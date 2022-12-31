羽絨放洗衣機超易洗爛 日本花王Kao教6步 正確清洗＋1招有效去污
近日天氣逐漸回暖，相信不少人都會拿早前穿過的羽絨外套清洗，但用錯方法有機會令羽絨褸變形，甚至破損至不能使用。日本花王（Kao）曾在官網分享過正確處理方法，從使用清潔劑、洗滌到晾乾步驟都大有學問，即看下文。
羽絨放洗衣機易洗爛
羽絨是天然纖維中保暖性最好，因為它蓬鬆多孔又有彈性，中空纖維中靜止空氣的含氣量比棉花高，加上外塗層加持，形成天然屏障，使冷熱空氣不能對流，有效保暖。因此洗羽絨時，最忌放入洗衣機，以擰毛巾方式用力擠壓，因為此舉會破壞羽絨結構，影響保暖度，甚至令羽絨變形。
清洗前留意衣領標籤
不同品牌的羽絨褸用料均有所分別，未必每款都可以水洗。花王官網指出，大家在清洗前要先留意衣領上的標籤，如發現水盤圖示上面有打交叉，即代表不能在家中自行水洗，務必交由洗衣店清洗。
中性洗衣液去污漬
花王建議採用中性洗衣液，再配合百潔布去除特定位置污漬。針對最易出現污漬的袖口和領口位，大家可在羽絨褸未濕之前，用百潔布沾上少量中性洗衣液，再輕輕拍打進行清潔。由於衣物濕水後，污漬會變得較不明顯，故此要在未正式水洗前進行。
6步清洗羽絨褸
羽絨外套清洗【1】
將羽絨外套的拉鍊拉好，扣子扣上，以免在洗滌過程刮花衣物。如領口和袖子有污漬，可向外折疊。
羽絨外套清洗【2】
在洗手盆等容器內注入攝氏30度以下清水，再加入中性洗衣液攪勻。
羽絨外套清洗【3】
將摺起的羽絨整件浸入水，重複「浸入」及「取出」動作約20至30次。
羽絨外套清洗【4】
放入洗衣機脫水約1分鐘。
羽絨外套清洗【5】
於容器內注入清水，重複「浸入」及「取出」羽絨動作約20至30次，再用洗衣機脫水1分鐘。
羽絨外套清洗【6】
最後一次浸洗時，可在清水內加入衣物柔順劑，並用手過清水兩次，最後再用洗衣機脫水1分鐘即可。
5步晾乾羽絨褸
羽絨外套晾乾【1】
洗衣機脫水後立即取出，以免摺皺。
羽絨外套晾乾【2】
用厚身的衣架掛起，撫平或拉開褶皺處，避免變形。
羽絨外套晾乾【3】
在羽絨褸稍乾後，用雙手前後夾住羽絨輕輕拍打，避免絨毛濕水後結成塊團。
羽絨外套晾乾【4】
晾在室內通風陰涼處3日，至內外側徹底乾透。
羽絨外套晾乾【5】
收衣服時，把整件羽絨打直及打橫輕甩數次，讓空氣進入保持衣服原本的形狀。
（全文完）