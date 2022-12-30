返回
按輸入鍵開始搜尋

那須溫泉酒店8間｜一泊兩食＋2分鐘到車站＋私人風呂＋日式旅館　東京近郊必去

那須溫泉酒店8間｜一泊兩食＋2分鐘到車站＋私人風呂＋日式旅館　東京近郊必去

那須溫泉酒店2023｜那須溫泉位於東京近郊，栃木縣北部的那須高原上。那須溫泉以歷史最悠久的鹿之湯為基礎，泉水具有促進燙傷、割傷、慢性皮膚病等外傷愈合的功效。下文為你推介8間那須溫泉酒店，除了有大浴場、露天溫泉，還有能眺望美景的頂樓浴場，而部分房內更有私人風呂，一泊兩食房價人均由267港元起，到東京除了血拼外，不妨安排一趟溫泉之旅吧！

那須溫泉以非常有名、歷史最為悠久的鹿之湯為基礎，泉水具有促進燙傷、割傷、慢性皮膚病等外傷愈合的功效。
那須溫泉以非常有名、歷史最為悠久的鹿之湯為基礎，泉水具有促進燙傷、割傷、慢性皮膚病等外傷愈合的功效。（Agoda圖片）

那須溫泉酒店8間必住

  1. 鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）－人均$267、CP值高
  2. 大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內、露天溫泉
  3. 鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施
  4. 大丸溫泉旅館（Ōmaru Onsen Ryokan）－私人日式檜木浴池
  5. 那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住
  6. 那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場
  7. Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房
  8. 那須陽光酒店（Nasu Sunlight Hotel）－被美麗風景包圍

🇯🇵更多東京住宿推介：

東京近100間酒店推介　新開幕／溫泉旅館／滑雪／1分鐘到JR🤩
東京6間$400以下酒店👍🏻按摩浴池＋3分鐘到JR山手線　新宿、新橋都有🤩
東京13間新酒店👍🏻全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩

那須溫泉酒店｜【1】鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）－CP值高、人均$267
鹽原溫泉八潮莊旅館（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【1】鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）－CP值高、人均$267

鹽原溫泉八潮莊旅館位於那須鹽原的中心，6層高的酒店提供日式客房、和洋室客房、高級海景房等共80間房，日式客房及和洋室客房的一泊兩食價錢均由534港元起。酒店內有露天溫泉和浴池，還提供娛樂設施。從酒店步行約10分鐘便可到達周邊的吊橋、原三窟及湯步里，對旅客來說非常便利，而且一晚價錢亦不昂貴，CP值不錯。

查看鹽原溫泉八潮莊旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【1】鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）－CP值高、人均$267 6層高的酒店提供日式客房、和洋室客房、高級海景房等。
6層高的酒店提供日式客房、和洋室客房、高級海景房等。（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【1】鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）－CP值高、人均$267 日式客房及和洋室客房的一泊兩食價錢均由534港元起。
日式客房及和洋室客房的一泊兩食價錢均由534港元起。（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【1】鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）－CP值高、人均$267 室內浴池
室內浴池（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【1】鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）－CP值高、人均$267 露天溫泉
露天溫泉（Agoda圖片）

鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）

地址：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原2441
交通：鹽原溫泉巴士站 步行約5分鐘​

立即預訂鹽原溫泉八潮莊旅館：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com
那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內、露天溫泉
大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Booking.com圖片）

那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內／露天溫泉

大江戶溫泉物語新鹽原酒店提供日式客房、雙床房等房型，房間窗戶超大，裝修風格充滿和式味道，雙床房一泊兩食價錢由1,036港元起，而塌塌米房一泊兩食由1,298港元起。酒店提供多個室內和露天溫泉，更有卡拉OK供住客娛樂。

查看大江戶溫泉物語新鹽原酒店優惠：【Agoda】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內、露天溫泉 酒店提供日式客房
酒店提供日式客房（Booking.com圖片）
那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內、露天溫泉 雙床房
雙床房（Booking.com圖片）
那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內、露天溫泉 裝修風格充滿和式味道
裝修風格充滿和式味道（Booking.com圖片）
那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內、露天溫泉 多個室內和露天溫泉
多個室內和露天溫泉（Booking.com圖片）
那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內、露天溫泉 雙床房一泊兩食價錢由1,036港元起
雙床房一泊兩食價錢由1,036港元起（Booking.com圖片）
那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內、露天溫泉 塌塌米房一泊兩食由1,298港元起
塌塌米房一泊兩食由1,298港元起（Booking.com圖片）

大江戶溫泉物語 新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）

地址：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原705番地
交通：JR那須塩原站 乘搭免費接駁巴士 約40分鐘

立即預訂大江戶溫泉物語新鹽原酒店：【Agoda】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施 鹽原溫泉Ohruri酒店
鹽原溫泉Ohruri酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施

鹽原溫泉Ohruri酒店提供日式客房和和洋客房，一泊兩食價錢由589港元起。酒店設有3個分別室內和室內溫泉，還有卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施。酒店距離妙雲寺、源三窟等旅遊熱點只需大約10分鐘路程。

查看鹽原溫泉Ohruri酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施 酒店提供日式客房和和洋客房
酒店提供日式客房和和洋客房（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施 一泊兩食價錢由589港元起
一泊兩食價錢由589港元起（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施 室外溫泉
室外溫泉（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施 室內溫泉
室內溫泉（Agoda圖片）

鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）

地址：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原815-3
交通：鹽原溫泉巴士站 步行約2分鐘

立即預訂鹽原溫泉Ohruri酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com
那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施
大丸溫泉旅館（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【4】大丸溫泉旅館（Ōmaru Onsen Ryokan）－私人日式檜木浴池

大丸溫泉旅館位於那須纜車山麓站附近的溫泉地區，主要提供日式房間，部分房間更附有私人日式檜木浴池，一泊兩食價錢由2,426港元起。而設施方面，除了桑拿、Spa，旅館設有室內和露天溫泉（包括混浴及女湯）。而住客可以一邊感受郊區氣息，一邊享受天然溫泉。

查看大丸溫泉旅館優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－ 主要提供日式房間卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施
主要提供日式房間（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施 部分房間更附有私人日式檜木浴池
部分房間更附有私人日式檜木浴池（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施 一泊兩食價錢由2,426港元起
一泊兩食價錢由2,426港元起（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施 旅館設有室內和露天溫泉
旅館設有室內和露天溫泉（Agoda圖片）

大丸溫泉旅館

地址：〒325-0301 栃木縣那須郡那須町湯本269
交通：從JR那須鹽原站或黑磯莊站 乘搭免費接駁巴士

立即預訂大丸溫泉旅館：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】

🇯🇵更多東京住宿推介：

東京8間河口湖溫泉酒店👍🏻房內泡私人風呂，起床賞富士山絕景🤩
東京市中心溫泉酒店5大推介👍🏻5分鐘步行到JR站，新宿／銀座／上野全部超高CP🤩
東京親子酒店10間推介👍🏻1分鐘到JR／小童免費住／Hello Kitty、哥斯拉主題🤩

那須溫泉酒店｜【5】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住
那須拉福雷酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【5】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住

那須拉福雷酒店提供日式客房和和洋客房，房間都非常寬敞，二人房334平方呎，每晚由551港元起；如多人入住，可選擇入住小屋這個房型，小屋面積提供7張日式床墊／7張單人床，4人入住，價錢由1,435港元起。

查看那須拉福雷酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【5】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住 酒店提供日式客房和和洋客房
酒店提供日式客房和和洋客房（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【5】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住 房間都非常寬敞
房間都非常寬敞（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【5】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住 二人房每晚由551港元起
二人房每晚由551港元起（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【5】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住 多人入住可選擇小屋房型
多人入住可選擇小屋房型（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【5】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住 酒店溫泉
酒店溫泉（Agoda圖片）

那須拉福雷酒店

地址：〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206 959
交通：JR那須塩原站 乘搭免費接駁巴士 約30分鐘

立即預訂那須拉福雷酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【6】那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場
那須森之風酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【6】那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場

那須森之風酒店提供二人、三人、四人房，3歲以下小童可免費入住，二人房一泊兩食價錢每晚由1,999港元起。酒店設有不同室內溫泉、按摩室和桑拿，一次過滿足你多個休閒需求。而那須森之風酒店最獨特的，一定是建於頂樓的大型公共浴場，那裡有不同溫泉，住客可以一邊浸溫泉一邊欣賞那須的自然景色。

查看那須森之風酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【6】那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場 酒店提供二人、三人、四人房
酒店提供二人、三人、四人房（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【6】那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場 3歲以下小童可免費入住
3歲以下小童可免費入住（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【6】那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場 酒店設有不同室內溫泉、按摩室和桑拿
酒店設有不同室內溫泉、按摩室和桑拿（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【6】那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場 最獨特的一定是建於頂樓的大型公共浴場
最獨特的一定是建於頂樓的大型公共浴場（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【6】那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場住客可以一邊浸溫泉一邊欣賞那須的自然景色
（Agoda圖片）

那須森之風酒店（ホテル森の風那須）

地址：〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1179-2
交通：JR那須塩原站 乘搭免費接駁巴士 約30分鐘

立即預訂那須森之風酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【7】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房 Epinard那須温泉酒店
Epinard那須温泉酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【7】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房

Epinard那須温泉酒店位於那須高原，提供標準和高級雙人房、家庭房、套房等一共314間客房，二人房一泊兩食價錢由每晚1,604港元起；一家大小或一班好友可選擇入住套房，房間面積753平方呎，內有4張塌塌米及2張單人床，4人入住一泊兩食每晚由3,470港元起，人均約868港元。酒店設施方面，除了室內浴場和露天溫泉外，還有室內游泳池、小型高爾球場、兒童遊戲室等。

查看Epinard那須温泉酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【7】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房 酒店提供標準和高級雙人房、家庭房、套房等
酒店提供標準和高級雙人房、家庭房、套房等（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【7】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房 二人房一泊兩食價錢由每晚1,604港元起
二人房一泊兩食價錢由每晚1,604港元起（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【7】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房 室內浴場
室內浴場（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【7】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房 露天溫泉
露天溫泉（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【7】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房酒店位於那須高原
酒店位於那須高原（Agoda圖片）

Epinard那須温泉酒店

地址：〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙 1番地
交通：JR那須塩原站 乘搭免費接駁巴士 約30分鐘

立即預訂Epinard那須温泉酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【8】那須陽光酒店（Nasu Sunlight Hotel）－被美麗風景包圍
那須陽光酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【8】那須陽光酒店（Nasu Sunlight Hotel）－被美麗風景包圍

那須陽光酒店遠離市區，合共提供29間房間。酒店的周邊都被包括湖水、樹林等美麗的風景包圍，所有房間均設有露台，普通房間一晚由599港元起，而一泊兩食價錢2,072港元起。而酒店提供溫泉、按摩池、高爾夫球場等設施，非常適合大家享受一個隱蔽的度假！

查看那須陽光酒店優惠：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

那須溫泉酒店｜【8】那須陽光酒店（Nasu Sunlight Hotel）－被美麗風景包圍所有房間均設有露台
所有房間均設有露台（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【8】那須陽光酒店（Nasu Sunlight Hotel）－被美麗風景包圍一泊兩食價錢2,072港元起
一泊兩食價錢2,072港元起（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【8】那須陽光酒店（Nasu Sunlight Hotel）－被美麗風景包圍溫泉
溫泉（Agoda圖片）
那須溫泉酒店｜【8】那須陽光酒店（Nasu Sunlight Hotel）－被美麗風景包圍 按摩池
按摩池（Agoda圖片）

那須陽光酒店（那須陽光ホテル）

地址：〒329-3441 栃木県那須郡那須町寄居393-1
交通：JR那須塩原站 乘搭的士 約40分鐘

立即預訂那須陽光酒店：【Agoda】【Trip.com】【Hotels.com】【Booking.com】

Klook.com

（全文完）

有線生活
東京5間溫泉酒店　5分鐘到JR＋日式旅館＋頂樓露天浴場　箱根泉水直送市中心飯店
日本大阪10間溫泉酒店　位置方便3分鐘到JR　天然泉水／日式旅館／免費桑拿／SPA　
問：那須溫泉在哪裡？

答：那須溫泉位於東京近郊，位於栃木縣北部的那須高原上…詳情按此

問：那須森之風酒店有哪些特色？

答：那須森之風酒店最獨特的，一定是建於頂樓的大型公共浴場…詳情按此

上一條影片 【華爾街速遞】30/12/2022
下一條影片 保溫瓶不能裝牛奶？專家警告半小時細菌滋生30倍　千萬別裝2類飲品否則飲「毒水」
其他人也在看
確診者支援懶人包｜隔離物資申請、$5000津貼、免費抗疫的士預約、23間指定治療診所
2022年12月01日
牛頭角六旬婦涉逾期居留10年被捕　兒子報警舉報
2022年12月27日
疫苗通行證｜確診康復者完成隔離　「紅碼」轉「藍碼」申報教學
2022年11月28日
一線搜查丨新冠快測陽性7大須知　申報平台文件＋隔離令申請教學　請病假可豁免醫生紙？
2022年12月29日
父子西貢行山失蹤逾一天　深涌灣山邊尋回　父親送院後不治
2022年12月25日
一線搜查｜復必泰二價疫苗懶人包　5類人建議接種　副作用＋預約方法＋接種地點一文看
2022年12月29日