羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污

近日天氣逐漸回暖，相信不少人都會拿早前穿過的羽絨外套清洗，但用錯方法有機會令羽絨褸變形，甚至破損至不能使用。日本花王（Kao）曾在官網分享過正確處理方法，從使用清潔劑、洗滌到晾乾步驟都大有學問，即看下文。

清洗羽絨外套原來大有學問。（freepik）

羽絨放洗衣機易洗爛

羽絨是天然纖維中保暖性最好，因為它蓬鬆多孔又有彈性，中空纖維中靜止空氣的含氣量比棉花高，加上外塗層加持，形成天然屏障，使冷熱空氣不能對流，有效保暖。因此洗羽絨時，最忌放入洗衣機，以擰毛巾方式用力擠壓，因為此舉會破壞羽絨結構，影響保暖度，甚至令羽絨變形。

清洗前留意衣領標籤

不同品牌的羽絨褸用料均有所分別，未必每款都可以水洗。花王官網指出，大家在清洗前要先留意衣領上的標籤，如發現水盤圖示上面有打交叉，即代表不能在家中自行水洗，務必交由洗衣店清洗。

清洗前留意衣領標籤（花王官網）

中性洗衣液去污漬

花王建議採用中性洗衣液，再配合百潔布去除特定位置污漬。針對最易出現污漬的袖口和領口位，大家可在羽絨褸未濕之前，用百潔布沾上少量中性洗衣液，再輕輕拍打進行清潔。由於衣物濕水後，污漬會變得較不明顯，故此要在未正式水洗前進行。

用中性洗衣液去除污漬（花王官網）

6步清洗羽絨褸

羽絨外套清洗【1】

將羽絨外套的拉鍊拉好，扣子扣上，以免在洗滌過程刮花衣物。如領口和袖子有污漬，可向外折疊。

折疊羽絨褸（花王官網）

羽絨外套清洗【2】

在洗手盆等容器內注入攝氏30度以下清水，再加入中性洗衣液攪勻。

注入清水及中性洗衣液（花王官網）

羽絨外套清洗【3】

將摺起的羽絨整件浸入水，重複「浸入」及「取出」動作約20至30次。

重複「浸入」及「取出」動作約20至30次（花王官網）

羽絨外套清洗【4】

放入洗衣機脫水約1分鐘。

放入洗衣機脫水約1分鐘（花王官網）

羽絨外套清洗【5】

於容器內注入清水，重複「浸入」及「取出」羽絨動作約20至30次，再用洗衣機脫水1分鐘。

重複動作約20至30次（花王官網）

羽絨外套清洗【6】

最後一次浸洗時，可在清水內加入衣物柔順劑，並用手過清水兩次，最後再用洗衣機脫水1分鐘即可。

在清水內加入衣物柔順劑（花王官網）

5步晾乾羽絨褸

羽絨外套晾乾【1】

洗衣機脫水後立即取出，以免摺皺。

羽絨外套晾乾【2】

用厚身的衣架掛起，撫平或拉開褶皺處，避免變形。

羽絨外套晾乾【3】

在羽絨褸稍乾後，用雙手前後夾住羽絨輕輕拍打，避免絨毛濕水後結成塊團。

羽絨外套晾乾【4】

晾在室內通風陰涼處3日，至內外側徹底乾透。

羽絨外套晾乾【5】

收衣服時，把整件羽絨打直及打橫輕甩數次，讓空氣進入保持衣服原本的形狀。

5步晾乾羽絨褸（花王官網）

（全文完）