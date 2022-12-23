新冠確診｜細細粒信傳言確診後3天不洗澡　油頭垢面臭到被狗嫌棄　醫生解構真相

外號「細細粒」的藝人陳嘉佳，近年成為抖音播主，並受到內地網民喜愛。最近內地新冠肺炎疫情持續升溫，細細粒日前亦於抖音上透露自己確診，但影片中的她油頭垢面，面容非常憔悴。原來她誤信內地傳聞指「陽了不能洗澡」，已3天沒有洗澡。病懨懨的她說自己的狗都都被她臭吐了，更向網民請教如何不洗頭亦不會出頭油的方法。確診新冠後真的不能洗澡嗎？即看下文醫生解構確診洗澡真相。

細細粒於抖音上透露自己確診新冠肺炎。（抖音＠陳嘉佳（啞羊羊版本））

3天沒洗頭、洗澡 細細粒：我的狗也被我臭吐了！

12月21日，細細粒於抖音上透露自己確診新冠肺炎。影片中只見她面容憔悴並且油頭垢面，她表示：「今天是我陽了的第二天，所有人都跟我說陽性不能洗頭、洗澡，不然毛孔會擴張。」接著她指自己已經三天沒洗頭、沒洗澡，更說：「我的頭油到……我的媽呀！我的狗也被我臭吐了！」。

影片中的她面容憔悴並且油頭垢面。（抖音＠陳嘉佳（啞羊羊版本））

網民勸不應迷信

三天沒洗頭、洗澡的她看上去非常憔悴，更問網民：「我在想，有甚麼辦法可以不洗頭、不洗澡，但是頭不要那麼油呢？你們陽了以後有沒有洗頭、洗澡啊？！」不少網民都勸喻細細粒不應迷信，留言提醒她保持個人衛生才能阻擋病毒，應注意保暖和多補充營養，若擔心毛孔擴張可以用溫水代替熱水。

不少網民都留言提醒她保持個人衛生才能阻擋病毒，應注意保暖和多補充營養。（Unsplash圖片）

確診新冠後真的不能洗澡嗎？有內地傳媒訪問了上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授，他指洗澡會否加重病情，要視乎有否發高燒。

高燒洗澡或加重病情

方邦江補充，當患者處於急性高熱嚴重時期，由於人體水份、電解質和能量都嚴重流失，身體較為虛弱，這時候一般不建議洗澡，因為洗澡會耗費體力，而且冬天氣溫較低，確診者容易受涼感冒，導致病情加重。

患者在38.5℃以下低燒，或退燒後體力尚可時洗澡。（Unsplash圖片）

水溫不宜太高

方邦江建議，患者在38.5℃以下低燒，或退燒後體力尚可時洗澡，但要注意一點，室溫不宜過低，水溫亦不能過高、洗澡時間不要太長，以免著涼，洗澡後亦應及時補充水分，避免脫水。

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