才可獲免費提供塑膠購物袋。

只有購買以非氣密包裝的餐飲外賣才可獲豁免。（環保署網站截圖）

$1膠袋徵費【Q.5】於超市購買包裝上有氣孔的水果／蔬菜，可以獲得免費膠袋嗎？

不可以。有氣孔的包裝同樣受制於新措施，只有購買以非氣密包裝的餐飲外賣（如茶餐廳紙杯裝外賣餐飲），才可獲免費提供塑膠購物袋。

於超市購買包裝上有氣孔的水果／蔬菜，將不可以獲得免費膠袋。（環保署網站截圖）

$1膠袋徵費【Q.6】以往買雪糕／急凍食品，可以免費使用超市放置的平頭膠袋，新措施實施後還可以嗎？

新措施會取消現時對盛載冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋豁免，因此購買雪糕／急凍食品等冰凍食品，需要自費最低$1購買膠袋。

購買雪糕／急凍食品等冰凍食品，需要自費最低$1購買膠袋。（環保署網站截圖）

$1膠袋徵費【Q.7】若於街市買太多菜和水果，一個膠袋放不下，需要付$1買多一個膠袋嗎？

不需要。新措施規定，如因首個免費膠袋的大小或容量不足未能盛載所有食品，可額外提供一個／多個免費膠袋。

如因首個免費膠袋的大小或容量不足未能盛載所有食品，可額外提供免費膠袋。（Unsplash圖片）

$1膠袋徵費【Q.8】若於同一店舖購買無包裝的鮮魚、生肉和水果等豁免食品，但放在同一膠袋可能導致衛生問題，可以獲得多個免費膠袋嗎？

可以。「一張單」內包括多項獲豁免的食品，如果把多種食品放在同一免費膠袋，會令食品的品質受損，商戶可額外提供一個／多個免費膠袋。

$1膠袋徵費【Q.9】到超市購買廁紙、牙膏等日用品，卻沒帶購物袋，可以免費使用超市放置的平頭膠袋嗎？

不可以，所有非食品類物品都需付膠袋徵費。

所有非食品類物品都需付膠袋徵費。（環保署網站截圖）

$1膠袋徵費【Q.10】買一杯手搖凍珍珠奶茶時，可以向店家索取免費膠袋嗎？

由於手搖凍飲屬冰凍食品，而新措施已取消對盛載冰凍或冷凍食品的膠袋豁免，因此不會獲發免費膠袋。

手搖凍飲屬冰凍食品。（環保署網站截圖）

$1膠袋徵費【Q.11】在茶餐廳一次過買了10杯飲品外賣，是不是可以要求10個免費膠袋？

新措施下，以非氣密包裝餐飲外賣可獲免費提供膠袋，但以每宗交易一個免費袋為基本原則。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

WhatsApp報料熱線：68960931