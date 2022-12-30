一線搜查｜新冠一定會發燒？幾多度才算發燒？口探、耳探標準不一樣？｜附9護理貼士

新冠探熱｜本港新冠疫情升溫，坊間傳出有人搶購含有止頭痛和退燒功用的撲熱息痛（Paracetamol）藥物。發燒是新冠患者最常見病徵之一，但你知道到底幾多度才算發燒嗎？口探、耳探、肛探等哪個方法最準確？街外的紅外線探熱器量前額或手腕又可靠嗎？《有線健康》下文為你整理了探熱7大須知，並附上醫管局建議發燒病人應注意的9個護理事項。

本港新冠疫情升溫，更傳出有人搶購含有止頭痛和退燒功用的撲熱息痛（Paracetamol）藥物。（istock圖片）

發燒是人體自然保護功能

發燒雖然會令我們的體溫暫時升高，但其實是一個警號，表示體內可能受到感染。一般情況下，發燒是我們身體對抗病毒和病菌的一種自然保護功能，對身體並無害。

發燒是我們身體對抗病毒和病菌的一種自然保護功能，對身體並無害。（Unsplash圖片）

探熱知識｜【Q.1】發燒期間同時會出現哪些症狀？

根據衛生署資料，患者發燒期間同時或會出現以下不同症狀：

出汗

頭痛

脫水

疲倦

發冷顫抖

肌肉疼痛

食慾不振

異常暴躁

發燒是新冠肺炎常見病徵之一。（Unsplash圖片）

探熱知識｜【Q.2】患上新冠肺炎一定會發燒嗎？

不是，發燒只是新冠肺炎常見病徵之一。

探熱知識｜【Q.3】發燒會「燒壞腦」嗎？

醫管局指「發燒會燒壞腦」只是過分的恐懼，腦炎或腦膜炎才會引致腦部受損，而發燒只不過是其病徵之一。除了在極端的情況下，例如體溫高達攝氏41度，否則發燒本身對腦部是沒有多大影響。

除了在極端的情況下，體溫高達攝氏41度，否則發燒本身對腦部是沒有多大影響。（Unsplash圖片）

探熱知識｜【Q.4】哪個探熱方法最有用？

衛生防護中心表示，體溫可經不同身體部位量度，常見的口探、肛探、腋探、耳探等方法均可探熱。但就提醒用家應先仔細閱讀產品說明書，了解正確的使用方法及讀數的參考值。選擇合適的探熱器時，同時要考慮其準確性、合適、方便及用家的接受程度。

體溫可經不同身體部位量度，常見的口探、肛探、腋探、耳探等方法均可探熱。（Unsplash圖片）

探熱知識｜【Q.5】幾多度先算發燒？

衛生防護中心指，我們的體溫會隨年齡、時間及身體活動而變化，給予以下參考值作為發燒的初步評估。當體溫等於或高於參考值時，便應盡快就醫。

探熱知識｜【Q.6】公眾地方經常使用的紅外線探熱器，量度前額／手腕溫度可靠嗎？

據衛生防護中心資料顯示，皮膚表面體溫（前額、手腕）或許未能提供可靠的參考，以確定有關人士有否發熱。如以紅外線溫度計量度出體溫高於設定參考值，或對讀數有懷疑 ，應使用其他探熱方式再次量度以作確定。

皮膚表面體溫（前額、手腕）或許未能提供可靠的參考，以確定有關人士有否發熱。（Unsplash圖片）

探熱知識｜【Q.7】紅外線前額溫度計幾多度先算發燒？

衛生防護中心表示，紅外線前額溫度計發燒的參考值為 35.6°C或36°C，用戶亦可根據探熱器生產商建議的參考值作出判斷。

衛生防護中心表示，紅外線前額溫度計發燒的參考值為 35.6°C或36°C。（istock圖片）

9大發燒護理事項

醫管局給發燒人士9個建議：

定時記錄病者的體溫 應確保有充足的睡眠和休息 發燒人士應少穿衣服及少蓋被，多喝清水，幫助散熱 應保持室內空氣流通及清新，並不要關閉門戶，適當地利用電風扇或冷氣機來降低室溫，有助散熱。 可使用溫水給小孩抹身或沐浴，每次約10分鐘，讓水的揮發來減低體溫（各位家長注意切勿用火酒抹身） 服用醫生處方的退燒藥，但醫管局提醒退燒藥只能暫時降低體溫，藥力過後體溫便可能再回升。病人或家長不用過分擔心為何吃藥也不退燒，按醫生的吩咐定時服藥，痊癒後體溫自然會回復正常。 如服藥3、4天後仍沒有好轉跡象，病人可再覆診 病人體溫持續在攝氏40度（華氏104度）以上，同時感到不適或反應緩慢，必須盡快作降溫護理及求診。 若病人（尤其是小孩）出現嚴重脫水的現象，例如口、舌頭及黏膜乾燥、皮膚缺乏彈性、眼球下陷等，應盡快求醫

（全文完）

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