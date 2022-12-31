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羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王Kao教6步　正確清洗＋1招有效去污

近日天氣逐漸回暖，相信不少人都會拿早前穿過的羽絨外套清洗，但用錯方法有機會令羽絨褸變形，甚至破損至不能使用。日本花王（Kao）曾在官網分享過正確處理方法，從使用清潔劑、洗滌到晾乾步驟都大有學問，即看下文。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
清洗羽絨外套原來大有學問。（freepik）

羽絨放洗衣機易洗爛

羽絨是天然纖維中保暖性最好，因為它蓬鬆多孔又有彈性，中空纖維中靜止空氣的含氣量比棉花高，加上外塗層加持，形成天然屏障，使冷熱空氣不能對流，有效保暖。因此洗羽絨時，最忌放入洗衣機，以擰毛巾方式用力擠壓，因為此舉會破壞羽絨結構，影響保暖度，甚至令羽絨變形。

清洗前留意衣領標籤

不同品牌的羽絨褸用料均有所分別，未必每款都可以水洗。花王官網指出，大家在清洗前要先留意衣領上的標籤，如發現水盤圖示上面有打交叉，即代表不能在家中自行水洗，務必交由洗衣店清洗。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
清洗前留意衣領標籤（花王官網）

中性洗衣液去污漬

花王建議採用中性洗衣液，再配合百潔布去除特定位置污漬。針對最易出現污漬的袖口和領口位，大家可在羽絨褸未濕之前，用百潔布沾上少量中性洗衣液，再輕輕拍打進行清潔。由於衣物濕水後，污漬會變得較不明顯，故此要在未正式水洗前進行。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
用中性洗衣液去除污漬（花王官網）

6步清洗羽絨褸

羽絨外套清洗【1】

將羽絨外套的拉鍊拉好，扣子扣上，以免在洗滌過程刮花衣物。如領口和袖子有污漬，可向外折疊。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
折疊羽絨褸（花王官網）

羽絨外套清洗【2】

在洗手盆等容器內注入攝氏30度以下清水，再加入中性洗衣液攪勻。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
注入清水及中性洗衣液（花王官網）

羽絨外套清洗【3】

將摺起的羽絨整件浸入水，重複「浸入」及「取出」動作約20至30次。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
重複「浸入」及「取出」動作約20至30次（花王官網）

羽絨外套清洗【4】

放入洗衣機脫水約1分鐘。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
放入洗衣機脫水約1分鐘（花王官網）

羽絨外套清洗【5】

於容器內注入清水，重複「浸入」及「取出」羽絨動作約20至30次，再用洗衣機脫水1分鐘。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
重複動作約20至30次（花王官網）

羽絨外套清洗【6】

最後一次浸洗時，可在清水內加入衣物柔順劑，並用手過清水兩次，最後再用洗衣機脫水1分鐘即可。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
在清水內加入衣物柔順劑（花王官網）

5步晾乾羽絨褸

羽絨外套晾乾【1】

洗衣機脫水後立即取出，以免摺皺。

羽絨外套晾乾【2】

用厚身的衣架掛起，撫平或拉開褶皺處，避免變形。

羽絨外套晾乾【3】

在羽絨褸稍乾後，用雙手前後夾住羽絨輕輕拍打，避免絨毛濕水後結成塊團。

羽絨外套晾乾【4】

晾在室內通風陰涼處3日，至內外側徹底乾透。

羽絨外套晾乾【5】

收衣服時，把整件羽絨打直及打橫輕甩數次，讓空氣進入保持衣服原本的形狀。

羽絨放洗衣機超易洗爛　日本花王教6步　正確清洗＋1招有效去污
5步晾乾羽絨褸（花王官網）

（全文完）

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如何看衣服能否水洗？

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羽絨可用衣物柔順劑嗎？

可以。詳情

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