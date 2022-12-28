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一線搜查｜新冠確診後喉嚨多痰　痰液吞落肚會滋生細菌難康復？醫生拆解正確處理方法 
一線搜查｜新冠確診後喉嚨多痰　痰液吞落肚會滋生細菌難康復？醫生拆解正確處理方法 

新冠患者可能會有咳嗽、痰多症狀，當痰液一直咳吐不出來時，有人會選擇將它吞落肚。究竟痰液吞落肚會令病菌滋生嗎？呼吸系統科專科醫生梁子超接受《有線健康》訪問時指，拆解吞下痰液會否滋生細菌？會否造成二次感染？

一線搜查｜新冠感染喉嚨多痰　醫生拆解咳出來還是吞回去？吞落肚會二次感染？ 
究竟痰一定要咳出來嗎？吞回去會令病菌再度滋生嗎？（Unsplash圖片）

醫生：痰液是人體自然防禦機制

呼吸系統科專科醫生梁子超指，痰液是人體的自然防禦機制。由於我們日常呼吸時，會吸入大量微粒和微生物等外來污染物，氣管便會分泌出一些黏液，幫助我們排出細菌、病毒，並保持氣管和肺部健康，因此痰液是正常分泌物。

一線搜查｜新冠感染喉嚨多痰　醫生拆解咳出來還是吞回去？吞落肚會二次感染？ 
痰液是人體的自然防禦機制。（istock圖片）

胃部是天然強酸殺菌場

不少人覺得將痰液吞回去非常噁心，更擔心將充滿細菌的痰液重新吞回去，會導致病菌再度滋生，感染後難以康復。其實，吞下的痰液會經食道進入到胃部，而人體胃部是天然的強酸殺菌場，低pH值的胃酸可將痰液中的絕大多數病原體殺死。梁子超表示，人體胃部中的胃酸和酵素等，可以有助化解細菌，因此吞痰不會導致病菌滋生。

一線搜查｜新冠感染喉嚨多痰　醫生拆解咳出來還是吞回去？吞落肚會二次感染？ 
低pH值的胃酸可將痰液中的絕大多數病原體殺死。（Unsplash圖片）

一種情況下最好咳出痰液

那麼咳出的痰吐掉還是吞回去比較好呢？梁子超認為兩者均可行，但他提醒，若出現發炎情況，例如咳出黃色濃痰就最好吐出，以免阻塞氣管和影響肺部。他又表示，大家吐痰時應遵守咳嗽禮儀。痰液要用紙巾包妥並放進有蓋垃圾桶，又或者小心將痰液吐進洗手盆／馬桶後沖掉，以免充滿病原體的痰液到處散播病毒。

一線搜查｜新冠感染喉嚨多痰　醫生拆解咳出來還是吞回去？吞落肚會二次感染？ 
大家吐痰時應遵守咳嗽禮儀。（istock圖片）

最佳化痰方法：喝水

美國食品藥物管理局（FDA）曾指出，多喝水是最佳化痰方法。FDA建議咳嗽並有痰患者多飲用溫水，滋潤喉嚨，保持上呼吸道溫暖、減少咳嗽，同時溫水可以稀釋痰液，比較容易咳出來。此外，梁子超表示，日常生活習慣中，減少接觸受污染空氣、吸煙等，都可減低造成氣管敏感問題的機會，避免痰液過度產生。

（全文完）

免費電視77台《一線搜查》

播出日期：逢星期一至五

播出時間：20:00 – 20:30

（午夜12時於免費電視 78台 重播）

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問：痰液是甚麼？

答：由於我們日常呼吸時，會吸入大量微粒和微生物等外來污染物，氣管便會分泌…詳情按此

問：痰液吞回去，會重新落到氣管嗎？

答：痰液是由氣管產生，而吞下的痰液則是經由食道進入到胃部。…詳情按此

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