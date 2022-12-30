那須溫泉酒店8間｜一泊兩食＋2分鐘到車站＋私人風呂＋日式旅館　東京近郊必去

那須溫泉酒店2023｜那須溫泉位於東京近郊，栃木縣北部的那須高原上。那須溫泉以歷史最悠久的鹿之湯為基礎，泉水具有促進燙傷、割傷、慢性皮膚病等外傷愈合的功效。下文為你推介8間那須溫泉酒店，除了有大浴場、露天溫泉，還有能眺望美景的頂樓浴場，而部分房內更有私人風呂，一泊兩食房價人均由267港元起，到東京除了血拼外，不妨安排一趟溫泉之旅吧！

那須溫泉以非常有名、歷史最為悠久的鹿之湯為基礎，泉水具有促進燙傷、割傷、慢性皮膚病等外傷愈合的功效。（Agoda圖片）

那須溫泉酒店8間必住

🇯🇵 更多東京住宿推介：

東京近100間酒店推介 新開幕／溫泉旅館／滑雪／1分鐘到JR 🤩

東京 6間$ 400以下酒店👍🏻按摩浴池＋3分鐘到JR山手線 新宿、新橋都有🤩

東京13間新酒店👍🏻全部新裝修，更加有溫泉、桑拿，鄰近JR🤩

鹽原溫泉八潮莊旅館（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【1】鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）－CP值高、人均$267

鹽原溫泉八潮莊旅館位於那須鹽原的中心，6層高的酒店提供日式客房、和洋室客房、高級海景房等共80間房，日式客房及和洋室客房的一泊兩食價錢均由534港元起。酒店內有露天溫泉和浴池，還提供娛樂設施。從酒店步行約10分鐘便可到達周邊的吊橋、原三窟及湯步里，對旅客來說非常便利，而且一晚價錢亦不昂貴，CP值不錯。

查看鹽原溫泉八潮莊旅館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

6層高的酒店提供日式客房、和洋室客房、高級海景房等。（Agoda圖片）

日式客房及和洋室客房的一泊兩食價錢均由534港元起。（Agoda圖片）

室內浴池（Agoda圖片）

露天溫泉（Agoda圖片）

鹽原溫泉八潮莊旅館（Shiobara Onsen Yashio Lodge）

地址：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原2441

交通：鹽原溫泉巴士站 步行約5分鐘​

立即預訂鹽原溫泉八潮莊旅館： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Booking.com圖片）

那須溫泉酒店｜【2】大江戶溫泉物語新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）－多個室內／露天溫泉

大江戶溫泉物語新鹽原酒店提供日式客房、雙床房等房型，房間窗戶超大，裝修風格充滿和式味道，雙床房一泊兩食價錢由1,036港元起，而塌塌米房一泊兩食由1,298港元起。酒店提供多個室內和露天溫泉，更有卡拉OK供住客娛樂。

查看大江戶溫泉物語新鹽原酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Booking.com】

酒店提供日式客房（Booking.com圖片）

雙床房（Booking.com圖片）

裝修風格充滿和式味道（Booking.com圖片）

多個室內和露天溫泉（Booking.com圖片）

雙床房一泊兩食價錢由1,036港元起（Booking.com圖片）

塌塌米房一泊兩食由1,298港元起（Booking.com圖片）

大江戶溫泉物語 新鹽原酒店（Ooedo-Onsen Monogatari Hotel New Shiobara）

地址：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原705番地

交通：JR那須塩原站 乘搭免費接駁巴士 約40分鐘

立即預訂大江戶溫泉物語新鹽原酒店： 【Agoda】 ｜ 【Booking.com】

鹽原溫泉Ohruri酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【3】鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）－卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施

鹽原溫泉Ohruri酒店提供日式客房和和洋客房，一泊兩食價錢由589港元起。酒店設有3個分別室內和室內溫泉，還有卡拉OK、遊戲室、Spa等休閒設施。酒店距離妙雲寺、源三窟等旅遊熱點只需大約10分鐘路程。

查看鹽原溫泉Ohruri酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

酒店提供日式客房和和洋客房（Agoda圖片）

一泊兩食價錢由589港元起（Agoda圖片）

室外溫泉（Agoda圖片）

室內溫泉（Agoda圖片）

鹽原溫泉Ohruri酒店（Shiobara Onsen Hotel Ohruri）

地址：〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原815-3

交通：鹽原溫泉巴士站 步行約2分鐘

立即預訂鹽原溫泉Ohruri酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

大丸溫泉旅館（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【4】大丸溫泉旅館（Ōmaru Onsen Ryokan）－私人日式檜木浴池

大丸溫泉旅館位於那須纜車山麓站附近的溫泉地區，主要提供日式房間，部分房間更附有私人日式檜木浴池，一泊兩食價錢由2,426港元起。而設施方面，除了桑拿、Spa，旅館設有室內和露天溫泉（包括混浴及女湯）。而住客可以一邊感受郊區氣息，一邊享受天然溫泉。

查看大丸溫泉旅館優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】

主要提供日式房間（Agoda圖片）

部分房間更附有私人日式檜木浴池（Agoda圖片）

一泊兩食價錢由2,426港元起（Agoda圖片）

旅館設有室內和露天溫泉（Agoda圖片）

大丸溫泉旅館

地址：〒325-0301 栃木縣那須郡那須町湯本269

交通：從JR那須鹽原站或黑磯莊站 乘搭免費接駁巴士

立即預訂大丸溫泉旅館： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】

🇯🇵 更多東京住宿推介：

東京8間河口湖溫泉酒店👍🏻房內泡私人風呂，起床賞富士山絕景🤩

東京市中心溫泉酒店5大推介👍🏻5分鐘步行到JR站，新宿／銀座／上野全部超高CP🤩

東京親子酒店10間推介👍🏻1分鐘到JR／小童免費住／Hello Kitty、哥斯拉主題🤩

那須拉福雷酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【5】那須拉福雷酒店（Hotel Laforet Nasu）－小屋可供多人入住

那須拉福雷酒店提供日式客房和和洋客房，房間都非常寬敞，二人房334平方呎，每晚由551港元起；如多人入住，可選擇入住小屋這個房型，小屋面積提供7張日式床墊／7張單人床，4人入住，價錢由1,435港元起。

查看那須拉福雷酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

酒店提供日式客房和和洋客房（Agoda圖片）

房間都非常寬敞（Agoda圖片）

二人房每晚由551港元起（Agoda圖片）

多人入住可選擇小屋房型（Agoda圖片）

酒店溫泉（Agoda圖片）

那須拉福雷酒店

地址：〒325-0301 栃木県那須郡那須町湯本206 959

交通：JR那須塩原站 乘搭免費接駁巴士 約30分鐘

立即預訂那須拉福雷酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

那須森之風酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【6】那須森之風酒店（Hotel Mori No Kaze Nasu）－頂樓大型浴場

那須森之風酒店提供二人、三人、四人房，3歲以下小童可免費入住，二人房一泊兩食價錢每晚由1,999港元起。酒店設有不同室內溫泉、按摩室和桑拿，一次過滿足你多個休閒需求。而那須森之風酒店最獨特的，一定是建於頂樓的大型公共浴場，那裡有不同溫泉，住客可以一邊浸溫泉一邊欣賞那須的自然景色。

查看那須森之風酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

酒店提供二人、三人、四人房（Agoda圖片）

3歲以下小童可免費入住（Agoda圖片）

酒店設有不同室內溫泉、按摩室和桑拿（Agoda圖片）

最獨特的一定是建於頂樓的大型公共浴場（Agoda圖片）

（Agoda圖片）

那須森之風酒店（ホテル森の風那須）

地址：〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙1179-2

交通：JR那須塩原站 乘搭免費接駁巴士 約30分鐘

立即預訂那須森之風酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

Epinard那須温泉酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【7】Epinard那須温泉酒店（Hotel Epinard Nasu）－一家大小可入住套房

Epinard那須温泉酒店位於那須高原，提供標準和高級雙人房、家庭房、套房等一共314間客房，二人房一泊兩食價錢由每晚1,604港元起；一家大小或一班好友可選擇入住套房，房間面積753平方呎，內有4張塌塌米及2張單人床，4人入住一泊兩食每晚由3,470港元起，人均約868港元。酒店設施方面，除了室內浴場和露天溫泉外，還有室內游泳池、小型高爾球場、兒童遊戲室等。

查看Epinard那須温泉酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

酒店提供標準和高級雙人房、家庭房、套房等（Agoda圖片）

二人房一泊兩食價錢由每晚1,604港元起（Agoda圖片）

室內浴場（Agoda圖片）

露天溫泉（Agoda圖片）

酒店位於那須高原（Agoda圖片）

Epinard那須温泉酒店

地址：〒325-0302 栃木県那須郡那須町高久丙 1番地

交通：JR那須塩原站 乘搭免費接駁巴士 約30分鐘

立即預訂Epinard那須温泉酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

那須陽光酒店（Agoda圖片）

那須溫泉酒店｜【8】那須陽光酒店（Nasu Sunlight Hotel）－被美麗風景包圍

那須陽光酒店遠離市區，合共提供29間房間。酒店的周邊都被包括湖水、樹林等美麗的風景包圍，所有房間均設有露台，普通房間一晚由599港元起，而一泊兩食價錢2,072港元起。而酒店提供溫泉、按摩池、高爾夫球場等設施，非常適合大家享受一個隱蔽的度假！

查看那須陽光酒店優惠： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

所有房間均設有露台（Agoda圖片）

一泊兩食價錢2,072港元起（Agoda圖片）

溫泉（Agoda圖片）

按摩池（Agoda圖片）

那須陽光酒店（那須陽光ホテル）

地址：〒329-3441 栃木県那須郡那須町寄居393-1

交通：JR那須塩原站 乘搭的士 約40分鐘

立即預訂那須陽光酒店： 【Agoda】 ｜ 【Trip.com】 ｜ 【Hotels.com】 ｜ 【Booking.com】

（全文完）