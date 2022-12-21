胃癌｜男子不煙不酒突胃腫瘤出血　醫生揭每日吃「這水果」出事　附7招預防胃癌　

多吃水果有益健康，但原來都暗藏「陷阱」！有台灣醫生分享病例，一名已戒掉煙酒、飲食清淡的胃癌病人，病情一直穩定，但近日卻因為大出血暈眩住院。經醫生檢測後發現是胃腫瘤出血，原因竟是因為他每天都吃一種水果而導致，即看下文了解。

多吃水果有益健康，但原來都暗藏「陷阱」！（istock圖片）

不煙不酒 突胃腫瘤出血

台灣胃腸肝膽科醫生錢政弘於其Facebook專頁發文分享病例，指近日收到了一名60多歲男性病人。該患者雖然有胃癌病史，並正接受治療，但過去一年情況一直非常穩定。可是，那名男病人近日卻突然大出血暈眩住院，經胃鏡檢查後，發現是他的胃腫瘤出血。錢政弘查問病人近期飲食情況，對方表示罹癌後早已戒掉煙酒，亦甚少外出吃飯、飲食清淡。

病人表示罹癌後早已戒掉煙酒，亦甚少外出吃飯、飲食清淡。（Unsplash圖片）

每天吃一顆桔致胃腫瘤出血

但經錢政弘追問下，得知原來那名病人每天會吃一顆桔，而正正就是這個飲食習慣導致他的胃腫瘤出血。他指出，雖然桔含有豐富維他命C、鉀和多酚，可保護呼吸道。但由於桔與橙、檸檬等均是酸性水果，有可能會增加我們腸胃傷口或潰瘍出血風險。

原來那名病人每天會吃一顆桔。（Unsplash圖片）

酸性水果3類人不宜吃

酸性水果是指經體內消化後，PH值小於7的水果，例如橙、檸檬、桔、草莓等。酸性水果內含的酸性物質「單寧酸」，不容易被氧化分解，容易導致體內偏酸，不宜多吃。而單寧酸遇到蛋白質，更會凝固並沉澱於腸道內，容易引起嘔吐、腹痛腹瀉和消化不良的症狀。此外，水果中的酸味會與胃酸一同刺激胃黏膜，因此有胃病、胃食道逆流、胃潰瘍的病患，也不宜進食。

有胃病、胃食道逆流、胃潰瘍的病患不宜進食酸性水果。（Unsplash圖片）

胃癌7個常見症狀

根據衛生署資料，胃癌是香港最常見的癌症中第6位，初期症狀並不明顯。衛生防護中心提醒患者切勿掉以輕心，如出現以下7個常見胃癌症狀，就要及早求醫。

胃癌7個常見症狀：

進食後腹脹不適 持續消化不良、食慾不振 小腹腫脹 大便出血或大便呈黑色 體重急速下降 嘔吐，甚至吐血 貧血、疲倦、虛弱

適度運動有效預防胃癌。（Unsplash圖片）

預防胃癌7大生活習慣

而根據台灣癌症防治網資料，建議從以下日常生活習慣來預防胃癌：

多吃蔬菜水果： 多吃富含維他命 A、B、C、E及葉酸的植物可預防胃癌的發生，其中維他命C可以減少亞硝酸鹽的合成。

多吃富含維他命 A、B、C、E及葉酸的植物可預防胃癌的發生，其中維他命C可以減少亞硝酸鹽的合成。 少吃用醃製的食物： 由於醃製食物中含有亞硝酸鹽和二級胺，在胃內酸度或細菌的作用下，會合成亞硝胺類化合物，成超強致癌物質。

由於醃製食物中含有亞硝酸鹽和二級胺，在胃內酸度或細菌的作用下，會合成亞硝胺類化合物，成超強致癌物質。 少吃煙燻和油煎食物： 燻魚和燻肉、油炸、烘烤、燒焦食物，以及重複使用的高溫食油中含有大量的致癌物質，應盡量少食用。

燻魚和燻肉、油炸、烘烤、燒焦食物，以及重複使用的高溫食油中含有大量的致癌物質，應盡量少食用。 養成良好的定時飲食習慣： 若飲食不定時定量、暴飲暴食、吃東西太快，對胃壁是一個損傷性的刺激，有機會導致胃癌發生。

若飲食不定時定量、暴飲暴食、吃東西太快，對胃壁是一個損傷性的刺激，有機會導致胃癌發生。 適度運動 及避免肥胖的產生。

及避免肥胖的產生。 不吸煙、少飲酒： 酒精本身雖不是致癌物質，但烈性酒會刺激胃黏膜，損傷黏膜組織，促進致癌物質的吸收。而由於酒精可增強細胞膜的通透性，從而加強對煙霧中致癌物質的吸收，因此如果同時飲酒和吸煙，對身體危害性會更大。。

酒精本身雖不是致癌物質，但烈性酒會刺激胃黏膜，損傷黏膜組織，促進致癌物質的吸收。而由於酒精可增強細胞膜的通透性，從而加強對煙霧中致癌物質的吸收，因此如果同時飲酒和吸煙，對身體危害性會更大。。 精神長期處於緊繃的狀態下，會反饋性地誘發胃部疾病以致胃癌，因此適度地釋放心理壓力將有助預防胃癌。

（全文完）