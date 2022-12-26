筷子疊住搓洗原來超錯　洗錯含菌高過馬桶蓋8倍　專家教正確清洗法｜附選購筷子4貼士

不少人在清洗筷子時，都習慣一次過將整堆筷子疊住搓洗。但原來這習慣根本無法仔細清潔到每隻筷子，殘留的污垢更會導致細菌不斷滋生。有台灣研究發現，不同種類的筷子即使清洗後，仍藏有大量由食物殘渣衍生出的細菌，當中有坑紋的竹筷子，清洗後含菌量高達10億個以上，比馬桶蓋骯髒7至8倍！即看專家教你正確清洗和消毒筷子，以免菌從口入。

不少人在清洗筷子時，都習慣一次過將整堆筷子疊住搓洗。（istock圖片）

坑紋竹筷子洗後比馬桶蓋骯髒7至8倍

輔英科大保健營養系助理教授李政達，曾對包括木筷子、竹筷子、仿瓷筷子及不鏽鋼筷子等，不同材質的已清洗筷子進行實驗。結果發現木、竹、仿瓷筷子清洗後的含菌量，都比標準值的200個單位高，當中木筷子的細菌含量高達660個單位，比標準值高出3.3倍！

李政達亦對有坑紋的竹筷子進行實驗，結果發現其含菌量比起普通竹筷子更多。清洗後的坑紋竹筷子，細菌含量為13000個單位，比標準值的200個單位高出65倍。而若將單位換成細菌數，每克約含10億以上的細菌，那麼清洗後的竹筷子比馬桶蓋骯髒足足7至8倍！

清洗後的竹筷子比馬桶蓋骯髒足足7至8倍！（Unsplash圖片）

筷子來回搓洗不乾淨

不少人在清洗筷子時，都習慣一次過將整堆筷子疊住，放在手心來回搓洗。不過，台灣護理師譚敦慈表示，這樣搓洗筷子其實並不會洗得乾淨。而且若筷子上有圖案，搓洗的動作更會讓用來定色的重金屬物質掉落，更不安全。此外，來回搓洗有坑紋的筷子，根本不能夠搓到它的凹槽位，無法徹底清走污垢。

來回搓洗有坑紋的筷子，不能夠搓到它的凹槽位，無法徹底清走污垢。（資料圖片）

專家：筷子每次用後應單支清洗

那麼到底正確清洗筷子要怎樣做呢？譚敦慈建議無論任何材質的筷子，每次使用後的都應單支清洗。使用百潔布的海綿部分，由後往前來回刷淨筷子，尤其刷到筷尖時可以旋轉一下，並順著坑紋的細縫再去刷洗。

使用百潔布的海綿部分，由後往前來回刷淨筷子。（資料圖片）

每星期消毒一次 避免菌從口入

此外，譚敦慈亦建議當筷子表面出現刮痕，或有斑點狀痕跡，應避免繼續使用。特別是當木筷子和竹筷子起毛邊的話，會更易滋生細菌，不應再使用。而即使筷子沒有出現上述情況，亦需要定期每星期消毒一次，避免菌從口入。

筷子需要定期每星期消毒一次，避免菌從口入。（資料圖片）

筷子消毒步驟

先將竹筷子、木筷子或不鏽鋼筷子放入冷水鍋，然後將水煮滾，撈出筷子瀝乾。將筷子放置到通風位置吹乾後，便可放回筷子筒。譚敦慈特別提醒竹筷子和木筷子的材質容易吸水發霉，不宜放入洗碗機，每次用完應立即馬上清洗及瀝乾。而若筷子出現發霉的跡象，應盡快丟掉！而潮濕天氣下，收納竹筷子或木筷子時要緊記保持乾燥，避免成為細菌和霉菌的溫床。

筷子每次用完應立即馬上清洗及瀝乾。（資料圖片）

選購筷子4大貼士

最後，譚敦慈提醒大家選購筷子時4個貼士：

筷子顏色越單純越好

筷身盡量不要有坑紋、凹槽設計，以免藏污納垢

不要選顏色花俏或印有圖案的筷子，當中可能會含有色素等重金屬，長期使用恐怕會攝入體內

選購不鏽鋼筷子時，應選擇合規格的304不鏽鋼材質

（全文完）