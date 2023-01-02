新冠肺炎｜同住家人陽性確診　餐具、衣服如何消毒？家居感染高危位？醫生教7招避免中招

本港新冠肺炎個案近月明顯上升，萬一你的家人出現病徵，疑似或證實確診陽性，接下來應該怎樣做，才能避免受感染？有台灣醫生在YouTube頻道分享7招，教授如何有效避免病毒在家居散播，以及降低受感染風險。

1. 預備一套專屬衛生用品

台灣兒童感染科資深主治醫師黃瑽寧在其YouTube頻道上分享指，如果家中有人確診，第一時間要為他找一個單獨的套房，最好包括有自己的洗手間，以及自己的床；如果家中只有一個洗手間的話，起碼都要為確診者準備一套個人衛生用品，而且要用專屬籃子盛載，每當他走出房到洗手間時，就提著該籃子出入。

2. 進入洗手間前後消毒雙手

黃瑽寧建議，確診者使洗手間之前，以及之後，都需使用酒精搓手液消毒雙手，減低散播病菌的機會。

3. 漂白水清潔洗手間捉摸過地方

確診者使洗手間後，需戴上口罩及手套，並用稀釋50倍的漂白水，擦拭曾經捉摸過的地方，例如水龍頭、馬桶按鈕、門把等等。

4. 消毒過去24小時常捉摸地方

確診者過去24小時接觸過的家居環境，也是消毒重點。清潔前應先戴上口罩及手套，把屋內的窗戶打開讓室內通風，然後用稀釋50倍的漂白水，徹底清潔經常接觸到的地方，例如電燈開關、門把、遙控器、桌子、椅子。

5. 無需重覆消毒

當消毒完成後，除非再有新的病源再接觸該環境，理論上消毒一次便足夠，無需每日重覆消毒。因為漂白水對呼吸系統也會造成一定的刺激。

6. 消毒完餐具、衣服後須洗手

為確診者消毒餐具及衣服時，需戴上口罩及手套。清潔餐具時，只要用熱水及洗潔清洗，病毒便死光；至於衣服，就用洗衣液清洗，然後烘乾便可，無需擔心有病菌而棄置。當處理完餐具及衣服後，也需要洗手。

醫生指，無需因擔心有病菌而棄置衣物，只要用洗衣液清洗，然後烘乾便可。（Dan Gold＠unsplash）

7. 確診者房間至少一日後才清潔

如果確診者轉到醫院或隔離中心，他用過的房間該如何消毒？黃瑽寧指無需立即清潔，建議先打開窗通風至少一天才消毒，否則有可能會摸到患者的飛沬後受感染。另外一個懶人做法，就是什麼也不做，然後把房間通風三日三夜，大部分病毒也會死光。

（全文完）