一線搜查｜回鄉證申請／續證懶人包 流程、文件、相片規格、收費一覽｜附中旅社預約連結
回鄉證申請｜2023年1月8日起，入境中國內地人士只需持有出發前48小時內的核酸檢測陰性結果，便可免核酸和隔離檢疫。香港即將與內地通關，你的回鄉證還有效嗎？如果過期了需要續領，下文可讓你更快了解回鄉證預約步驟、所需文件，以及費用等資料。
回鄉證5類人可申請
《港澳居民來往內地通行證》（回鄉證）分為有效期10年和有效期5年兩種。有效期10年的回鄉證發給已滿18周歲的申請人使用；有效期5年的回鄉證發給未滿18周歲的申請人使用，以下5類人士可申請或續領回鄉證：
- 香港出生，具有中國國籍的香港永久性居民
- 內地居民經批准赴香港定居，取得香港居民身份
- 在香港以外出生的中國籍居民 ，已確立香港永久性居民身份
- 香港永久性居民中的外國籍或者無國籍人士，經批准加入或恢復中國國籍
- 香港居民所持回鄉證有效期不足6個月或已過期、損毀、遺失、持證人身份信息變更、電子芯片失效、未有按時領取證件／持用舊版回鄉證需要換領新版回鄉證
回鄉證網上預約步驟
回鄉證預約網站👉🏻 按此
先選擇所需服務，例如到期續領、首次申請等。
然後按指示填妥所有個人資料包括中英文姓名、證件號碼、證件簽發日期等。
選擇服務中心、日子和時段
最後再次核對資料便可確認提交預約。
回鄉證申請所須文件
【1】回鄉證首次申請（香港出生）
- 網上填寫完整的申請人個人信息
- 近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。（相片檢測回執是提供照相服務的公司，在拍攝相片後上傳至相片檢測中心檢測，檢測合格後發出的合格檢測條碼，由提供服務的公司列印出來。）
- 有中文姓名的香港永久性居民身份證；11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證。
- 香港特區護照；18歲以下未領有香港特區護照人士，須交驗父或母其中一方中國公民證件，詳細請參閣下圖：
【2】回鄉證到期換證
- 網上填寫完整的申請人個人信息
- 近半年拍攝的正面免冠白底彩色紙質相片1張，並提交該相片的合格檢測回執。
- 具有中文姓名的香港永久性居民身份證／香港居民身份證（11歲以下持香港永久性居民身份證的須同時提交香港特區護照；如持香港居民身份證，須同時交驗簽證身份書或多次回港證）； 11歲以下未領有香港身份證的須提交具有中文姓名的多次有效回港證／簽證身份書。
- 目前持用的回鄉證（包括原證期滿失效；如持本式《港澳同胞回鄉證》，須同時交驗香港特區護照）
回鄉證相片規格
- 需為6個月內彩色相片
- 紙質相片要求：相片尺寸48 X 33（單位：毫米mm）；相片有效區域40 X 30（單位：毫米mm）
- 背景色需為白色
- 雙肩水平並正視鏡頭，眼睛自然睜開，雙唇自然閉合，不露齒
- 頭髮不得遮擋眼眉及眼睛，要露出雙耳
- 不得化濃妝，宜穿著深色有領服裝，不能穿高領衣服，請勿穿著白色衣服
- 不得戴有色眼鏡（疾病原因除外）或有顏色的隱形眼鏡，不能戴粗框眼鏡，眼鏡框不得遮擋眼睛，鏡片無反光
- 色彩真實，不得對人像特徵，如傷疤、痣、髮型等進行技術處理
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回鄉證申請收費
若當天籌號已滿並未能辦理網上預約，但有緊急事例如：探病、奔喪、就醫、就學等，各中心會根據申請人提供的相關證明材料，給予辦理加急申請。標準和加急收費如下：
回鄉證領證方法
一般而言，由受理申請到取得回鄉證，需要約12個工作日 ，以下2個方法可領證：
- 自費選用香港郵政本地郵政速遞服務領取證件（只限香港地區，換發證件者須即時注銷原證）
- 按《領取證件回執》上預定取證日期或以後，按回執上的指引，到提交申請的服務中心，並在自助取證／專用櫃位取證。取證時須提交《領取證件回執》及以下文件：
- 換發證件的交回原回鄉證以供注銷。
- 首次申請、遺失補發或受理時已注銷原回鄉證的，提交申請人的香港身份證或有效的香港旅行證件。
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（全文完）